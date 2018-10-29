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Картина выходных: новый механизм взимания дорожного сбора, ведущие детского "Евровидения" и гендиректор ХК "Динамо-Минск"

Общество 29.10.2018 | 07:12

ВЧЕРА

Картина выходных. 27-28 октября

Механизм взимания дорожного сбора в Беларуси изменится, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. "Если выехал на машине, у тебя должна быть оплата этой госпошлины. Минимальный период - месяц. Ездишь месяц, пожалуйста, заплати за месяц. Если ты платишь сразу за год, будет понижающий коэффициент - порядка 80% от этой суммы. Мы отвязываем ее от уплаты техосмотра", - сказал первый вице-премьер.

Александр Турчин. Фото из архива
Александр Турчин. Фото из архива

Постоянный координатор ООН, постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий рассказала о планах по развитию сотрудничества с Беларусью в области достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

Утвержден порядок работы автоматизированной системы представления банковской информации.

Банки направят дополнительно Br74,3 млн на строительство жилья с адресными субсидиями.

Фото из архива
Фото из архива

Стали известны имена ведущих детского "Евровидения-2018".

Хелена Мерааи. Фото из архива
Хелена Мерааи. Фото из архива

До конца года в урочище Куропаты планируется установить памятный знак и благоустроить прилегающую к нему территорию, сообщил заместитель председателя ФПБ Александр Микша. 27 октября в Куропатах по инициативе ФПБ прошел субботник по уборке и благоустройству территории.

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Хоккейная команда Президента Беларуси с победы стартовала в XII Республиканских соревнованиях среди любителей.

Известный хоккейный специалист Дмитрий Басков назначен генеральным директором хоккейного клуба "Динамо-Минск".

Белорусский боксер Иван Баранчик завоевал чемпионский титул Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (63,5 кг).

Иван Баранчик (слева) во время боя. Фото Ringside24
Иван Баранчик (слева) во время боя. Фото Ringside24

Белорусский тяжелоатлет Эдуард Зезюлин завоевал золотую награду в двоеборье на юниорском и молодежном (U-23) чемпионате Европы в Замосце (Польша).

Бегунья Эльвира Герман удостоена приза в номинации "Восходящая звезда" Европейской легкоатлетической ассоциации Golden tracks в Лозанне (Швецария).

Эльвира Герман. Фото из архива
Эльвира Герман. Фото из архива

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Состоится совместное заседание коллегий КГК Беларуси и счетной палаты России в режиме видеоконференцсвязи. Будет рассмотрено заключение контрольных ведомств об исполнении бюджета Союзного государства за 2017 год.

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний период. Проведение Министерством по чрезвычайным ситуациям пожарно-профилактической работы" (представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 12.00.

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290 лет назад родился Почобут-Одляницкий Мартин, белорусский астроном, просветитель, член Лондонского королевского общества (1770), член-корреспондент Парижской АН (1778). Учился в Гродненском и Полоцком иезуитских коллегиумах и Виленской иезуитской академии. Совершенствовал образование в Риме, Лондоне, Париже и др. Преподавал в Полоцке древнегреческий язык. Один из организаторов и первый директор (1765-1807) Виленской астрономической обсерватории. С 1764 г. профессор Виленской академии, одновременно ректор Главной школы ВКЛ. Вел систематические наблюдения за звездами и планетами, обнаружил неизвестное созвездие. Определил географические координаты Вильно, Гродно и других городов. Внес значительный вклад в развитие просвещения и популяризацию естествознания и математики, активно работал в Эдукационной комиссии. Его именем назван один из кратеров на обратной стороне Луны. Умер в 1810 г.

75 лет назад родился Рудковский Александр Григорьевич, певец, заслуженный артист Беларуси (1975). С 1971 г. солист Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1986 г. - Государственного академического народного оркестра Беларуси им. И.Жиновича, с 1999 г. - ансамбля народной музыки "Свята" Белгосфилармонии. Среди оперных партий: Ленский ("Евгений Онегин" П.Чайковского), Юродивый ("Борис Годунов" М.Мусоргского), Рудольф ("Богема" Дж.Пуччини) и др. Лауреат 4-го Международного конкурса им. П.Чайковского (1970), Международного конкурса вокалистов в Барселоне (1975). Умер в 1999 г.

75 лет назад родился Величко Владимир Павлович, белорусский философ, журналист, кандидат философских наук (1980), заслуженный деятель культуры Беларуси (1997). Работал в ружанской и пружанской районных газетах, брестской областной газете "Заря", редактором журналов "Коммунист Белоруссии", "Беларуская думка". Один из авторов сценария документальной кинотрилогии о П.Машерове "Беларусь была его судьбой". Лауреат Государственной премии Беларуси (1998). Умер в 2018 г.

70 лет назад родился Комраков Борис Петрович, белорусский математик, доктор физико-математических наук (1991), профессор (1994). Автор научных работ по дифференциальной геометрии, теории групп, алгебрам Ли. Решил проблему С.Ли. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1980). Награжден медалью им. Н.И.Лобачевского "За выдающиеся работы в области геометрии" (1997).

110 лет назад родился Устинов Дмитрий Федорович, советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза (1978). В 1941-57 гг. нарком, министр вооружения, министр оборонной промышленности СССР, в 1976-84 министр обороны СССР. Умер в 1984 г.

65 лет назад родился Полещук Александр Федорович, летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации (1993).

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