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Картина выходных: Лукашенко о благоустройстве населенных пунктов, открытие "Лістападзіка" и БАТЭ - чемпион

Общество 05.11.2018 | 07:25

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Картина выходных. 3-4 ноября

Во время посещения городского поселка Болбасово в Оршанском районе Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на роль граждан в поддержании порядка и развитии населенных пунктов. Поселки, как Болбасово или Копысь, - это образец, по которому в ближайшие несколько лет приведут в порядок подобные населенные пункты по всей стране. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как в детстве тратил карманные деньги на мороженое, за этим лакомством он ездил за несколько километров на велосипеде в поселок Болбасово.

Александр Лукашенко во время общения с местными жителями
Александр Лукашенко во время общения с местными жителями

Александр Лукашенко во время общения с жителями городского поселка Болбасово отметил исключительно миролюбивую политику белорусского государства и народа.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Минск уже много лет демонстрирует свою приверженность мирному урегулированию конфликтов, и в совокупности с географическим положением это делает его важным местом международной дипломатии.

Беларусь подготовит концепции по реализации предложений, озвученных на заседании Основной группы Мюнхенской конференции в Минске, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Бюджет 2019 года будет ориентирован главным образом на повышение заработных плат и рост отдачи от реального сектора экономики, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Министерство финансов принимает меры для сокращения уровня государственного долга.

Госпошлина за допуск к участию в дорожном движении будет неналоговым платежом, контроль за ездой без такого разрешения сохранится. Предложено выставлять нарушителям к уплате сбор в двукратном размере. Об этом рассказал министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

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Фото из архива

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265 лет назад родился Козловский Михаил Иванович, один из крупнейших скульпторов и рисовальщиков русского классицизма. Умер в 1802 г.

80 лет назад родился Смирнов Юрий Николаевич, российский актер театра и кино, артист Московского театра на Таганке, народный артист Российской Федерации.

30 лет назад родилась Стоун Эмили Джин, американская актриса. Снималась в фильмах "Отличница легкого поведения", "Прислуга" и "Новый Человек-паук".

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