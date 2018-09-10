Картина выходных: День города в Минске, лыжероллерная гонка, полумарафон и урок с космонавтами

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
10 сентября 2018, Пн
+21°C
Переменная облачность EUR 2.4894
USD 2.1389
RUB 3.1012
Главное
Команда Национального олимпийского комитета с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко Команда НОК с участием Президента победила в лыжероллерной эстафете в День города
Президент
Международный космический конгресс-2018 открывается в Минске
Общество
Бюджетный сектор в 2019 году получит дополнительные ресурсы – Минфин
Экономика
Во вторник 65-ю квартиру от "Евроопт" разыграет художественный руководитель Белгосцирка!
Общество
"Я люблю тебя, "Марина". Все сильней день ото дня многофункциональный комплекс "Минск-Мир" прирастает новыми жильцами
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
В Чечерске ночью горела квартира в многоэтажке
10:31 Происшествия
Бешеная лиса забрела в агрогородок Гродненского района
10:16 Происшествия
Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 44 человек
10:15 В мире
В Дрогичинском районе двое подростков повредили светофоры на ж/д переезде
10:13 Происшествия
ДОСЬЕ: 100 лет ВЛКСМ: передовой отряд партии
10:13 Общество
Серена Уильямс оштрафована за нарушение правил поведения в финале US Open
10:09 Спорт
Финал турнира "Кожаный мяч" стартует в Минске
10:03 Спорт
Под Ивье фура вытолкнула легковушку на встречную, погибла пассажирка
10:03 Происшествия
Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября
09:59 Регионы
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км
09:52 В мире
"Деревню равных возможностей" создают в Столинском районе
09:52 Регионы
Около 200 сельхозярмарок пройдут осенью в Могилевской области
09:40 Регионы
Белоруски Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко завоевали золото ЧМ по современному пятиборью
09:35 Спорт
Собянин победил на выборах мэра Москвы
09:35 В мире
Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Ивановском районе
09:28 Происшествия
День города в Минске прошел на достойном уровне - Шорец
09:18 Регионы
В Пинском районе в 5-метровый колодец упала женщина
09:00 Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Новой Зеландии
08:59 В мире
Во вторник 65-ю квартиру от "Евроопт" разыграет художественный руководитель Белгосцирка!
08:49 Общество
Президент Судана назначил премьер-министра после роспуска правительства
08:41 В мире
Все новости
Темы
Фестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018 Фестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Празднование Дня города в столице Празднование Дня города в столице
Международный космический форум в Минске Международный космический форум в Минске
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина выходных: День города в Минске, лыжероллерная гонка, полумарафон и урок с космонавтами

Общество 10.09.2018 | 08:00

ВЧЕРА

Картина выходных. 8-9 сентября

Минск отпраздновал 951-й День рождения.

Команда Национального олимпийского комитета с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко победила в лыжероллерной гонке среди команд силовых ведомств и органов государственного управления в День города в Минске. В эстафете 4x2,8 км в квартете с главой государства выступили олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк.

Белоруска Марина Зуева и француз Валентин Тибо победили в роллер-марафоне в Минске. Соревнования на дистанции в 32 км, в которых приняли участие более 300 спортсменов, состоялись во время масштабного физкультурно-спортивного праздника, посвященного Дню города.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Около 35 тыс. участников вышли на старт четвертого Минского полумарафона. Атлет из Эфиопии Абебе Негево Дегефа стал победителем Минского полумарафона-2018 среди мужчин, белоруска Светлана Куделич стала второй в женском забеге, отстав всего на одну секунду от кенийки Шейлы Еротич.

Бюджетный сектор в 2019 году получит дополнительные ресурсы, это предусмотрено проектом бюджета на будущий год, сообщил министр финансов Максим Ермолович в интервью программе "Неделя" телеканала СТВ. Также он сообщил, что Беларусь планирует размещать суверенные облигаций на рынках России и Китая. Кроме того, министр финансов рассказал о направлениях для сглаживания пиковых выплат по госдолгу.

Михаил Бабич, который назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси, прибыл в Минск. Планируется, что 10 сентября посол вручит копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.

Соглашение о приоритетах сотрудничества между Беларусью и Европейским союзом может быть подписано в 2018 году, заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан.

Школьники привезли арбузы и картофель с президентского поля жителям подшефного Минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов.

В Минске по итогам 2018 года должно быть создано 28 тыс. рабочих мест, сообщил председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец.

Фестиваль "Мiнск старажытны" прошел во время празднования Дня города.

Белорусские школьники во время первого в стране открытого урока "Беларусь и космос" поговорили с российскими космонавтами Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым о работе на МКС и технологиях будущего.

РЕПОРТАЖ: Фестиваль науки прошел в Ботаническом саду.

РЕПОРТАЖ: Танкомания в городе. Масштабный праздник прошел в музейно-парковом комплексе "Победа".

Забег на каблуках устроили в Минске.

Парк имени Александра Герасименко открылся в Партизанском районе Минска.

Группа детей из Китая прибыла в Беларусь для прохождения курса медреабилитации.

В Беларуси с 9 сентября стоимость топлива на автозаправочных станциях изменилась на 1 копейку.

Страус-беглец пойман в лесу в Осиповичском районе.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Игры первенства Республики Беларусь по мотоболу прошли в Бобруйске.

Фестиваль-ярмарка тружеников села Брестской области "Дажынкi-2018" прошел в городе Высокое Каменецкого района.

В деревне Гусевица Буда-Кошелевского района прошел районный фольклорный праздник-конкурс "Фестиваль рушников на Будакошелевщине".

Сборная Беларуси по футболу разгромила Сан-Марино в стартовом матче Лиги наций.

Хоккеисты "Немана" победили в гостях швейцарский "Цуг" в Лиге чемпионов. Хоккеисты минской "Юности" проиграли на своей площадке "Ред Булл Мюнхен".

Чемпион Олимпийских игр 2008 года по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Богданович стал "Звездным послом II Европейских игр 2019 года".

Японская теннисистка Наоми Осака победила в финале Серену Уильямс и впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат США.

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон получил главную премию 75-го Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка". Судьи отметили ленту режиссера "Рим" (Roma).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 сентября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

31-й международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске до 15 сентября. В нем принимают участие космонавты из 17 стран.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Урожай-2018 и обеспечение продовольственной безопасности страны" (представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь). Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

75 лет назад родился Лобанок Леонид Михайлович, белорусский ученый в области физиологии, член-корреспондент НАН Беларуси (1996), доктор медицинских наук (1990), профессор (1993). Автор более 270 научных работ в области геронтологии, радиобиологии, физиологии.

50 лет назад родился Хотько Олег Петрович, белорусский спортсмен (судомодельный спорт, стендовые модели), мастер спорта Беларуси международного класса (1994). Многократный обладатель золотых медалей на чемпионатах мира и Европы. Обладатель серебряной медали на чемпионате СССР (1988). 19-кратный чемпион Беларуси (1988-2002). 15 рекордов и высших достижений Беларуси в различных классах моделей.

95 лет назад родился Бакланов Григорий Яковлевич, российский писатель. Автор повестей "Пядь земли", "Мертвые сраму не имут", романа "Июль 41 года" и др. Умер в 2009 г.

90 лет назад родился Ларионов Всеволод Дмитриевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Пятнадцатилетний капитан", "Анна Павлова", "Тот самый Мюнхгаузен" и др. Умер в 2000 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4894 BYN 2.481 BYN 2.5 BYN
USD
2.1389 BYN 2.152 BYN 2.16 BYN
RUB
3.1012 BYN 3.07 BYN 3.1 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Четвертый Минский полумарафон прошел в столице
Все видео

Фотоновости

Фестиваль рушников прошел в Буда-Кошелевском районе
Все фото

Инфографика

Новая форма сборной Беларуси по футболу Новую форму национальной сборной Беларуси по футболу представили болельщикам в Минске.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко оценивает потенциал товарооборота между Беларусью и Ираном в $1 млрд
Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с 70-летием со дня образования КНДР
Лукашенко отмечает позитивную динамику укрепления дружбы и партнерства с Таджикистаном
Политика
Мостафа Овейси. Фото из архива Иран заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью - посол
Новый посол России в Беларуси прибыл в Минск
Дипломаты Беларуси и Судана выступили за придание большей динамики двусторонним отношениям
Экономика
Фото из архива Бюджетный сектор в 2019 году получит дополнительные ресурсы – Минфин
Ермолович обозначил направления для сглаживания пиковых выплат по госдолгу
Беларусь планирует размещать суверенные облигации на рынках России и Китая
Происшествия
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома Под Ивье фура вытолкнула легковушку на встречную, погибла пассажирка
В Чечерске ночью горела квартира в многоэтажке
Бешеная лиса забрела в агрогородок Гродненского района
Регионы
В Минске по итогам 2018 года должно быть создано 28,7 тыс. рабочих мест
Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября
"Деревню равных возможностей" создают в Столинском районе
Спорт
Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко. Фото UIPM Белоруски Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко завоевали золото ЧМ по современному пятиборью
Серена Уильямс оштрафована за нарушение правил поведения в финале US Open
Финал турнира "Кожаный мяч" стартует в Минске
Технологии
Александр Бобко. Фото Wargaming Эпизоды World of Tanks в дополненной реальности показали на празднике в Минске
РЕПОРТАЖ: Полеты в космос, бои роботов и тест-драйв электротранспорта - в Минске проходит Фестиваль науки
Новая функция Viber: теперь сообщения можно переводить на любой язык
Культура
IOWA Минск под IOWA зажег парк Победы мириадами огней
Игорю Костолевскому сегодня исполняется 70 лет
Фильм Альфонсо Куарона получил "Золотого льва святого Марка" Венецианского кинофестиваля
В мире
Сергей Собянин. Фото ТАСС Собянин победил на выборах мэра Москвы
Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 44 человек
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км
Калейдоскоп
Фото Pixabay Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября
Международный день красоты отмечают 9 сентября
Солнечные лучи могут производить возобновляемое топливо
Все круглые столы
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Газета 7 дней
Белорусский след на звездном небе
Недорого, но не бесплатно
Лев Данилкин: «Моя версия Ленина»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия