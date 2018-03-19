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Картина выходных: дата детского "Евровидения-2018", круглосуточные камеры фотофиксации и закрытие самой успешной Паралимпиады

Общество 19.03.2018 | 07:40

ВЧЕРА

Картина выходных. 17-18 марта

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси, утвердив его на уровне "B3" (ранее - "Caa1"). При этом прогноз подтвержден как стабильный.

Беларусь может стать одним из серьезных европейских центров в сфере развития искусственного интеллекта и машинного обучения. Такое мнение высказал директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, комментируя принятое 13 марта решение о регистрации в качестве резидентов ПВТ рекордного количества компаний.

Всеволод Янчевский. Фото из архива
Всеволод Янчевский. Фото из архива

Церемония закрытия зимних Паралимпийских игр состоялась 18 марта в Пхенчхане.

Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА

Зимние Игры в Пхенчхане стали самыми успешными для белорусских паралимпийцев, рассказал шеф белорусской миссии в Республике Корея, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко. В активе белорусских паралимпийцев в Пхенчхане 12 медалей (четыре золотые, четыре серебряные, четыре бронзовые). Сборная Беларуси заняла восьмое место в медальном зачете.

Юрий Голуб и Светлана Сахоненко. Фото Алексея Ковалева
Юрий Голуб и Светлана Сахоненко. Фото Алексея Ковалева

Белоруска Светлана Сахоненко стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, завоевав 17 марта в Пхенчхане золотую медаль в лыжной гонке на 7,5 км. Юрий Голуб завоевал четвертую медаль Паралимпиады.

Светлана Сахоненко. Фото "Спортивной панорамы"
Светлана Сахоненко. Фото "Спортивной панорамы"

Юрий Голуб. Фото AP - БЕЛТА
Юрий Голуб. Фото AP - БЕЛТА

Белоруска Дарья Домрачева заняла первое место/a> в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

Дарья Домрачева. Фото Дениса Костюченко
Дарья Домрачева. Фото Дениса Костюченко

Детское "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в "Минск-Арене". Представлены логотип и слоган форума.

Евгений Курчич из Минска выступит от Беларуси на XXVII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018".

Артем Скороль представит Беларусь на детском музыкальном конкурсе "Славянского базара".

Артем Скороль
Артем Скороль

РОО "Белая Русь" планирует проводить в общественных приемных единые тематические приемы граждан, заявил председатель РОО Геннадий Давыдько на заседании Республиканского совета организации в Минске. Также он сообщил, что "Белая Русь" планирует развивать международное сотрудничество на новом уровне.

Геннадий Давыдько
Геннадий Давыдько

Камеры фотофиксации в Беларуси планируют перевести в непрерывный режим работы. Это позволит осуществлять контроль за уплатой страховых взносов и своевременным прохождением гостехосмотра.

Победительницами республиканского конкурса "Женщина года-2017" стали 42 белоруски. Победителей определяли в шести номинациях: "За лидерство и успешное руководство", "Спасая жизнь", "Материнская слава", "Женщина в науке", "Хозяйка села", "Духовность и культура".

Министерство образования определило, какие отметки будут приравнены к неудовлетворительным по результатам ЦТ в 2018 году.

Одиннадцать частных перевозчиков намерены работать на регулярных направлениях в Могилевской области.

Посольство Беларуси уже направило официальную ноту литовской стороне по поводу инцидента с досмотром белорусской гражданки на границе по прилете в Вильнюс.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Кубок мира по брейк-дансу прошел в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Строчицах "гукалі вясну".

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гомеле представлена новая программа легендарного Цирка Никулина "Белые тигры".

ФОТОФАКТ: Легкоатлетический пробег, посвященный 100-летию образования внутренних войск МВД Беларуси, в Гомеле.

Известный белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко установил 155-й рекорд за свою карьеру.

Борисовский БАТЭ стал четвертым полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу. Брестское "Динамо" вышло в 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу

Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту завершился 18 марта в Минске. Белорусская конькобежка Марина Зуева стала второй на дистанции 3000 м.

Белорус Илья Ивашко стал победителем теннисного турнира серии "Челленджер" в Китае.

Белорусские дзюдоисты Воропаев и Мукете завоевали награды турнира Большого Шлема в Екатеринбурге.

Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу в первом туре на состоявшихся президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные exit poll, обнародованные сразу же после закрытия всех избирательных участков на территории страны. По данным Центризбиркома России, обработавшего 50,8% бюллетеней, за Путина проголосовали 75% избирателей.

Си Цзиньпин переизбран на должность Председателя КНР.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 марта

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Болезни десен, слизистой полости рта и зубов: симптомы и причины, профилактика и лечение", посвященная Всемирному Дню здоровья полости рта. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная к 75-й годовщине трагедии в Хатыни (Данилович Вячеслав Викторович - директор Института истории НАН Беларуси, Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, Задерковская Наталья Ивановна - заместитель начальника главного управления культуры и аналитической работы - начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Республики Беларусь, Баранок Светлана Александровна - первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета, Шляхтин Дмитрий Геннадьевич - директор учреждения "Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны", Зельский Артур Гарьевич - директор ГУ "Государственный мемориальный комплекс "Хатынь", Лугин Александр Евгеньевич - ведущий специалист отдела управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь). Начало в 12.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная 75-летию Хатынской трагедии и памяти белорусских деревень, уничтоженных вместе с населением в годы Великой Отечественной войны, на тему: "Колокола Хатыни: память и предостережение". Участие принимают: Зельский Артур Гарриевич - директор Государственного мемориального комплекса "Хатынь"; Селеменев Вячеслав Дмитриевич - ведущий научный сотрудник Государственного учреждения "Национальный архив Республики Беларусь", кандидат исторических наук; Кураш Виктор Иосифович - директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь; Аношко Анжелика Николаевна - председатель правления МОО "Взаимопонимание"; Андриевич Владимир Владимирович - директор РУП "Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки".

Более 100 активистов БРСМ благоустроят территорию мемориального комплекса "Хатынь". Бойцы студотрядовского движения, представители учащейся и работающей молодежи примут участие в республиканской трудовой акции "Молодежь помнит". Во время нее в рамках 80-летия Минской области планируется дать старт молодежному проекту "80 дел на благо Минщины". По окончании акции для участников будет организована экскурсионная программа по мемориальному комплексу "Хатынь".

Акция памяти и скорби пройдет у мемориального комплекса "Озаричи" в Калинковичском районе. Акция посвящена очередной годовщине освобождения концлагеря Озаричи от немецко-фашистских захватчиков. Ее участниками станут бывшие узники, активисты фонда мира, ветераны войны и труда, представители власти, трудовых коллективов, молодежь из Гомеля и районов области, а также Бобруйска и Минска.

Акция "Заплати налоги - работай честно" пройдет в Минске 19-23 марта.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 марта

В Республике Беларусь - День радиоэлектронной разведки.

День весеннего равноденствия.

Международный день счастья. С 2013 года Организация Объединенных Наций отмечает Международный день счастья для того, чтобы признать важность счастья в жизни людей во всем мире.

Международный день франкофонии. День французского языка в ООН. Отмечается с 1988 года.

190 лет назад родился Ибсен Генрик, норвежский драматург. Автор драматических поэм "Бранд", "Пер Гюнт", драм "Кукольный дом", "Привидения", "Враг народа" и др. Умер в 1906 г.

70 лет назад родился Морозов Александр Сергеевич, российский композитор, народный артист России, Молдовы и Украины. Автор известных песен "А жизнь продолжается", "Малиновый звон", "Летела гагара", "По камушкам" и др.

60 лет назад родилась Хантер Холли, американская актриса. Снималась в телесериале "Свенгали", фильмах "Воспитывая Аризону", "Теленовости", "Пианино".

50 лет назад родилась Стриженова Екатерина Владимировна, российская актриса театра и кино, телеведущая.

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