Картина выходных: День Независимости, Республиканский бал выпускников вузов и Саснович сенсационно победила Квитову

ВЧЕРА

Картина выходных. 30 июня - 3 июля

День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на параде в ознаменование Дня Независимости. Суверенитет - главное достояние Беларуси и ее народа, говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю Дня Независимости.

День Независимости стал символом свободной и мирной жизни, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 2 июля на торжественном собрании, посвященном главному государственному празднику.

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве КГБ. Александр Лукашенко также подписал указы о присвоении генеральских званий.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественный парад в честь Дня Независимости в Минске. Какую технику можно было увидеть на параде.

ФОТОРЕПОРТАЖ. Как в Беларуси отметили День Независимости - главный праздник белорусской государственности.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Гала-концерт в честь Дня Независимости и театрализованное представление "Мой родны кут" прошли в Минске. Празднование Дня Независимости завершилось салютом.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканский бал выпускников вузов прошел в Минске. Александр Лукашенко выпускникам: будьте сильными, верьте в себя, ставьте амбициозные цели.

Совет Министров утвердил план работы на II полугодие. Совет Министров утвердил программу переписи населения Беларуси 2019 года.

Беларусь выступает за формирование равной конкурентной среды для всех сельхозпроизводителей в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко в интервью "РИА Новости".

Китай заинтересован в сборке электромобилей на базе завода "БЕЛДЖИ", сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

Беларусь ратифицировала межправительственное соглашение с Китайской Народной Республикой о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.

Прославленный силач Вячеслав Хоронеко установил рекорд по поднятию тяжестей и посвятил это достижение 100-летию Белорусского телеграфного агентства.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-й номер рейтинга WTA) сенсационно обыграла двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову и вышла в 2-й раунд турнира. Белоруска Вера Лапко (82-й номер рейтинга WTA) сумела пробиться во второй раунд Уимблдонского теннисного турнира, победив американку Кристину Макхейл (90). Виктория Азаренко (87-й номер мирового рейтинга) также вышла во второй раунд одиночного разряда Уимблдонского турнира.

Фильм молодого белорусского режиссера выдвинут на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Речь идет о работе Дарьи Жук "Хрусталь".

Новый портал и сайт Фонда социальной защиты населения Беларуси заработают до конца текущего года, сообщила в интервью БЕЛТА управляющий фондом Наталия Павлюченко. Пенсии в расходах бюджета Фонда социальной защиты населения занимают 77,3%.

Работа по реализации декрета о содействии занятости идет в соответствии с запланированным графиком, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич,

С 1 июля в Беларуси военные пенсионеры получат прибавку, а также появится перечень типовых трудных жизненных ситуаций в соответствии с декретом о содействии занятости.

В Беларуси 1 июля завершен переходный период по введению обязательной сертификации отдельных видов бытовых электроприборов по требованиям энергоэффективности.

Отчет об итогах партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС одобрен Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности ENSREG.

Туристический автобус с белорусскими гражданами 1 июля перевернулся на трассе в Грузии. 22 пострадавших в ДТП в Грузии белоруса после оказания помощи и обследований были отпущены из больниц и вскоре вернуться домой, трое пострадавших, из которых один успешно прооперирован, остаются в Грузии.

Для застрявших в киевских аэропортах пассажиров организуют гуманитарные рейсы. Доставкой около 850 пассажиров займется Bravo Airways, одна из авиакомпаний, чьи рейсы были отменены.

Двадцатидвухлетняя минчанка погибла во Львове.

Фестиваль "Брест Джип-Фест" прошел под поселком Мухавец Брестского района.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Уникальную модель самолета из серебра подарил витебскому музею ювелир Андрей Жизневский.

В Брестской крепости открылся молодежный патриотический центр.

РЕПОРТАЖ: Волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" провели учения под Осиповичами.

Тренер Алексей Шпилевский возглавит ФК "Динамо-Брест".

Белорусские гребцы заняли первое место в медальном зачете на юниорском и молодежном (U-23) ЧЕ.

Легкоатлетка Ирина Жук обновила рекорд Беларуси в прыжках с шестом на соревнованиях XIV Hopp Parádé в Секешфехерваре (Венгрия). Она попробовала штурмовать высоту 4,67 м и добилась успеха.

Федерация хоккея Беларуси (ФХБ) уделит особое внимание подготовке юных игроков, рассказал председатель ФХБ Геннадий Савилов.

Футболисты сборной России вышли в 1/4 финала чемпионата мира, победив Испанию в серии послематчевых пенальти. Сборная Швеции стала участником четвертьфинальной стадии чемпионата мира, одолев команду Швейцарии со счетом 1:0. Футболисты Франции и Уругвая вышли в четвертьфинал ЧМ-2018.

Футболисты Бельгии одержали волевую победу над Японией со счетом 3:2 на чемпионате мира в России и вышли в четвертьфинал. Футболисты сборной Бразилии выиграли у команды Мексики со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Футболисты Хорватии победили в серии пенальти Данию и вышли в четвертьфинал ЧМ.

В Таиланде спасатели нашли пропавших в пещере 12 мальчиков от 11 до 16 лет и их футбольного тренера. В пещере школьники провели почти 10 суток.

Ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Лозовая.

Новым Президентом Мексики избран Лопес Обрадор.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 июля

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Как обеспечивалась общественная безопасность в период празднования Дня Независимости Республики Беларусь" (представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь; Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; Министерства здравоохранения Республики Беларуси). Начало в 12.00.

Пресс-конференция по итогам конкурса "Человек своего дела - 2018" пройдет в минском клубе Robinson Club. Начало в 17.00.

Кинотеатры Минска 1-4 июля организуют показ документальных фильмов героико-патриотической тематики.

С 9.00 до 20.00 на комплексе футбольных полей ФК "Минск" (пр. Победителей, 22) пройдет Международный турнир по футболу Minsk Cup 2018 среди юношей 2002-2008 г.р.

С 12.00 до 17.00 в акватории Свислочи, на Заславском водохранилище (УТБ СДЮШОР д. Заречье,1) пройдет открытое первенство Минска по парусному спорту, посвященное Дню Независимости.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 июля

80 лет назад родился Машков Владимир Георгиевич, белорусский писатель. Работал на Белорусском радио, в издательствах "Беларусь", "Мастацкая літаратура", "Юность", в журнале "Неман". Автор повестей, пьес, сценариев документальных фильмов. На русский язык перевел отдельные произведения З.Бядули, К.Чорного, В.Короткевича и других белорусских писателей. Умер в 2000 г.

70 лет назад родился Тарашкевич Владимир Иванович, белорусский валторнист, заслуженный артист Беларуси (1994). В 1973-2007 гг. в составе симфонического оркестра Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, концертмейстер группы валторн. Исполнял сольные партии в спектаклях "Новая земля" Ю.Семеняко, "Тиль Уленшпигель" и "Мастер и Маргарита" Е.Глебова, "Страсти ("Рогнеда") А.Мдивани, "Визит дамы" С.Кортеса и др.

130 лет назад родился Гассер Герберт, американский ученый-психолог, физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1944). Умер в 1963 г.

80 лет назад родился Немоляев Николай Владимирович, российский кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Снял фильмы "Старики-разбойники", "Ленин в Париже", "Обыкновенное чудо", "Не стреляйте в белых лебедей", "Покровские ворота" и др.

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