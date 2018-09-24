Картина выходных: итоги переговоров в России, "Зов Полесья" и День без автомобиля

ВЧЕРА

Картина выходных. 22-23 сентября

Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании в Минске. Президент рассказал, что Беларусь в ближайшее время получит шестой транш в $200 млн кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Также Беларусь и Россия договорились в течение недели выработать план взаимных поставок сельхозпродукции. Страны выработали два варианта решения вопросов с поставкой темных нефтепродуктов.

Александр Лукашенко

В телефонном разговоре Александра Лукашенко и Владимир Путин уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи. Окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром.

Беларусь и Россия до конца года проработают вопрос размера компенсаций для белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ, сообщил по итогам совещания у главы государства журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

Беларусь приступила к реализации совместного с ЕС проекта по борьбе с нелегальной миграцией, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Проект рассчитан на 7 млн евро.

В возрасте 52 года умер председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский. Прощание с ним пройдет 24 сентября. Клуб БАТЭ создал видео в память об Анатолии Капском.

Анатолий Капский. Фото БАТЭ

Совместное с Беларусью обувное предприятие будет построено в Узбекистане в 2019 году, сообщил генеральный директор Белорусской кожевенно-обувной компании "Марко" Николай Мартынов.

Топливо на автозаправочных станциях в Беларуси с 23 сентября подорожало на 1 копейку.

В Беларуси прорабатывается вопрос выпуска отечественных скрипок, сообщил декан факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства БГУКИ, мастер музыкальных инструментов Александр Сурба.

РЕПОРТАЖ. Дождь не помеха - Минск отметил День без автомобиля.

ФОТОРЕПОРТАЖ. Фестиваль восточноазиатской культуры "Хиган" прошел в Минске.

Победительницей конкурса "Палеская прыгажуня-2018", который прошел в агрогородке Лясковичи во время международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья", стала Юлия Герасименко из Петрикова. Два уроженца белорусского Полесья удостоены звания "Ганаровы паляшук".

Петр Остапчук, Юрий Бондарь и Роман Петрушенко

РЕПОРТАЖ: "Дажынкi-2018" в Могилевском районе: лидеры жатвы, куклы-обереги и метание валенок.

РЕПОРТАЖ. Формула счастья креативного возраста.

Жители Комарина (Брагинский район) - первого освобожденного от немецко-фашистских захватчиков населенного пункта Беларуси - отметили 75-летие со дня этого знакового события.

В деревне Заречье Пружанского района открыли мемориальный сквер и памятник в честь не вернувшихся с войны односельчан.

ФОТОРЕПОРТАЖ. "Леди на велосипеде" устроили в Гродно прогулку по центру города.

Дожди и сильный ветер - на 24 сентября Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

Белорусские атлеты победили в командном зачете на чемпионате мира по воднолыжному спорту за электротягой, который завершился в украинском Днепре.

Степан Шпак. Фото IWWF

Белоруска Алена Омелюсик победила в командной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту в австрийском Инсбруке.

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали вторую победу на старте Лиги чемпионов, обыграв на своей площадке французский "Монпелье".

Британец Энтони Джошуа победил россиянина Александра Поветкина и защитил титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Папа Римский Франциск начал балтийское турне с посещения Вильнюса.

Фото DELFI

В теракте на военном параде в Иране погибли 24 человека.

При крушении парома в Танзании погибли 207 человек. В Танзании объявлен четырехдневный траур.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 сентября

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Пресс-конференция на тему "Новые возможности для развития туристического потенциала Беларуси" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 24 сентября в 15.00. Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной в преддверии международной выставки "Турбизнес-2018" подведет предварительные итоги туристического сезона, поделится планами по развитию въездного туризма с учетом возможности 30-дневного безвизового пребывания в Беларуси и мерах по стимулированию внутреннего туризма. Он также расскажет о подготовке туристической инфраструктуры к Европейским играм 2019 года и планах по совершенствованию регулирования туристической отрасли.

Заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щеткина 24-25 сентября примет участие в саммите по устойчивому развитию, который организован Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в Нью-Йорке.

Молодежная образовательная выставка "Один пояс - один путь" провинции Хубэй 2018" пройдет в Минске на базе гостиницы "Президент-Отель" и соберет 16 китайских университетов провинции Хубэй, которые презентуют свои учебные программы для студентов, выпускников и молодых ученых.

Состоится встреча председателя Совета Республики, уполномоченного по сотрудничеству с Индией, Михаила Мясниковича с государственным министром торговли и промышленности Индии Чхотта Рам Чоудхари.

В 11.00 в Палате представителей состоится встреча председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. с парламентской делегацией Республики Армения во главе с заместителем председателя Национального собрания Республики Армения Шармазановым Э.О. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы межпарламентского взаимодействия и развитие торгово-экономического сотрудничества. После встречи предусматривается краткий подход к прессе.

Состоится встреча председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рахманова с парламентской делегацией Армении.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 сентября

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105 лет назад родился Граховский Сергей Иванович, поэт, прозаик, переводчик, заслуженный работник культуры Беларуси (1983). Автор поэтических сборников, повестей, статей, воспоминаний, эссе, произведений для детей. Перевел на белорусский язык отдельные произведения А.Гайдара, Р.Тагора, книгу "Избранные стихотворения и поэмы" А.Блока и др. Многие стихи С.Граховского положены на музыку. Лауреат Государственной премии Беларуси (1992). Умер в 2002 г.

80 лет назад родился Телеш Вячеслав Михайлович, белорусский художник, краевед, филокартист. Работает в различных жанрах станковой живописи и графики, в экслибрисе. Среди работ: живописные "Ночное дежурство", "Посвящение зубру", "Скорина в Риге", графические - циклы "В тени времени триумфов", "Космические пути" и др. Автор книг "Минск на старых открытках", "Города Беларуси на старых открытках".

80 лет назад родилась Федосеева-Шукшина Лидия Николаевна, российская актриса кино, народная артистка РСФСР (1984). Снималась в фильмах "Печки-лавочки", "Калина красная", "Петербургские тайны" и др.

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