Картина выходных: День Независимости, Республиканский бал выпускников вузов и Саснович сенсационно победила Квитову

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Общество 04.07.2018 | 08:45

ВЧЕРА

Картина выходных. 30 июня - 3 июля

День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на параде в ознаменование Дня Независимости. Суверенитет - главное достояние Беларуси и ее народа, говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю Дня Независимости.

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Ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Лозовая.

Новым Президентом Мексики избран Лопес Обрадор.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 июля

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Как обеспечивалась общественная безопасность в период празднования Дня Независимости Республики Беларусь" (представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь; Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; Министерства здравоохранения Республики Беларуси). Начало в 12.00.

Пресс-конференция по итогам конкурса "Человек своего дела - 2018" пройдет в минском клубе Robinson Club. Начало в 17.00.

Кинотеатры Минска 1-4 июля организуют показ документальных фильмов героико-патриотической тематики.

С 9.00 до 20.00 на комплексе футбольных полей ФК "Минск" (пр. Победителей, 22) пройдет Международный турнир по футболу Minsk Cup 2018 среди юношей 2002-2008 г.р.

С 12.00 до 17.00 в акватории Свислочи, на Заславском водохранилище (УТБ СДЮШОР д. Заречье,1) пройдет открытое первенство Минска по парусному спорту, посвященное Дню Независимости.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 июля

80 лет назад родился Машков Владимир Георгиевич, белорусский писатель. Работал на Белорусском радио, в издательствах "Беларусь", "Мастацкая літаратура", "Юность", в журнале "Неман". Автор повестей, пьес, сценариев документальных фильмов. На русский язык перевел отдельные произведения З.Бядули, К.Чорного, В.Короткевича и других белорусских писателей. Умер в 2000 г.

70 лет назад родился Тарашкевич Владимир Иванович, белорусский валторнист, заслуженный артист Беларуси (1994). В 1973-2007 гг. в составе симфонического оркестра Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, концертмейстер группы валторн. Исполнял сольные партии в спектаклях "Новая земля" Ю.Семеняко, "Тиль Уленшпигель" и "Мастер и Маргарита" Е.Глебова, "Страсти ("Рогнеда") А.Мдивани, "Визит дамы" С.Кортеса и др.

130 лет назад родился Гассер Герберт, американский ученый-психолог, физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1944). Умер в 1963 г.

80 лет назад родился Немоляев Николай Владимирович, российский кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Снял фильмы "Старики-разбойники", "Ленин в Париже", "Обыкновенное чудо", "Не стреляйте в белых лебедей", "Покровские ворота" и др.

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