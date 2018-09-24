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Картина выходных: итоги переговоров в России, "Зов Полесья" и День без автомобиля

Общество 24.09.2018 | 07:40

ВЧЕРА

Картина выходных. 22-23 сентября

Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании в Минске. Президент рассказал, что Беларусь в ближайшее время получит шестой транш в $200 млн кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Также Беларусь и Россия договорились в течение недели выработать план взаимных поставок сельхозпродукции. Страны выработали два варианта решения вопросов с поставкой темных нефтепродуктов.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

В телефонном разговоре Александра Лукашенко и Владимир Путин уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи. Окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром.

Беларусь и Россия до конца года проработают вопрос размера компенсаций для белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ, сообщил по итогам совещания у главы государства журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

Беларусь приступила к реализации совместного с ЕС проекта по борьбе с нелегальной миграцией, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Проект рассчитан на 7 млн евро.

В возрасте 52 года умер председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский. Прощание с ним пройдет 24 сентября. Клуб БАТЭ создал видео в память об Анатолии Капском.

Анатолий Капский. Фото БАТЭ
Анатолий Капский. Фото БАТЭ

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Пресс-конференция на тему "Новые возможности для развития туристического потенциала Беларуси" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 24 сентября в 15.00. Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной в преддверии международной выставки "Турбизнес-2018" подведет предварительные итоги туристического сезона, поделится планами по развитию въездного туризма с учетом возможности 30-дневного безвизового пребывания в Беларуси и мерах по стимулированию внутреннего туризма. Он также расскажет о подготовке туристической инфраструктуры к Европейским играм 2019 года и планах по совершенствованию регулирования туристической отрасли.

Заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щеткина 24-25 сентября примет участие в саммите по устойчивому развитию, который организован Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в Нью-Йорке.

Молодежная образовательная выставка "Один пояс - один путь" провинции Хубэй 2018" пройдет в Минске на базе гостиницы "Президент-Отель" и соберет 16 китайских университетов провинции Хубэй, которые презентуют свои учебные программы для студентов, выпускников и молодых ученых.

Состоится встреча председателя Совета Республики, уполномоченного по сотрудничеству с Индией, Михаила Мясниковича с государственным министром торговли и промышленности Индии Чхотта Рам Чоудхари.

В 11.00 в Палате представителей состоится встреча председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. с парламентской делегацией Республики Армения во главе с заместителем председателя Национального собрания Республики Армения Шармазановым Э.О. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы межпарламентского взаимодействия и развитие торгово-экономического сотрудничества. После встречи предусматривается краткий подход к прессе.

Состоится встреча председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рахманова с парламентской делегацией Армении.

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105 лет назад родился Граховский Сергей Иванович, поэт, прозаик, переводчик, заслуженный работник культуры Беларуси (1983). Автор поэтических сборников, повестей, статей, воспоминаний, эссе, произведений для детей. Перевел на белорусский язык отдельные произведения А.Гайдара, Р.Тагора, книгу "Избранные стихотворения и поэмы" А.Блока и др. Многие стихи С.Граховского положены на музыку. Лауреат Государственной премии Беларуси (1992). Умер в 2002 г.

80 лет назад родился Телеш Вячеслав Михайлович, белорусский художник, краевед, филокартист. Работает в различных жанрах станковой живописи и графики, в экслибрисе. Среди работ: живописные "Ночное дежурство", "Посвящение зубру", "Скорина в Риге", графические - циклы "В тени времени триумфов", "Космические пути" и др. Автор книг "Минск на старых открытках", "Города Беларуси на старых открытках".

80 лет назад родилась Федосеева-Шукшина Лидия Николаевна, российская актриса кино, народная артистка РСФСР (1984). Снималась в фильмах "Печки-лавочки", "Калина красная", "Петербургские тайны" и др.

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