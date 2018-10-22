Картина выходных: Макей о приоритетах партнерства с ЕС, акция "Чистый лес" и отопление в административных зданиях

ВЧЕРА

Картина выходных. 20-21 октября

Приоритеты партнерства между Беларусью и Европейским союзом могут быть подписаны до конца года. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. По словам дипломата, на прошедшей 15 октября в Люксембурге встрече глав МИД стран Евросоюза и "Восточного партнерства" обсуждалось в том числе и экономическое сотрудничество между государствами. Стороны констатировали, что им удалось выработать определенную программу взаимодействия в этой сфере.

На встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске ожидается представительный состав участников. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время посещения зарубежными дипломатами 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования. Министр отметил, что некоторые страны уже подтвердили свое присутствие на уровне президентов. Глава МИД также заявил, что Беларусь придает особое значение обеспечению транспарентности в военной сфере как одного из условий укрепления региональной стабильности и безопасности.

В Беларуси планируется создать систему мониторинга решений госорганов в отношении бизнеса. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал министр экономики Дмитрий Крутой. Он отметил, что количество проверок бизнеса за 9 месяцев текущего года снизилось в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество занятых в сегменте малого и среднего бизнеса к 2030 году может составить 2 млн. Министерство экономики также предлагает передавать предпринимателям в районах со сложным экономическим положением госсобственность без дополнительных условий.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" может стать спутником Минска, сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев. Сумма заявленных инвестиций резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" оценивается в $1-1,1 млрд.

Республиканская акция "Чистый лес" прошла 20 октября в Беларуси. По данным Минлесхоза, участие в акции приняли более 38 тыс. волонтеров.

В Минске 22 октября тепло начнет поступать в административные здания, сообщили в РУП "Минскэнерго".

Перечень основных лекарств для льготного обеспечения в Беларуси расширен.

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 12 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу.

Милиция провела рейд в "Ждановичах": задержано 90 человек.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Гала-концерт фестиваля "Витебский листопад-2018".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканская выставка кошек в Витебске.

ФОТОФАКТ: Золотая осень в Минске и Несвиже.

Автобус "Дизель-шоу", участниками которого являются известные кавээнщики, попал в ДТП под Киевом. Погибла звезда КВН, капитан команды "Девушки из Житомира" Марина Поплавская. Еще четыре человека получили травмы, в том числе пострадал белорусский кавээнщик, выступавший ранее в команде "ЧП", Евгений Сморигин.

На автосоревнованиях под Витебском гонщик на автомобиле багги сбил судей. Двое пострадавших судей с переломами различной степени тяжести доставлены в больницы города.

Легковой автомобиль "Рено" в Чериковском районе въехал в трактор с пахотными плугами, четыре женщины погибли.

Команда миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады завоевала золотую медаль на международных состязаниях пеших патрулей Cambrian Patrol, которые проводились на полигоне Сеннибридж в Великобритании с 12 по 21 октября.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 октября

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Современная оториноларингология в Беларуси: новейшие методики лечения, высокотехнологичное оборудование. Профилактика сезонной заболеваемости". Начало в 12.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "100 первых рабочих дней председателя Федерации хоккея Беларуси Г.Г.Савилова: итоги и перспективы". Начало в 14.00.

В Минске по 26 октября пройдет форум проектов программ Союзного государства - VII Форум вузов инженерно-технологического профиля.

Митинг памяти жертв холокоста пройдет в Минске на мемориальном комплексе "Яма".

Неделя белорусской кухни пройдет в Минске 22-28 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 октября

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90 лет назад родился Саульский Юрий Сергеевич (1928-2003), российский композитор, народный артист РСФСР.

70 лет назад родилась Шестакова Татьяна Борисовна, российская актриса, народная артистка Российской Федерации.

70 лет назад родился Ярец Виктор Владимирович, белорусский поэт, литературовед. Автор сборников поэзии "Днепровский бакен", "Новоселье" и др.

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