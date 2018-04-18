Картина выходных: открытие мотосезона, цветущие сады и победа Максима Мирного

ВЧЕРА

Картина выходных. 15-17 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18-19 апреля совершит официальный визит в Молдову.

Игорь Додон и Александр Лукашенко. Фото из архива

В 2018 году 10 резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" планируют построить свои предприятия, сообщил заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков. Duisburger может стать акционером управляющей компании "Великого камня" в середине мая.

Совет Министров Беларуси назначил представителей государства в органах управления крупных предприятий нефтехимической отрасли. Это предусмотрено постановлением Совмина от 13 апреля 2018 года №290.

Более 50 экспонентов уже заявили об участии в XХII Международной выставке "СМІ ў Беларусі", которая состоится 3-5 мая.

ФОТОФАКТ: Православные верующие отметили Радуницу - день поминовения усопших.

ФОТОФАКТ: В Минске выдались теплые весенние выходные. В Гродно уже цветут сады. На 18 апреля синоптики обещают грозы в Беларуси.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Мотосезон-2018 открылся в Минске и в Бресте.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Логойске закрыли зимний сезон.

Сезон водного туризма на Августовском канале открыли гонками на байдарках.

ФОТО: Чемпионат Беларуси по бодибилдингу и фитнесу прошел в Минске. На нем была представлена новая категория Fit-Model.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Евразийский чемпионат по восточным танцам прошел в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: XIII международный конкурс "Ренессанс гитары" в Гомеле.

РЕПОРТАЖ: Как украинские студенты учат белорусский язык в Киеве.

Ограбление ювелирного магазина, совершенное 15 апреля в Гомеле по улице Победы, раскрыто по горячим следам, сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали победителями парного разряда на турнире в американском Хьюстоне. Это 52-й титул 40-летнего Максима Мирного в парных турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Максим Мирный и Филипп Освальд. Фото из социальных сетей

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вошла в топ-50 мирового рейтинга.

Девять золотых наград у сборной Беларуси по прыжкам на батуте на ЧЕ в Баку.

Три медали завоевали белорусские атлеты на завершившемся в бельгийском Антверпене 26-м чемпионате мира по спортивной акробатике. Две медали выиграли белорусские грации на втором этапе Кубка мира в итальянском Пезаро.

Гонщики "МАЗ-СПОРТавто" вошли в пятерку лучших на ралли "Золото Кагана".

Фото из архива

Умер известный белорусский тренер Михаил Цейтин.

В России ограничили доступ к Telegram.

Пулитцеровскую премию впервые получил рэпер. Кендрик Ламар удостоен Пулитцеровской премии за альбом "DAMN" в категории "Музыка".

Еврокомиссия предложила включить снимки отпечатков пальцев в электронные пластиковые удостоверения граждан Евросоюза.

Экс-президент Армении Серж Саргсян 17 апреля на специальном заседании парламента республики избран премьер-министром.

Анонсы на 18 апреля

Интернет-видеобрифинг: "Историческое наследие Беларуси: реконструкция белорусских дворцов и замков; новые туристические объекты и маршруты; памятники скорби белорусского народа - Хатынь, Тростенец, Куропаты", приуроченный ко Всемирному дню памятников и исторических мест (18.04) (Скворчевский Дмитрий Вячеславович - заместитель председателя Республиканского союза туристической индустрии, кандидат исторических наук) пройдет на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by. Начало в 12.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проведении республиканской акции "Дом без насилия" (представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь). Начало в 14.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню Матери-Земли (22 апреля), на тему: "Сохранение естественных экосистем, биологического и ландшафтного разнообразия Беларуси".

Государственный комитет по науке и технологиям совместно с Белорусским инновационным фондом и ассоциацией "БелБренд" проведут семинар на тему "Коммерциализация и продвижение интеллектуального продукта". В мероприятии примут участие партнеры ассоциации "БелБренд" - представители Евразийской творческой гильдии (Лондон, Великобритания), а также патентные поверенные и ведущие специалисты в области защиты интеллектуальной собственности. К участию приглашаются также авторы инновационных проектов, финалисты и победители республиканского конкурса инновационных проектов и другие заинтересованные.

Большой телемарафон "По зову сердца - всем миром" по сбору средств на реконструкцию Бобруйской городской детской больницы пройдет 18 апреля. Инициатором акции выступил известный певец, уроженец Бобруйска, представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2008" Руслан Алехно, который в Год малой родины решил помочь родному городу.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 апреля

19-23 апреля - Глобальная неделя почв. Проводится с 2012 года под эгидой ООН.

125 лет назад родился Горбацевич Василий Савич, белорусский драматург, педагог, заслуженный учитель Беларуси (1947). Автор пьес "Свадьба", "Красные цветы Беларуси", "Песни наших дней". Написал воспоминания о встречах с М.Богдановичем в Ярославле. Умер в 1985 г.

70 лет назад родилась Лаппо Ольга Александровна, артистка балета. В 1967-88 гг. артистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Танцовщица лирико-драматического плана, с успехом выступала в комедийных ролях. Исполняла главные партии в классических и современных балетах: Мария ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева), Попелушка ("Попелушка" С.Прокофьева), Ева ("Сотворение мира" А.Петрова) и др.

455 лет назад родился Петр Мстиславец, белорусский первопечатник и гравер, в Московской типографии Ивана Федорова начал печатать первую точно датированную книгу "Апостол" (на церковнославянском языке в русской редакции, сохранился 61 экз.).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-