Картина выходных: День города в Минске, лыжероллерная гонка, полумарафон и урок с космонавтами

ВЧЕРА

Картина выходных. 8-9 сентября

Минск отпраздновал 951-й День рождения.

Команда Национального олимпийского комитета с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко победила в лыжероллерной гонке среди команд силовых ведомств и органов государственного управления в День города в Минске. В эстафете 4x2,8 км в квартете с главой государства выступили олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк.

Белоруска Марина Зуева и француз Валентин Тибо победили в роллер-марафоне в Минске. Соревнования на дистанции в 32 км, в которых приняли участие более 300 спортсменов, состоялись во время масштабного физкультурно-спортивного праздника, посвященного Дню города.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Около 35 тыс. участников вышли на старт четвертого Минского полумарафона. Атлет из Эфиопии Абебе Негево Дегефа стал победителем Минского полумарафона-2018 среди мужчин, белоруска Светлана Куделич стала второй в женском забеге, отстав всего на одну секунду от кенийки Шейлы Еротич.

Бюджетный сектор в 2019 году получит дополнительные ресурсы, это предусмотрено проектом бюджета на будущий год, сообщил министр финансов Максим Ермолович в интервью программе "Неделя" телеканала СТВ. Также он сообщил, что Беларусь планирует размещать суверенные облигаций на рынках России и Китая. Кроме того, министр финансов рассказал о направлениях для сглаживания пиковых выплат по госдолгу.

Михаил Бабич, который назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси, прибыл в Минск. Планируется, что 10 сентября посол вручит копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.

Соглашение о приоритетах сотрудничества между Беларусью и Европейским союзом может быть подписано в 2018 году, заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан.

Школьники привезли арбузы и картофель с президентского поля жителям подшефного Минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов.

В Минске по итогам 2018 года должно быть создано 28 тыс. рабочих мест, сообщил председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец.

Фестиваль "Мiнск старажытны" прошел во время празднования Дня города.

Белорусские школьники во время первого в стране открытого урока "Беларусь и космос" поговорили с российскими космонавтами Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым о работе на МКС и технологиях будущего.

РЕПОРТАЖ: Фестиваль науки прошел в Ботаническом саду.

РЕПОРТАЖ: Танкомания в городе. Масштабный праздник прошел в музейно-парковом комплексе "Победа".

Забег на каблуках устроили в Минске.

Парк имени Александра Герасименко открылся в Партизанском районе Минска.

Группа детей из Китая прибыла в Беларусь для прохождения курса медреабилитации.

В Беларуси с 9 сентября стоимость топлива на автозаправочных станциях изменилась на 1 копейку.

Страус-беглец пойман в лесу в Осиповичском районе.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Игры первенства Республики Беларусь по мотоболу прошли в Бобруйске.

Фестиваль-ярмарка тружеников села Брестской области "Дажынкi-2018" прошел в городе Высокое Каменецкого района.

В деревне Гусевица Буда-Кошелевского района прошел районный фольклорный праздник-конкурс "Фестиваль рушников на Будакошелевщине".

Сборная Беларуси по футболу разгромила Сан-Марино в стартовом матче Лиги наций.

Хоккеисты "Немана" победили в гостях швейцарский "Цуг" в Лиге чемпионов. Хоккеисты минской "Юности" проиграли на своей площадке "Ред Булл Мюнхен".

Чемпион Олимпийских игр 2008 года по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Богданович стал "Звездным послом II Европейских игр 2019 года".

Японская теннисистка Наоми Осака победила в финале Серену Уильямс и впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат США.

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон получил главную премию 75-го Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка". Судьи отметили ленту режиссера "Рим" (Roma).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 сентября

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31-й международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске до 15 сентября. В нем принимают участие космонавты из 17 стран.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Урожай-2018 и обеспечение продовольственной безопасности страны" (представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь). Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 сентября

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75 лет назад родился Лобанок Леонид Михайлович, белорусский ученый в области физиологии, член-корреспондент НАН Беларуси (1996), доктор медицинских наук (1990), профессор (1993). Автор более 270 научных работ в области геронтологии, радиобиологии, физиологии.

50 лет назад родился Хотько Олег Петрович, белорусский спортсмен (судомодельный спорт, стендовые модели), мастер спорта Беларуси международного класса (1994). Многократный обладатель золотых медалей на чемпионатах мира и Европы. Обладатель серебряной медали на чемпионате СССР (1988). 19-кратный чемпион Беларуси (1988-2002). 15 рекордов и высших достижений Беларуси в различных классах моделей.

95 лет назад родился Бакланов Григорий Яковлевич, российский писатель. Автор повестей "Пядь земли", "Мертвые сраму не имут", романа "Июль 41 года" и др. Умер в 2009 г.

90 лет назад родился Ларионов Всеволод Дмитриевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Пятнадцатилетний капитан", "Анна Павлова", "Тот самый Мюнхгаузен" и др. Умер в 2000 г.

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