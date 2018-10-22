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Картина выходных: Макей о приоритетах партнерства с ЕС, акция "Чистый лес" и отопление в административных зданиях

Общество 22.10.2018 | 08:00

ВЧЕРА

Картина выходных. 20-21 октября

Приоритеты партнерства между Беларусью и Европейским союзом могут быть подписаны до конца года. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. По словам дипломата, на прошедшей 15 октября в Люксембурге встрече глав МИД стран Евросоюза и "Восточного партнерства" обсуждалось в том числе и экономическое сотрудничество между государствами. Стороны констатировали, что им удалось выработать определенную программу взаимодействия в этой сфере.

На встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске ожидается представительный состав участников. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время посещения зарубежными дипломатами 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования. Министр отметил, что некоторые страны уже подтвердили свое присутствие на уровне президентов. Глава МИД также заявил, что Беларусь придает особое значение обеспечению транспарентности в военной сфере как одного из условий укрепления региональной стабильности и безопасности.

В Беларуси планируется создать систему мониторинга решений госорганов в отношении бизнеса. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал министр экономики Дмитрий Крутой. Он отметил, что количество проверок бизнеса за 9 месяцев текущего года снизилось в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество занятых в сегменте малого и среднего бизнеса к 2030 году может составить 2 млн. Министерство экономики также предлагает передавать предпринимателям в районах со сложным экономическим положением госсобственность без дополнительных условий.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" может стать спутником Минска, сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев. Сумма заявленных инвестиций резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" оценивается в $1-1,1 млрд.

Республиканская акция "Чистый лес" прошла 20 октября в Беларуси. По данным Минлесхоза, участие в акции приняли более 38 тыс. волонтеров.

В Минске 22 октября тепло начнет поступать в административные здания, сообщили в РУП "Минскэнерго".

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