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Картина выходных: как прошли выборы, медаль Домрачевой и несправедливое судейство в отношении Кушнира

Общество 19.02.2018 | 07:46

ВЧЕРА

Картина выходных. 17-18 февраля

В Беларуси состоялись выборы депутатов местных Советов 28-го созыва. Как сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, явка избирателей превысила 77%. Предварительные итоги местных выборов в Беларуси будут известны к утру 19 февраля, основные итоги выборов Центризбирком должен рассмотреть не позднее 23 февраля.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выборы в местные Советы депутатов.

РЕПОРТАЖ: Минчане голосуют за активных, ответственных и трудолюбивых.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам, за кого голосовал на выборах в местные Советы депутатов. Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Порошенко и Путиным, заявил Александр Лукашенко. Минск останется переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Украине.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил в адрес Президента МОК Томаса Баха претензии по поводу судейства в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира, заявил глава государства после голосования на выборах в местные Советы депутатов. Президент Беларуси о несправедливом судействе: выкинули главного конкурента из финала. Обнародованы выдержки из письма Президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Президента МОК Томаса Баха.

Белорусский фристайлист Станислав Гладченко остался без олимпийской медали. В финальной попытке белорус пошел ва-банк, решив исполнить самый сложный прыжок среди всех соискателей наград с коэффициентом 4,900.

Станислав Гладченко. Фото НОК Беларуси
Станислав Гладченко. Фото НОК Беларуси

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала серебряным призером Олимпиады в масс-старте. Домрачева заявила, что о дальнейшей спортивной карьере подумает весной.

Дарья Домрачева
Дарья Домрачева

Муж белорусской спортсменки Уле-Эйнар Бьорндален также рассказал, что пока не принял решение о завершении карьеры.

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил Анну Гуськову орденом Отечества III степени и присвоил ей заслуженного мастера спорта Беларуси. Александр Лукашенко также поздравил Дарью Домрачеву с завоеванием серебряной медали.

Спортсмены Норвегии вышли в лидеры медального зачета Олимпиады-2018. Медальный зачет Олимпийских игр. Расписание соревнований на 19 февраля.

Об отношении к Беларуси, конфликте в Украине и "Хельсинки 2" - министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал об итогах Мюнхенской конференции.

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

Швеция может принять участие в миссии ООН в Донбассе, заявил глава Министерства обороны Швеции Петер Хультквист на проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности.

ALEKSEEV представит Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение-2018". Таков итог финала национального отбора на этот творческий форум.

РЕПОРТАЖ: Особые приметы участника "Евровидения-2018": красивый голос, сильная песня и харизма.

Alekseev
Alekseev

Белорусско-египетское производство техники МАЗ открыто в Каире.

Беларусь и Турция могут перейти во взаимной торговле на расчеты в национальных валютах, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Прах меценатки белорусского возрождения начала XX века княгини Магдалены Радзивилл перезахоронили на территории костела Пресвятой Троицы (св.Роха) на Золотой Горке в Минске.

Дань уважения малой родине - футболист брестского "Динамо" Максим Витус открыл в родном Волковыске фитнес-клуб.

Максим Витус
Максим Витус

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта отпраздновали Масленицу.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Генеральную репетицию празднования 100-летия ВС Беларуси провели на "Линии Сталина".

В Иране потерпел крушение пассажирский самолет, погибли 66 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Ирана.

ФОТОФАКТ: Фестиваль цветных фонариков прошел в Шанхае по случаю праздника Весны.

Фото Синьхуа-БЕЛТА
Фото Синьхуа-БЕЛТА

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 февраля

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Самое масштабное событие в строительной отрасли страны. Международная специализированная выставка BUDEXPO - новый формат с заслуженным авторитетом" (21-24.03.2018) (Семенкевич Дмитрий Игоревич - заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь, Бригадный Евгений Олегович - заместитель директора по инженерно-техническому обеспечению национального выставочного центра "Белэкспо", Патутин Александр Германович - руководитель проектов Центра поддержки предпринимательства "Деловые медиа"). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Вопросы диверсификации экспорта сельскохозяйственной продукции. Стратегия освоения новых рынков белорусскими аграриями" (представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь). Начало в 14.00.

В 15.00 в Пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция, посвященная Международному дню родного языка (21.02), на тему: "Беларуская мова як асноўны фактар захавання нацыі і незалежнасці краіны".

В 17.00 состоится презентация совместного выставочного проекта Национального художественного музея Республики Беларусь и Государственного музея военной истории Республики Беларусь "Отечеству служим!", посвященного 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Неделя родного языка пройдет по 23 февраля в Национальной академии наук Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 февраля

Всемирный день социальной справедливости. Провозглашен резолюцией 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 19 ноября 2007 года. В 2009 году отмечался впервые.

100 лет назад родился Ждан Виктор Иванович, белорусский график. Работал в области карикатуры и книжной графики. Создал ряд портретов. Автор фронтовых рисунков и плакатов, а также живописных работ "Книги и время", "Солдатская сила" и др. Умер в 1978 г.

100 лет назад родился Пикман Израиль Цуриелевич, белорусский кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1975). С 1946 г. работал на киностудии "Беларусьфильм". Как оператор снял игровые фильмы "Девочка ищет отца", "Впереди крутой поворот", "Улица младшего сына", как режиссер - "Штрихи к портрету", "Пастух". Автор сценариев и режиссер документального фильма "Красная тетрадь", циклов фильмов о Брестской крепости и др. Умер после 1990 г.

65 лет назад родилась Костенко Наталья Яковлевна, певица, заслуженная артистка Беларуси (1990). В 1981-2003 гг. солистка Национального академического театра оперы Беларуси. Среди партий: Маргарита ("Мастер и Маргарита" Е.Глебова), Наташа Ростова ("Война и мир" С.Прокофьева), Аида ("Аида" Дж.Верди) и др. Исполнила также монооперу "Человеческий голос" Ф.Пуленка, партии солирующего сопрано в реквиемах Верди и Моцарта и др.

75 лет назад родился Александров Александр Павлович, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза (1983, 1987).

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Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
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Статистика о лишении родительских прав В 2017 году судами рассмотрено с вынесением решения 2 880 дел о лишении родительских прав. Лишены родительских прав: 2017 год - 3 072 человека (1 176 женщин и 1 896 мужчин), 2016 год - 3 014 человек (1 229 женщин и 1 785 мужчин).
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Андрей Равков и Станислав Зась Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
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Григорий Рапота Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства
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