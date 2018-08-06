Картина выходных: механизмы для смягчения роста цен, комбайн на природном газе и рыцарский фест в Мстиславле

ВЧЕРА

Картина дня. 4-5 августа

В Беларуси готовятся новые меры для дедолларизации экономики. Об этом рассказал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

Национальный банк Беларуси и Министерство антимонопольного регулирования и торговли вырабатывают механизмы для смягчения роста цен на некоторые товары.

Все долгострои намечено ввести в эксплуатацию в сентябре. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

Беларусь возобновляет объем поставок цемента на экспорт. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

Экспорт строительных услуг в первом полугодии текущего года вырос на 15% и составил $234 млн.

"Бобруйскагромаш" открыл сборочное производство сельхозтехники в Египте. Сборочное производство организовано в Каире на базе компании Helwan Machinery and Equipment, входящей в Национальную организацию военной промышленности Египта.

В Гомельской области проходит опытные испытания белорусский комбайн на природном газе. Уникальный образец создан на базе самого популярного белорусского комбайна "Палессе GS1218". В новинке применен двигатель, работающий исключительно на газовом топливе.

Фото СТВ

Комиссия по организации и проведению конкурсов для определения юрлиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции, объявила открытый конкурс на определение импортеров алкоголя с правом ее ввоза в Беларусь в 2019 году.

Памятная табличка установлена на месте единственной в Беларуси астрономической обсерватории Геодезической дуги Струве, располагавшейся в населенном пункте Белин Дрогичинского района.

Умер лидер группы "Нейро Дюбель" Александр Куллинкович.

В Фарном костеле Гродно 5 августа состоялось открытие и освящение восстановленного бокового алтаря Божьей матери Розария (Ружанцовой). Праздничное богослужение возглавил архиепископ Гродненской католической епархии Александр Кашкевич.

В СПК "Прогресс-Вертелишки" 4 августа на центральной площади агрогородка прошли праздничные мероприятия. Здесь состоялся парад механизаторов.

На аэродроме Боровая в Минске в одиннадцатый раз прошел фестиваль "Рок за Бобров". Хедлайнерами в этом году стали "ДДТ", "Ляпис-98", "Сплин", "Звери", Louna, Noize MC, J:МОРС, "Дай Дорогу" и "ЛСП". Праздник музыки собрал более 45 тысяч гостей.

Праздник средневековой культуры "Рыцарский фест. Мстиславль–2018" прошел в Мстиславле.

Белоруска Елена Фурман завоевала золотую награду на чемпионате Европы по академической гребле в классе лодок легкого веса (не олимпийский класс).

Белорусская спортсменка Инна Савенко стала серебряным призером чемпионата Европы по трековым велогонкам.

Три медали завоевали белорусские атлеты на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в японском Маэбаси.

Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала вторую победу на домашнем этапе Евролиги.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 августа

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Церемония торжественного открытия ландшафтного комплекса в честь начала строительства Научно-технологического центра имени Юсуфа Хамида состоится в Минске на базе предприятия "Академфарм".

Открытие пленэра "Арт-салат & Домашний очаг", организованного совместно администрацией Фрунзенского района Минска и Белорусским союзом дизайнеров, состоится в 14.00 по ул. Матусевича, 35.

Госавтоинспекция меняет схему проезда на развязке Игуменского тракта, улицы Бабушкиной и МКАД.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

75 лет назад началась Смоленская наступательная операция войск Западного (командующий В.Д.Соколовский) и левого крыла Калининского (командующий А.И.Еременко) фронтов. В результате Смоленской операции от немецко-фашистских захватчиков были полностью освобождены Смоленская и часть Калининской областей России и несколько районов Могилевской области, всего освобождено более 7,5 тыс. населенных пунктов.

75 лет назад родилась Русак Людмила Александровна, белорусская спортсменка и тренер (фехтование на рапирах), мастер спорта СССР международного класса (1971), заслуженный тренер Беларуси (1980). Чемпионка V (1971) и VI (1975) спартакиад народов СССР в командном зачете, серебряный призер (1971) в личном. Чемпионка турнира социалистических стран (1971). Многократная чемпионка Беларуси.

60 лет назад родился Манаев Виктор Сергеевич (г.Минск), белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1997), народный артист Беларуси (2011), лауреат Государственной премии РБ (2012). С 1980 года в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Исполнитель лирических, драматических, трагикомедийных ролей.

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