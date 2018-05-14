Картина выходных: День герба и флага, ДТП под Каменцом и победитель "Евровидения"

ВЧЕРА

Картина выходных 12-13 мая

День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь отпраздновали в нашей стране 13 мая. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. "Сегодня мы подчеркиваем значимость этих неотъемлемых символов суверенной Беларуси, наполненных доблестью и героизмом. Сознаем их глубокую историческую роль в сохранении общественного согласия на белорусской земле", - говорится в поздравлении.

Ребенок погиб в аварии с микроавтобусом и погрузчиком в Каменецком районе. Как рассказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун, в микроавтобусе ехали дети из украинской детской команды по футболу. "Шестеро детей доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. Из них один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Степени тяжести у детей разные - есть переломы, вывихи, у большинства черепно-мозговые травмы", - проинформировала Юлия Бородун.

Министр здравоохранения Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль. "Лучшие врачи Беларуси и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям", - сказал министр. Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в составе нейрохирурга, травматолога, реаниматолога и других специалистов.

Белорусские медики прооперировали одного из пострадавших в ДТП под Каменцом. "Ребенок, который после аварии находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сегодня был прооперирован в Каменецкой ЦРБ. В связи с тем, что мальчик получил сочетанную травму, в операционной работали несколько бригад врачей. Помощь ему оказана в полном объеме, после стабилизации состояния он переведен в Брестскую областную больницу", - проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Строительство нового азотного комплекса на базе существующего в Гродно предприятия даст экономию от $180 млн. Информацию об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" озвучил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал главный тренер минской "Юности" и один из наставников национальной сборной по хоккею Михаил Захаров.

В Вооруженных Силах Беларуси выбрали молодую семью года. Заключительный этап конкурса молодых семей состоялся в Центральном Доме офицеров. Решением жюри фестиваля молодой семьей года стала семья старшего лейтенанта Сергея Теплякова.

Семья Тепляковых. Фото Министерства обороны

Введение штрафных баллов направлено на профилактику систематического нарушения Правил дорожного движения. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" сообщил заместитель начальника УГАИ МВД Беларуси Александр Цегельник, комментируя проект изменений в закон "О дорожном движении", который сейчас вынесен на общественное обсуждение.

Суббота. Поздний вечер. Сотрудники УГАИ ГУВД Мингорисполкома выезжают в очередной рейд по выявлению нарушений со стороны водителей. Корреспонденты БЕЛТА отправились на спецоперацию "Фильтр" вместе с Госавтоинспекцией.

Акция "Гордимся Родиной своей" прошла в Минске.

Из бюджета Союзного государства выделят $5 млн на реконструкцию мемориального комплекса "Брестская крепость - герой".

Памятник Тадеушу Костюшко установили в его родовой усадьбе в Ивацевичском районе.

С 12 по 20 мая в Центральном ботаническому саду НАН Беларуси проходит неделя сирени. Кульминацией этого благоухающего праздника станет культурно-просветительское мероприятие "Сиреневые грезы", которое состоится 19 мая.

В четвертый раз в середине мая столичный проспект Победителей стал центром притяжения для многочисленных любителей велосипеда - прошел очередной велокарнавал "Viva Ровар". Если в первом фестивале приняли участие около 3 тыс. человек, то на этот раз на старт вышло почти 20 тыс. энтузиастов велодвижения, чего не ожидали даже сами организаторы.

Белорусский теннисист Егор Герасимов стал победителем турнира в Узбекистане.

Мужская сборная Беларуси по волейболу стала победителем международного турнира в украинском Ивано-Франковске.

В Витебске прошел II Открытый международный турнир "Славянский кубок 2018" по жимовому двоеборью и его отдельным движениям по версии ФЖД. Состязание собрало около 150 участников - профессиональных спортсменов и любителей из Беларуси, России, Украины и Узбекистана.

Белорусские хоккеисты проиграли Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира.

Международный фестиваль ретро и классических автомобилей "Ретро-Минск - 2018" прошел в белорусской столице.

Триумфатором "Евровидения-2018" стала Нетта Барзилай из Израиля.

Фишки "Евровидения-2018": чем удивляли конкурсанты.

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 14 мая

В российском Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-брифинг: "Презентация форума "Минского Диалога" "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О реализации государственной семейной политики. Вопросы брака, семьи, материнства, отцовства и детства как важнейшие составные части социальной политики государства", посвященная Международному дню семьи (15.05). Начало в 12.00.

В 14.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "20 мая - Всемирный день метрологии. Защита государства и потребителей от последствий неточных измерений".

ЗАВТРА

знаменательные даты 15 мая

В Республике Беларусь - День семьи.

Международный день семей. Отмечается ежегодно, начиная с 1994 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 года.

105 лет назад в честь российских воинов, погибших во время Березинской переправы в 1812 году, состоялось торжественное открытие обелиска на Брилевском поле.

85 лет назад были утверждены единые для всех регионов страны "Правила движения автомобильного и гужевого транспорта по дорогам СССР".

70 лет назад состоялось первое выступление Государственного академического хореографического ансамбля "Березка".

30 лет назад в соответствии с Женевскими соглашениями от 14 апреля 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана.

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