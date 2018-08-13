Картина выходных: Лукашенко испытал суперкомбайн, национальный телеконтент и победа на марафоне ЧЕ

ВЧЕРА

Картина выходных. 11-12 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует сельскохозяйственные организации страны на использование семян отечественных селекций. Такую задачу глава государства поставил 11 августа, посещая сельхозугодия ОАО "Александрийское".

Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях ОАО "Александрийское" испытал белорусский зерноуборочный комбайн "Палессе GS2124".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды Беларуси по легкой атлетике Ольгу Мазуренок, Марину Доманцевич, Анастасию Иванову и Нину Савину с прекрасным выступлением в марафоне на чемпионате Европы 2018 года.

Министерство информации готовит постановление о национальном телевизионном контенте. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил министр информации Александр Карлюкевич.

Контракт на проведение легкоатлетического матча Европа - США между Европейской легкоатлетической ассоциацией с одной стороны и Белорусской федерацией легкой атлетики с другой, который гарантирует проведение турнира 9-10 сентября 2019 года в городе Минске, подписан 11 августа в Берлине.

Ольга Мазурёнок. Фото Reuters

Белорусские танкисты заняли третье место в "Танковом биатлоне". Это был завершающий конкурс международных состязаний. После подведения итогов заезда прошла торжественная церемония закрытия "Армейских международных игр - 2018.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль А-fest в Минске. Минчан и гостей города ждал самый яркий бесплатный open air лета - A-fest. Фестиваль собрал в Лошицком парке музыкантов, которые порадовали публику лучшими танцевальными композициями.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник сбора летнего урожая "День огурца" прошел в Шклове.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный велофестиваль "Между Сожем и Днепром" прошел в выходные в Гомельской области.

"Бульк-дозер" и корабль-посылка: на Августовском канале соревновались оригинальные самодельные суда.

Белоруска Ольга Мазуренок завоевала золотую медаль в марафоне на ЧЕ в Берлине. Четвертое и пятое места завоевали также белоруски Марина Доманцевич и Анастасия Иванова, соответственно. Такая высокая плотность результатов позволила нашим бегуньям завоевать и командный кубок в марафонском беге.

Белорус Максим Недосеков завоевал серебряную медаль в прыжках в высоту на ЧЕ в Берлине.

Белорусская теннисистка Алексадра Саснович (36-й номер рейтинга WTA) пробилась в основную сетку турнира категории "Премьер" в американском Цинциннати.

Белорусский гимнаст Святослав Драницкий стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике среди юниоров в опорном прыжке.

Баскетболистки юниорской сборной Беларуси (U-18) заняли второе место во втором дивизионе чемпионата Европы, который завершился в австрийском Оберварте.

Гандболисты минского СКА стали победителями международного турнира в словенском Ново-Место.

Футболисты минского "Динамо" вышли в 1/4 финала Кубка Беларуси. Молодой наставник Алексей Шпилевский отстранен от тренировочного процесса футболистов брестского "Динамо".

Марина Слуцкая завоевала серебряную награду на Гран-при по дзюдо в Будапеште.

В Актау на пятом саммите Прикаспийских государств президентами Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 августа

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В Гомельском облисполкоме состоится брифинг заместителя начальника главного управления образования Ж.А.Жданович о ходе акции "Соберем портфель первокласснику". Начало в 9.45.

В Гомельском облисполкоме состоится брифинг первого секретаря областного комитета ОО "БРСМ" И.В.Завалея об областном этапе республиканского благотворительного марафона "Все краски жизни для тебя". Начало в 10.15.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Сотрудничество Республики Беларусь и Республики Индия в сферах экономики, фармацевтики и туризма: текущее состояние и перспективы развития", приуроченная ко Дню Независимости Республики Индия (15.08) (г-жа Сангита Багадур - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индии в Республике Беларусь). Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 августа

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120 лет назад в городе Фолкстоне (Великобритания) состоялся Первый международный конкурс красоты.

115 лет назад родился Бирилло Степан Степанович, белорусский актер, народный артист Беларуси (1955). Умер в 1978 году.

85 лет назад родился Эрнст Рихард Роберт, швейцарский физикохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (1991).

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