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Картина выходных: как прошел субботник, разрешен музыкальный конфликт с Ханком и победа теннисисток

Общество 23.04.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина выходных. 21-22 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко с тремя сыновьями в день республиканского субботника работал на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине. Во время Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси нет никаких оснований для роста цен. Президент отметил стабильную ситуацию в валютной сфере и вопросе инфляции.

Александр Лукашенко во время республиканского субботника
Александр Лукашенко во время республиканского субботника

ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканский субботник прошел в Беларуси. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время республиканского субботника приняла участие в посадке туй в районе Софийского собора у памятного знака "Полацк-калыска беларускай дзяржаунасцi".

Наталья Кочанова во время субботника
Наталья Кочанова во время субботника

Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков и мэр Минска Андрей Шорец в день республиканского субботника приняли участие в укладке системы полива и обогрева поля стадиона "Динамо" в Минске.

Заработанные на субботнике средства помогут обновить медицинскую инфраструктуру к II Европейским играм.

Белорусские теннисистки победили Словакию в парной игре в плей-офф Кубка Федерации.

Ханок передал эксклюзивные права на 4 хита ("Малиновка", "Я у бабушки живу", "Завируха", "Какой счастливый случай") международному культурному центру "Малиновка". Музыкальный конфликт разрешен.

Инфляция в Беларуси в 2018 году не превысит прогнозного показателя в 6%, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

В Беларуси предлагается увязать оплату ЖКУ с качеством оказанных услуг, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов. Систему предоставления безналичных жилищных субсидий усовершенствуют в Беларуси.

В Беларуси изменятся подходы к формированию наценок в столовых вузов и школ, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Парк высоких технологий начал сотрудничество с американской корпорацией General Electric.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусы отпраздновали 50 лет совместной жизни в народном стиле. Получилось душевно!

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ФОТОРЕПОРТАЖ: Мастера файершоу зажгли на фестивале огня "БРЕСТФЭСТ".

Энергетики оперативно справились с последствиями непогоды в Беларуси. С 6.00 21 апреля по 6.00 22 апреля было восстановлено электроснабжение почти 1 тыс. населенных пунктов.

Умер пассажир легковушки, влетевшей в фуру на М1 во время "песчаной бури".

Белорусский велогонщик Константин Сивцов победил в общем зачете "Тура Хорватии".

Константин Сивцов. Фото официального twitter-аккаунта команды "Бахрейн-Мерида"
Константин Сивцов. Фото официального twitter-аккаунта команды "Бахрейн-Мерида"

Белорусская бегунья Анастасия Иванова заняла первое место на марафоне в Варшаве.

Белорусский боксер Николай Веселов завоевал титул чемпиона WBA Continental.

Хоккеисты казанского "Ак Барса" третий раз в истории выиграли Кубок Гагарина, победив на своей площадке московский ЦСКА.

Умерла народная артистка РСФСР Нина Дорошина.

Умер шведский музыкант и диджей Avicii. 28-летний музыкант скончался в Маскате, столице Омана.

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СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 апреля

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества пройдет в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Начало в 15.00.

Около 190 компаний примут участие во втором итало-белорусском форуме по зеленой экономике, который пройдет в Минске 23 апреля.

II Международный междисциплинарный конгресс "Проблемы репродукции: инновационные технологии в репродукции" пройдет по 25 апреля в Минске.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Организация оздоровления населения Республики Беларусь в весенне-летний период 2018-го года" (Болбатовский Геннадий Николаевич - директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения). Начало в 12.00.

Выездное пресс-мероприятие, посвященное премьере оперы Дж. Пуччини "Богема" (Александр Титель - режиссер-постановщик оперы, представители постановочной группы, артисты). Место проведения: Национальный академический большой театр оперы и балета Республики Беларусь (г.Минск, пл. Парижской Коммуны,1). Начало в 14.15.

В 12.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Меры по предупреждению распространения контрафактного алкоголя на территории Республики Беларусь".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 апреля

Международный день солидарности молодежи. Отмечается ежегодно по решению Всемирной федерации демократической молодежи в день, когда на заключительном заседании Бандунгской конференции стран Азии и Африки было принято решение объявить 24 апреля Международным днем солидарности молодежи в борьбе против колониализма и за мирное сосуществование.

Всемирный день защиты подопытных животных. Учрежден в 1979 году Международной ассоциацией против болезненных экспериментов на животных.

24-30 апреля - Всемирная неделя иммунизации. Проводится с 2012 года под эгидой ООН по инициативе ВОЗ.

115 лет назад родился Мацкевич Лев Петрович, белорусский архитектор. Среди работ: генпланы Орши, Полоцка, площади Я.Коласа в Минске, проспекта Независимости, проект детальной планировки Минска до 2000 г. Умер в 1968 г.

120 лет назад родился Кторов Анатолий Петрович, российский актер театра и кино, народный артист СССР. Снимался в фильмах "Процесс о трех миллионах", "Бесприданница", "Война и мир" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умер в 1980 г.

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