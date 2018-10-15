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Картина выходных: освящение Всехсвятской церкви, День матери и золотая осень

Общество 15.10.2018 | 08:00

ВЧЕРА

Картина выходных. 13-14 октября

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в V Форуме регионов, побывали на малой родине белорусского Президента.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. В память о пребывании в храме и совершении Божественной литургии он передал икону Владимирской Божией Матери.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

ФОТОРЕПОРТАЖ: История Всехсвятского храма в фотографиях БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в закладке капсулы с Памятной грамотой в основание храма, 1996 год
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в закладке капсулы с Памятной грамотой в основание храма, 1996 год

Общая сумма подписанных контрактов на Форуме регионов превысила $500 млн, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Следующий Форум регионов пройдет в России и, по предложению Президента Беларуси, будет посвящен молодежной тематике.

Белорусское продовольствие поставляется в 77 стран мира.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь имеет высокий вес и авторитет в борьбе с торговлей людьми. Такое мнение высказал заместитель Генерального секретаря - глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

Экс-президент Украины Виктор Ющенко обратил внимание на важность развития сотрудничества между Беларусью и Украиной по линии межрегиональных связей и на уровне конкретных субъектов хозяйствования. Он также отметил попытки определенного рода политических спекуляций на теме Минского процесса по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Виктор Ющенко отметил важность многовекторной внешней политики Украины, в том числе в плане выстраивания отношений с Россией в стратегической перспективе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил теплые и сердечные поздравления соотечественницам с Днем матери. Также Президент Беларуси направил поздравление работникам культуры в связи с профессиональным праздником.

Фото из архива
Фото из архива

По случаю Дня матери министр труда и социальной защиты Ирина Костевич посетила самую многодетную семью столицы - семью Ананич, в которой воспитываются 11 родных детей.

Фото Министерства труда и социальной защиты
Фото Министерства труда и социальной защиты

ФОТОРЕПОРТАЖ: Экскурсия в честь Дня матери состоялась во Дворце Независимости.

КОММЕНТАРИЙ: Безопасное материнство.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске прошел пятый фестиваль близнецов "Счастье вдвойне".

РЕПОРТАЖ: Как в большой мозырской семье умножают счастье.

Концерт XIII Международного фестиваля Юрия Башмета "Ночь в метро" прошел в ночь на 14 октября на платформе станции метро "Петровщина".

Франкфуртская книжная ярмарка позволит реализовать новые инициативы. Такое мнение высказал заместитель министра информации Игорь Бузовский.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Золотая осень в Беларуси.

В крупных городах Брестской области в октябре снова зацвели каштаны.

Мемориальный комплекс "Адаменская горка" после реконструкции открыли в Лиозно во время торжеств, посвященных 75-летию освобождения Лиозненского района.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Гонка с препятствиями "Bizon Race" прошла в Логойске.

Белоруска Наталья Варакина выиграла бронзовую медаль по борьбе на III Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Анастасия Шкурдай завоевала бронзу в плавании на ЮОИ.

Белорусские боксеры завоевали 17 наград на XVI международном турнире по боксу класса А памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева.

Сборная Беларуси благодаря голу Антона Сароки победила Люксембург в Лиге наций и возглавила свою группу.

Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма проиграли в финале парного разряда турнира в Гонконге с призовым фондом $750 тыс.

Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили в овертайме "Северстали" в чемпионате КХЛ.

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Анонсы на 15 октября

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Заседание синода РПЦ состоится в Минском епархиальном управлении. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Научное сопровождение фармацевтической отрасли Беларуси. Перспективные разработки отечественной конкурентоспособной фармацевтической продукции", приуроченная ко Дню работников фармацевтической и микробиологической промышленности Беларуси (15.10) (представители Национальной академии наук Беларуси). Начало в 12.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему: "Создание БССР и его роль в формировании современного образа белорусского государства". Участие принимают: Гигин Вадим Францевич - декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета; Шпаковский Александр Павлович - директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция", координатор проекта "Цитадель"; Сухоруков Павел Яковлевич - главный редактор РИУ "Издательский дом "Звязда"; Уралов Семен Сергеевич - шеф-редактор журнала "Однако. Евразия"; Дзермант Алексей Валерьевич - политолог, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, редактор порталов "СОНАР-2050" и "IMHOclub.by"; Шевцов Юрий Вячеславович - директор Центра по проблемам европейской интеграции; Короткин Максим Николаевич - директор, главный редактор МОУП "Редакция газеты "Мінская праўда".

Конференция "Россия и Беларусь: единство во имя мира" пройдет 15-17 октября в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины. Эксперты двух стран будут обсуждать стратегии и формат развития интеграционных процессов в Союзном государстве. Они рассмотрят возможности расширения всестороннего сотрудничества, проанализируют опыт взаимодействия регионов Беларуси и России.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 октября

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Всемирный день продовольствия. Отмечается по решению Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в день ее создания (16 октября 1945 года). Провозглашен на ежегодной сессии Конференции ФАО (10-29 ноября 1979 года в Риме) с целью привлечь внимание общественности к всемирной продовольственной проблеме и укрепить солидарность мирового сообщества в борьбе с голодом, обнищанием и бедностью.

Всемирный день анестезиолога. 16 октября 1846 г. американский врач Уильям Мортон провел первую операцию под эфирным наркозом.

130 лет назад родился Юджин О'Нил, американский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1936), лауреат Пулитцеровской премии (1920, 1922, 1928). Автор пьес "За горизонтом", "Разносчик льда грядет ", "Долгий день уходит в полночь" и др. Умер в 1953 г.

95 лет назад в США братья Уолт и Рой Дисней создали студию "Дисней бразерс стьюдио" и подписали контракт на производство серии короткометражных мультфильмов под общим названием "Забавные приключения Алисы". Ныне - "Уолт Дисней корпорейшн" - одна из крупнейших голливудских компаний.

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