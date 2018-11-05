Картина выходных: Лукашенко о благоустройстве населенных пунктов, открытие "Лістападзіка" и БАТЭ - чемпион

ВЧЕРА

Картина выходных. 3-4 ноября

Во время посещения городского поселка Болбасово в Оршанском районе Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на роль граждан в поддержании порядка и развитии населенных пунктов. Поселки, как Болбасово или Копысь, - это образец, по которому в ближайшие несколько лет приведут в порядок подобные населенные пункты по всей стране. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как в детстве тратил карманные деньги на мороженое, за этим лакомством он ездил за несколько километров на велосипеде в поселок Болбасово.

Александр Лукашенко во время общения с местными жителями

Александр Лукашенко во время общения с жителями городского поселка Болбасово отметил исключительно миролюбивую политику белорусского государства и народа.

Александр Лукашенко

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Минск уже много лет демонстрирует свою приверженность мирному урегулированию конфликтов, и в совокупности с географическим положением это делает его важным местом международной дипломатии.

Беларусь подготовит концепции по реализации предложений, озвученных на заседании Основной группы Мюнхенской конференции в Минске, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Бюджет 2019 года будет ориентирован главным образом на повышение заработных плат и рост отдачи от реального сектора экономики, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Министерство финансов принимает меры для сокращения уровня государственного долга.

Госпошлина за допуск к участию в дорожном движении будет неналоговым платежом, контроль за ездой без такого разрешения сохранится. Предложено выставлять нарушителям к уплате сбор в двукратном размере. Об этом рассказал министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

Спецприз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" вручен актеру, режиссеру, продюсеру Рустаму Сагдуллаеву.

Все картины конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2018" обладают высоким художественным уровнем, отметила на церемонии открытия конкурса первый заместитель министра культуры Беларуси Ирина Дрига.

Поезд Минск-Адлер столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае, пострадали три белоруса.

Систему организации медобслуживания в Минске пересмотрят, сообщил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

Фото из архива

Путепровод на МКАД в районе Лошицы полностью открылся для движения. В Минске в 2018 году планируется приступить к ремонту еще двух путепроводов на кольцевой автодороге.

Крытый ледовый каток построят в минском микрорайоне Лошица.

Мобильный каток у Дворца спорта в Минске открыл сезон.

Многофункциональный комплекс открылся на базе Минского городского технопарка в районе ул. Солтыса. Здесь разместились сауна с бассейном, спортивный зал, объекты общественного питания, магазин кулинарии.

Мурал с портретом Притыцкого появился на фасаде дома в Минске. А Гомель украсил Интерактивный мурал "Найди 20 птиц!"

РЕПОРТАЖ: Смаженка на 150 кг - чем кооператоры удивили на ярмарке в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: II Международный конкурс баянистов и аккордеонистов "AccoPremium-2018" в Речице

ФОТОРЕПОРТАЖ: Четвертый этап чемпионата Беларуси по эндуро "Four Seasons 2018"

ФОТОРЕПОРТАЖ: Чемпионат мира по панкратиону в Бобруйске

Хоккейная команда Президента обыграла дружину Могилевской области на соревнованиях среди любителей.

Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили астанинскому "Барысу" в домашнем матче чемпионата КХЛ.

Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси.

Пловец Евгений Цуркин завоевал серебряную и бронзовую медали на этапе КМ в Пекине. Две бронзовые награды на счету Ильи Шимановича на дистанциях 50 и 100 м брассом.

Беларусь - достойное место для проведения Всемирной шахматной олимпиады, такое мнение высказал на пресс-конференции в Бресте двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Брест может стать постоянным местом проведения международного шахматного турнира "Кубок Карпова".

На острове Сицилия (Италия) из-за проливных дождей и последовавшего наводнения погибли 12 человек.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

"Кастрычнiцкi эканамiчны форум" пройдет в Минске 5-6 ноября. Площадкой форума станет гостиница DoubleTree by Hilton Minsk.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-брифинг: "Псориаз: масштаб проблемы, социальный и медицинский аспекты заболевания" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Профилактика и лечение алкогольной зависимости. Минимизация последствий для государства и общества от пьянства и алкоголизма" (представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Всемирной организации здравоохранения). Начало в 12.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проведении Международного экономического форума "Индустрия моды в Беларуси" (представители Министерства экономики Республики Беларусь, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, РОО "Белорусская палата моды"). Начало в 15.00.

Общественные консультации по проекту первого доклада о мерах, принятых Республикой Беларусь по реализации положений Конвенции о правах инвалидов, пройдут в 15.00 в гостинице "Пекин". Организаторы - Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством иностранных дел и в сотрудничестве с представительством ООН в Республике Беларусь.

В Минске состоится церемония открытия здания театра ГУ "Минскконцерт" по пр.Машерова, 33 после реконструкции.

Более 30 научно-технических разработок представит Белгосуниверситет на первой Китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая пройдет 5-10 ноября в Шанхае.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 5 ноября 2001 года.

265 лет назад родился Козловский Михаил Иванович, один из крупнейших скульпторов и рисовальщиков русского классицизма. Умер в 1802 г.

80 лет назад родился Смирнов Юрий Николаевич, российский актер театра и кино, артист Московского театра на Таганке, народный артист Российской Федерации.

30 лет назад родилась Стоун Эмили Джин, американская актриса. Снималась в фильмах "Отличница легкого поведения", "Прислуга" и "Новый Человек-паук".

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-