Картина выходных: День герба и флага, ДТП под Каменцом и парад ретроавтомобилей

ВЧЕРА
Картина выходных 12-13 мая
День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь отпраздновали в нашей стране 13 мая. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. "Сегодня мы подчеркиваем значимость этих неотъемлемых символов суверенной Беларуси, наполненных доблестью и героизмом. Сознаем их глубокую историческую роль в сохранении общественного согласия на белорусской земле", - говорится в поздравлении.
Ребенок погиб в аварии с микроавтобусом и погрузчиком в Каменецком районе. Как рассказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун, в микроавтобусе ехали дети из украинской детской команды по футболу. "Шестеро детей доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. Из них один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Степени тяжести у детей разные - есть переломы, вывихи, у большинства черепно-мозговые травмы", - проинформировала Юлия Бородун.
Министр здравоохранения Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль. "Лучшие врачи Беларуси и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям", - сказал министр. Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в составе нейрохирурга, травматолога, реаниматолога и других специалистов.
Белорусские медики прооперировали одного из пострадавших в ДТП под Каменцом. "Ребенок, который после аварии находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сегодня был прооперирован в Каменецкой ЦРБ. В связи с тем, что мальчик получил сочетанную травму, в операционной работали несколько бригад врачей. Помощь ему оказана в полном объеме, после стабилизации состояния он переведен в Брестскую областную больницу", - проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Строительство нового азотного комплекса на базе существующего в Гродно предприятия даст экономию от $180 млн. Информацию об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" озвучил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.
В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал главный тренер минской "Юности" и один из наставников национальной сборной по хоккею Михаил Захаров.
В Вооруженных Силах Беларуси выбралимолодую семью года . Заключительный этап конкурса молодых семей состоялся в Центральном Доме офицеров. Решением жюри фестиваля молодой семьей года стала семья старшего лейтенанта Сергея Теплякова.
Введение штрафных баллов направлено на профилактику систематического нарушения Правил дорожного движения. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" сообщил заместитель начальника УГАИ МВД Беларуси Александр Цегельник, комментируя проект изменений в закон "О дорожном движении", который сейчас вынесен на общественное обсуждение.
Суббота. Поздний вечер. Сотрудники УГАИ ГУВД Мингорисполкома выезжают в очередной рейд по выявлению нарушений со стороны водителей. Корреспонденты БЕЛТА отправились наспецоперацию "Фильтр" вместе с Госавтоинспекцией.
Акция "Гордимся Родиной своей" прошла в Минске.
Из бюджета Союзного государства выделят $5 млн на реконструкцию мемориального комплекса "Брестская крепость - герой".
Памятник Тадеушу Костюшко установили в его родовой усадьбе в Ивацевичском районе.
С 12 по 20 мая в Центральном ботаническому саду НАН Беларуси проходит неделя сирени. Кульминацией этого благоухающего праздника станет культурно-просветительское мероприятие "Сиреневые грезы", которое состоится 19 мая.
В четвертый раз в середине мая столичный проспект Победителей стал центром притяжения для многочисленных любителей велосипеда - прошел очередной велокарнавал "Viva Ровар". Если в первом фестивале приняли участие около 3 тыс. человек, то на этот раз на старт вышло почти 20 тыс. энтузиастов велодвижения, чего не ожидали даже сами организаторы.
Белорусский теннисист Егор Герасимов стал победителем турнира в Узбекистане.
Мужская сборная Беларуси по волейболу стала победителем международного турнира в украинском Ивано-Франковске.
В Витебске прошел II Открытый международный турнир "Славянский кубок 2018" по жимовому двоеборью и его отдельным движениям по версии ФЖД. Состязание собрало около 150 участников - профессиональных спортсменов и любителей из Беларуси, России, Украины и Узбекистана.
Белорусские хоккеисты проиграли Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира.
Международный фестиваль ретро и классических автомобилей "Ретро-Минск - 2018" прошел в белорусской столице.
Триумфатором "Евровидения-2018" стала Нетта Барзилай из Израиля.
Фишки "Евровидения-2018": чем удивляли конкурсанты.
СЕГОДНЯ
анонс основных событий 14 мая
В российском Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-брифинг: "Презентация форума "Минского Диалога" "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех". Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О реализации государственной семейной политики. Вопросы брака, семьи, материнства, отцовства и детства как важнейшие составные части социальной политики государства", посвященная Международному дню семьи (15.05). Начало в 12.00.
В 14.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "20 мая - Всемирный день метрологии. Защита государства и потребителей от последствий неточных измерений".
ЗАВТРА
знаменательные даты 15 мая
В Республике Беларусь - День семьи.
Международный день семей. Отмечается ежегодно, начиная с 1994 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 года.
105 лет назад в честь российских воинов, погибших во время Березинской переправы в 1812 году, состоялось торжественное открытие обелиска на Брилевском поле.
85 лет назад были утверждены единые для всех регионов страны "Правила движения автомобильного и гужевого транспорта по дорогам СССР".
70 лет назад состоялось первое выступление Государственного академического хореографического ансамбля "Березка".
30 лет назад в соответствии с Женевскими соглашениями от 14 апреля 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана.
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