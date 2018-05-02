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Картина выходных: мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018, пополнение в группе Naviband и праздник труда в Беларуси

Общество 02.05.2018 | 09:23

ВЧЕРА

Картина выходных. 29 апреля - 1 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал соотечественникам поздравление с Праздником труда. "Этот день отмечен особым чувством благодарности ко всем, чей труд является основой жизни и процветания родного края, кто предан своему делу и гордится им. Подчеркивает необходимость и важность любой профессии", - говорится в поздравлении.

Торжественные мероприятия, посвященные Празднику труда – 1 Мая, прошли в Беларуси.

Ядро перечня трудных жизненных ситуаций планируется сформировать в мае-июне. Об этом 29 апреля в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Беларусь с 1 мая повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В Беларуси с 1 мая вводится тариф на электроэнергию, отпускаемую ГПО "Белэнерго" и используемую для зарядки электромобилей. Тариф составляет Br0,15693 (без НДС) за 1 кВт.ч, что ниже общего тарифа для организаций, работающих в сфере услуг, на 48%.

Фото из архива
Фото из архива

Предприятия концерна "Белгоспищепром" c начала года экспортировали продукции на $130 млн.

Изменения с 1 мая: увеличились БПМ, пенсии и пособия, изменились правила выдачи кредитов и подорожала связь.

Авиаторы МЧС Беларуси помогают в тушении лесных пожаров в Турции.

В Витебске трудится династия учителей с общим педагогическим стажем более 170 лет.

Валентина Климентионок и Ольга Крылова
Валентина Климентионок и Ольга Крылова

Красота персидской культуры представлена в книге "Зеркало красоты. Эстетика персидской архитектуры", презентация которой состоялась в Минске в Белорусском национальном техническом университете (БНТУ).

Байкеры из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы открыли в Минске мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018. Колонна мотоциклистов в сопровождении ГАИ стартовала с Кургана Славы, въехала в Минск и проследовала по двум столичным проспектам - Независимости и Победителей - до места основных мероприятий около Дома футбола.

Солисты группы Naviband Артем Лукьяненко и Ксения Жук стали родителями. О пополнении в семье музыканты рассказали в Instagram. "Сёння, 1 мая, у нас нарадзіўся сын! Гэта самае неверагоднае пачуццё на Зямлі! Новае жыццё, імя якому Мацей! Дзякуй кожнаму за падтрымку і перажыванні. Такіх сінглаў мы яшчэ не выпускалі", - написали музыканты.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусские грации Анастасия Салос и Екатерина Галкина стали призерами этапа Кубка мира по художественной гимнастке в Баку.

Две серебряные награды завоевали белорусские атлеты на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в итальянской Брешиии.

Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею назвал состав на ЧМ в Данию.

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 2 мая

Продолжится пресс-тур представителей СМИ КНР в Беларусь, целью которого станет продвижение белорусских товаров на китайский рынок, содействие экспорту туруслуг, укрепление белорусско-китайских отношений.

Состоится пресс-конференция на тему: "О профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение пьянства и алкоголизма, проводимых в г.Минске". Начало в 10.00. Место проведения: пр-т Независимости, 8, каб. 202.

Третий трудовой семестр откроется на площади Государственного флага в Минске 2 мая.

Фото из архива
Фото из архива

Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ пройдет с 2 мая по 1 июня.

Бесплатная экскурсия по парку Челюскинцев для наблюдения за птицами пройдет 2 мая.

ЗАВТРА

знаменательные даты 3 мая

Всемирный день свободы печати.

120 лет назад родилась Меир (Мейерсон) Голда, государственный и политический деятель Израиля. Умерла в 1978 г.

80 лет назад родился Инин Аркадий Яковлевич, российский писатель-сатирик, кинодраматург, заслуженный деятель искусств РСФСР. Сценарист фильмов "Однажды двадцать лет спустя", "Отцы и дети", "Одиноким предоставляется общежитие" и др.

10 лет назад вступила в силу Конвенция ООН о правах инвалидов (принята ГА ООН 13 декабря 2006 года).

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