Картина выходных: матч с ветеранами хоккея Швейцарии, шестой транш ЕФCР, фильм с Домрачевой и эстафета "Мы выбираем спорт"

ВЧЕРА

Картина выходных. 3-4 февраля

Обновлен состав Совета безопасности Беларуси. Соответствующий указ Президента №49 от 1 февраля 2018 года официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

КГБ раскрыл преступную схему экспорта высококачественных пиломатериалов под видом низкосортного сырья, сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик по итогам встречи с Президентом. Комитет государственной безопасности пресек деятельность 11 агентов и кадровых сотрудников иностранных спецслужб в 2017 году. Дело об убийстве в 2009 году девушки в Могилевской области раскрыли с помощью уникальных экспертиз.

Валерий Вакульчик (справа)

Команда Президента Беларуси победила ветеранов хоккея Швейцарии со счетом 11:4 (4:1, 3:2, 4:1) в матче, который прошел на льду "Чижовка-Арены". Часто в ходе игры одновременно на льду оказывались Александр и Николай Лукашенко. Ветераны хоккея Швейцарии пригласили команду Беларуси на ответный матч. Прославленный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев отметил, спорт помогает укреплять дружеские отношения между странами.

Беларусь планирует получить шестой транш ЕФCР до конца I квартала 2018 года, сообщил министр финансов Владимир Амарин. Беларусь планирует разместить еврооблигации на $600 млн в первом полугодии 2018 года.

Участковые комиссии до 7 февраля уведомят избирателей о времени и месте голосования на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва.

Республика Корея заинтересована в установлении безвизового режима с Беларусью, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси Ким Енг Хо.

Ким Енг Хо. Фото из архива

Следственный комитет Беларуси и ФБР США будут сотрудничать в области обучения специалистов, сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Сотрудники БЕЛТА заняли третье место в лыжной эстафете на празднике "Мы выбираем спорт".

Балет "Лебединое озеро" Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси увидят зрители в Мексике.

Специалисты выясняют причину сработки пожарной сигнализации на летевшем в Минск самолете.

Движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе приостановлено из-за мороза.

Оранжевый уровень опасности сохранится 5 февраля в Беларуси из-за сильного ветра.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Финал проекта "Золотая Кошка Мира - 2018".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Кастинг "Мисс Беларусь-2018" прошел в Гродно.

Олимпийская трасса для биатлонистов в Пхенчхане подготовлена хорошо, рассказал пресс-службе Национального олимпийского комитета старший тренер сборной Беларуси Юрий Альберс. Белорусские биатлонисты уже активно проводят тренировочные занятия в Пхенчхане в комплексе "Альпенсия". Белорусским лыжникам на полную адаптацию в Пхенчхане понадобится шесть дней, рассказал старший тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам Иван Листопад.

Дарья Домрачева приняла участие в проекте Международного союза биатлонистов - фильме "Биатлон для новичков". Фильм снят в шуточной манере. Например, в эпизоде с Дарьей обыгрывается случай из ее спортивной карьеры, когда в одной из гонок, она в пылу борьбы чуть не перепутала "лежку" со "стойкой". Уле-Эйнару Бьорндалену досталась роль волонтера.

Главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Наталия Трофимова родила сына, сообщили в Белорусской федерации баскетбола.

Белорус Владимир Самсонов занял 4-е место на европейском турнире Топ-16 по настольному теннису, который проходил в швейцарском Монтре.

Белорусы проиграли парную встречу и уступили австрийцам общую победу в матче Кубка Дэвиса.

Ким Чен Ын вместе с женой проехал на новом троллейбусе по улицам ночного Пхеньяна.

Фото KCNA/REUTERS

Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссеров США за фильм "Форма воды".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 февраля

Пресс-конференция на тему "Информационная безопасность и борьба с преступлениями в сфере высоких технологий" состоится в пресс-центре БЕЛТА 5 февраля в 14.00. О ситуации в области сетевой безопасности в Беларуси и новых вызовах, практике борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий и развитии международного сотрудничества, о юридических и технических основах защиты от киберугроз расскажут представители Министерства внутренних дел, Следственного комитета, Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О старте продаж Олимпийской экипировки белорусской сборной в торговой сети Республики Беларусь" (представители Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, концерна "Беллегпром", Минского городского исполнительного комитета). Начало в 12.00.

В 17.00 в художественной галерее "Университет культуры" состоится открытие персональной выставки Александра Адамова "Взгляни на дом свой".

По 18 февраля в Национальном историческом музее Республики Беларусь будет открыта выставка "Great Britain". Это совместный образовательный проект художницы Антонины Петриковской и музея, где через картины, музейные предметы, книжные издания можно узнать больше о Великобритании, ее истории, культуре и искусстве.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 февраля

Международный день саамов. 6 февраля 1917 г. в норвежском городе Тронхейме состоялось первое собрание саамов, поставившее своей целью объединение саамов всех северных стран. Объявлен в 1992 г. на 15-й конференции Союза саамов.

Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах.

90 лет назад родился Стельмашонок Владимир Иванович, белорусский живописец, педагог, народный художник Беларуси (1988), заслуженный деятель искусств Беларуси (1981). Работы в станковой живописи (преимущественно в жанре портрета), монументально-декоративном искусстве (акварель, рисунок). В 1957-2000 гг. преподавал в Белорусской академии искусств. Автор портретов, тематических композиций и пейзажей, а также витражей и панно. В 2006 г. открыта галерея его имени в г.Осиповичи. Умер в 2013 г.

135 лет назад родился Григорович Дмитрий Павлович, российский авиаконструктор, один из пионеров авиастроения. В 1916 г. построил первый в мире гидросамолет-истребитель, на котором морской летчик Я.И.Нагурский выполнил впервые в мире "мертвую петлю". Создал совместно с Н.Н.Поликарповым истребитель М-5 (1930), а также первый истребитель Пи-1 с убирающимся шасси и пушечным вооружением (1930-1933). Умер в 1938 г.

120 лет назад родилась Тарасова Алла Константиновна, российская актриса, народная артистка СССР (1937). Снималась в фильмах "Гроза", "Петр I", "Без вины виноватые" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1946, 1947, 1949). Умерла в 1973 г.

85 лет назад родилась Карпова Вера Александровна, российская актриса, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Шофер поневоле", "Луной был полон сад", "Преступление и наказание" и др.

50 лет назад (6-18 февраля) - в Гренобле состоялись X зимние Олимпийские игры.

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