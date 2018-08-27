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Картина выходных: Лукашенко о переговорах в Сочи, победа Соболенко и часы с "Титаника"

Общество 27.08.2018 | 07:35

ВЧЕРА

Картина выходных. 25-26 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал о переговорах в Сочи с Президентом России Владимиром Путиным. Президенты Беларуси и России договорились о новой встрече в ближайшее время с участием членов правительств двух стран.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что пока не определился с кандидатурой нового посла Беларуси в России. Также глава государства прокомментировал назначение Михаила Бабича послом в Беларуси и спецпредставителем Президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Минск и Москва договорились до конца года отработать компенсационные механизмы для экономики Беларуси от налогового маневра в РФ, заявил министр экономики Дмитрий Крутой.

Дмитрий Крутой
Дмитрий Крутой

Сектор услуг должен стать драйвером роста ВВП, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. Президентом поставлена серьезнейшая задача - обеспечить в 2025 году ВВП Беларуси в объеме $100 млрд.

Александр Турчин
Александр Турчин

Белорусская калийная компания подписала контракт с индийской компанией IPL на поставку калийных удобрений на рынок Индии с сентября 2018 по июнь 2019 года.

Строительство Петриковского горно-обогатительного комбината завершено почти на 70%, заявил генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый.

Фото с сайта ОАО "Беларуськалий"
Фото с сайта ОАО "Беларуськалий"

Возможность первоочередного обеспечения жильем многодетных семей с детьми-инвалидами изучается в Минске, сообщил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

Фото из архива
Фото из архива

На портале электронной площадки Heritage Auctions выставлены на торги карманные часы уроженца Витебска Синая Кантора, который был пассажиром первого и последнего рейса лайнера "Титаник" в апреле 1912 года. Часы стали семейной реликвией - в семье Кантор их передавали из поколения в поколение 106 лет.

Скульптурную композицию "Лосось" открыли в Островце в день 550-летия города.

В Солигорске прошел концерт, посвященный Дню шахтера и 60-летию со дня образования ОАО "Беларуськалий".

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев
Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный фестиваль фейерверков "Навальнiца".

Во время фестиваля
Во время фестиваля

ФОТОРЕПОРТАЖ: На "Линии Сталина" прошли автобои на выживание.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Чаусском районе прошел этнопраздник "У госці да радзімічаў".

Во время праздника
Во время праздника

ФОТОРЕПОРТАЖ: Первый в Беларуси Zombie Run.

Во время забега
Во время забега

От Ливана до Финляндии - мотоциклисты из разных стран собрались на байк-фестивале под Лидой.

На байк-фестивале
На байк-фестивале

В Беларуси объявлен конкурс на воссоздание Туровского креста.

Фото БПЦ
Фото БПЦ

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира категории "Премьер" в американском Нью-Хейвене

Белорусские атлеты завоевали восемь наград на завершившемся чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в португальском Монтемор-у-Велью.

Белорус Денис Мазур занял третье место на молодежном чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в швейцарском Эгле. Белоруска Оксана Соловьева завоевала серебряную медаль.

Фото UEC
Фото UEC

Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли в серии буллитов ярославскому "Локомотиву" со счетом 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) на Кубке Латвийских железных дорог в Риге.

Умер американский сенатор Джон Маккейн.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 августа

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Европейский комиссар по вопросам охраны здоровья и безопасности продовольственных продуктов Витянис Андрюкайтис посетит 27 августа Минск. Во время визита он планирует встретиться с заместителем премьер-министра Михаилом Русым, министром здравоохранения Валерием Малашко, заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко и замминистра сельского хозяйства и продовольствия - директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О готовности учреждений образования к новому учебному году" (Турчин Дмитрий Николаевич - начальник Управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 12.00.

Праздничное мероприятие "День первоклассника" пройдет в 11.00 в кинотеатре "Пионер". В программе: концерт, показ мультипликационного фильма, вручение подарков (портфели, наполненные школьными принадлежностями) 150 первоклассникам.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 августа

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130 лет назад родился Петров Георгий Николаевич, белорусский пианист, хормейстер, дирижер и педагог, заслуженный артист Казахстана (1942), заслуженный деятель искусств Беларуси (1949). С 1923 г. концертмейстер хора в Гомеле, с 1927 г. преподаватель Минского музыкального техникума. С 1932 г. преподавал в Белорусской консерватории. Один из организаторов и педагогов Белорусской студии оперы и балета. Работал главным хормейстером и дирижером Государственного театра оперы и балета Беларуси. Умер в 1960 г.

100 лет назад родился Пенкрат Михась (Михаил Михайлович), белорусский писатель. Работал в редакциях республиканских газет, в журнале "Вожык". Автор сатирических и юмористических сборников прозы "Простые люди", "Полынь и цветы", "Любовь в квадрате" и др. Издал книги для детей. Умер в 2001 г.

155 лет назад родился Блондель Андре, французский физик, изобретатель осциллографа. Умер в 1938 г.

100 лет назад родилась Пушкарева Любовь Васильевна, актриса МХАТ, народная артистка РСФСР. Умерла в 2011 г.

75 лет назад родилась Заворотнюк Валентина Борисовна, российская театральная актриса, народная артистка России (1993).

70 лет назад родилась Гундарева Наталья Георгиевна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1986). Снималась в фильмах "Сладкая женщина", "Однажды двадцать лет спустя", "Одиноким предоставляется общежитие" и других. Лауреат многих престижных премий. Умерла в 2005 г.

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