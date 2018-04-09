Картина выходных: как отметили Пасху, льготы для выпускников агроклассов и летнее тепло

ВЧЕРА

Картина выходных. 7-8 апреля

Православные верующие отметили Пасху - Светлое Христово Воскресение. Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении отметил, что Пасха укрепляет стремление творить хорошие дела и окружать заботой родных.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в светлый праздник Пасхи встретился с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Александр Лукашенко с сыном Николаем и митрополитом зажгли свечу в домовом храме и обменялись подарками.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Митрополит Павел провел пасхальное богослужение.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Верующие освятили куличи в Свято-Духовом Кафедральном соборе.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пасхальное богослужение прошло в Гродненском Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре. Православные гомельчане встретили Пасху.

В Витебске на Благовещение провели литургию и запустили в небо голубей.

Беларусь и Евросоюз за последние два года достигли очень многого в развитии своих отношений. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью Euronews. Макей рассказал о работе над чувствительными вопросами в дискуссии с ЕС и США.

В индустриальном парке "Великий камень" началось строительство моторного завода "МАЗ-Вейчай". Совместное предприятие МАЗ и китайской корпорации Weichai должно начать производство двигателей до конца 2018 года.

При составлении базы данных не занятых в экономике будет обеспечен индивидуальный подход, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

Андрей Лобович. Фото из архива

Министерство информации Беларуси рассчитывает улучшить взаимодействие с владельцами соцсетей благодаря новому закону о СМИ, заявил заместитель министра информации Павел Легкий.

Выпускники агроклассов получат льготы при поступлении в вузы на сельхозспециальности. Об этом и других новых подходах в подготовке кадров для аграрной отрасли рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" ALEKSEEV верит, что магия числа 8 будет сопутствовать удачному выступлению. Об этом певец рассказал во время онлайн-конференции. ALEKSEEV с композицией "Forever" выступит 8 мая в первом полуфинале под восьмым номером.

ALEKSEEV

Самолет "Белавиа" приземлился в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге с неисправной стойкой шасси.

До 24 градусов тепла прогнозируется 9 апреля по юго-западу Беларуси.

Минск подал заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Финал спортивного марафона "Будь здоров!".

Лыжник Сергей Долидович занял четвертое место на Югорском марафоне и объявил о завершении карьеры.

Олимпийская чемпионка биатлонистка Динара Алимбекова возьмет паузу в тренировках, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Автомобиль въехал в группу пешеходов в германском городе Мюнстер. Три человека погибли, десятки пострадали.

Пилот "Феррари" Феттель победил на этапе Гран-при "Формулы-1".

Анонсы на 9 апреля

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас во время визита в Нью-Йорк 9-13 апреля примет участие в 51-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О работе государственных органов в пожароопасный весенне-летний период. Принятие мер по недопущению выжигания сухой растительности и противодействию лесным пожарам" (представители Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 12.00.

По 10 апреля в Барановичах на стадионе "Дубово-спорт" проходит V Международный турнир "Кубок "Содружество". В соревнованиях принимают участие восемь команд из пяти стран.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 апреля

120 лет назад родился Янпольский Борух Залманович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1946). В 1936-58 гг. в Белорусском театре им.Я.Купалы, в 1960-67 режиссер Белгосфилармонии. Исполнитель комедийных и характерных ролей. Среди них: Харитонов ("Русские люди" К.Симонова), Аптекарь ("Ромео и Джульетта" У.Шекспира), Майор ("Константин Заслонов" А.Мовзона) и др. Умер в 1975 г.

70 лет назад родился Сонин Олег Борисович, белорусский композитор. Автор балета "Любовь Сапфо", кантат, вокальных циклов, концертов и др.

180 лет назад родился Болдуин Фрэнк Стивен, американский изобретатель арифмометра и калькулятора. Умер в 1925 г.

80 лет назад вышел первый номер газеты "Знамя юности".

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