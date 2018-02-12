Картина выходных: кто возглавляет медальный зачет ОИ, звезды мировой оперы в Минске, беговой рекорд и гигантский блин

ВЧЕРА

Картина выходных. 10-11 февраля

Советы по развитию предпринимательства появятся в каждой области Беларуси, сообщил председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин. Концепция реформирования налоговой системы на среднесрочную перспективу разрабатывается в Беларуси, сообщил Александр Турчин. Изменения в указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" могут быть внесены на рассмотрение Президента до конца февраля.

Александр Турчин. Фото из архива

Более 40 иностранных наблюдателей аккредитованы для мониторинга выборов депутатов местных Советов 28-го созыва в Беларуси, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина. Фото из архива

Спортсмены Германии возглавляют медальный зачет Олимпиады-2018. Соревнования по горным лыжам в скоростном спуске среди мужчин на зимних Играх в Пхенчхане были перенесены из-за сильного порывистого ветра.

Лим Хе Джун принес первое золото хозяевам Олимпиады-2018, у россиян - бронза. Российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд на Олимпиаде в Пхенчхане в короткой программе командного турнира. Спортсменка по результатам выступления набрала 81,06 балла.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла 9-е место в спринтерской гонке на Олимпиаде в Пхенчхане. Чемпионкой стала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Ветер и холод помешали показать более высокий результат, рассказала после завершения выступления в спринте на 7,5 км на Играх в Пхенчхане белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

Дарья Домрачева

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер стал победителем спринта на Олимпиаде-2018. 12 февраля у биатлонистов будет разыграно 2 комплекта олимпийских наград - в гонках преследования у женщин и мужчин. Результаты подготовки перед сезоном помогли показать приемлемый результат в спринте, такое мнение высказал белорусский биатлонист Антон Смольский.

Норвежские лыжники заняли весь олимпийский пьедестал в мужском скиатлоне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключает визит в Пхеньян по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына.

Звезды мировой оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов считают публику в Минске потрясающей. Своими эмоциями артисты поделились в видеообращении, которое опубликовали после концерта открытия V Международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…".

В Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148. Среди пассажиров самолета были дети и иностранные граждане. Понедельник, 12 февраля, объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы. Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту России, родным и близким погибших.

Фото ТАСС

Женская сборная Беларуси по индор-хоккею стала бронзовым призером Кубка мира.

Белорусские теннисистки уступили команде Германии в четвертьфинале Кубка Федерации.

РЕПОРТАЖ: Победы и поражения I Всемирной зимней гимназиады в Гренобле.

Латвия работает над облегчением въезда белорусских болельщиков на ЧМ по хоккею-2021.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Спортивный праздник "Минская лыжня" состоялся на лыжероллерной трассе.

Житель Бобруйска Виктор Нежельский установил рекорд Беларуси по 12-часовому бегу на беговой дорожке, сообщили организаторы благотворительного проекта "Зимние беговые игры". Бобруйчанин пробежал 124,23 км.

РЕПОРТАЖ: Воспитанники детдома и SOS-детской деревни сыграли в футбольном матче.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске прошли соревнования по чирлидингу.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Кастинг конкурса "Мисс Беларусь-2018" в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Гигантский блин испекли в Светлогорске на Масленицу

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте отметили первый день масленичной недели.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Световые шоу представили участники из трех стран на фестивале "GoLF-2018" в Гомеле.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 февраля

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков 12-16 февраля посетит с рабочим визитом Колумбию и Эквадор для участия в межмидовских консультациях по политическим вопросам. В ходе визита запланированы встречи и переговоры в органах государственного управления, а также с представителями деловых кругов по широкому кругу направлений сотрудничества с этими странами.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Итоги работы концерна "Беллесбумпром" в 2017 году и задачи на перспективу" (Назаров Юрий Викторович - председатель Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности). Начало в 12.00.

Неделя белорусской кухни пройдет в 90 кафе и ресторанах Минска по 18 февраля.

V фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" пройдет в Беларуси по 15 февраля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 февраля

Всемирный день радио. Провозглашен на 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (2011).

275 лет назад родился Банкс Джозеф, английский натуралист, ботаник. Президент Королевского общества (1778-1820). Умер в 1820 г.

145 лет назад родился Шаляпин Федор Иванович, великий русский певец, народный артист Республики. В разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера. Занимался также живописью, графикой и скульптурой. Оказал большое влияние на мировое оперное искусство. Умер в 1938 г.

135 лет назад родился Вахтангов Евгений Багратионович, основатель и руководитель Студенческой драматической студии (с 1921 г. - 3-я Студия МХТ, с 1926 - Театр им. Евг.Вахтангова), актер и режиссер. Умер в 1922 г.

115 лет назад родился Жорж Сименон, французский писатель, всемирно известный автор детективно-психологических романов о полицейском комиссаре Мегрэ. Умер в 1989 г.

85 лет назад родился Перфилов Лев Алексеевич, актер кино, заслуженный артист Украины. Снимался в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Старая крепость", "Наталка Полтавка" и др. Умер в 2000 г.

5 лет назад в Республиканском научно-практическом центре "Кардиология" впервые в Беларуси выполнена операция по пересадке сердца 11-летней девочке.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-