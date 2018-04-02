Картина выходных: пасхальные богослужения, важные изменения в апреле и турнир "Олимпийские надежды"

ВЧЕРА

Картина выходных. 31 марта - 1 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 1 апреля, с этим праздником.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Тадеуш Кондрусевич освятил пасхальную пищу в костеле Святых Симеона и Елены. Пасхальные богослужения прошли в католических храмах Беларуси.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Вербное воскресенье встретили в Гродненском Свято-Рождество Богородичном женском монастыре. В Гомеле в храме преподобного Серафима Соровского прошла праздничная служба и освящение вербы.

Минобразования определило сроки вступительной кампании в вузы.

Переносы рабочих дней, повышение тарифов и безвиз. Все важные изменения в апреле в 10 строк.

МЧС Беларуси предлагает продолжить проверку объектов с массовым пребыванием людей, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. По результатам проведенных проверок создана интерактивная карта, на которой каждый желающий может выбрать любой объект и увидеть, какие нарушения там выявила проверка. Карта размещена на сайте МЧС.

Фото МЧС

Проект глоссария терминов блокчейн-экономики ЕЭК на 80% основан на декрете №8.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Труд крут!" прошла на стадионе "Динамо".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Мастер-класс по изготовлению птиц-моталок прошел в Витебске.

ФОТОФАКТ: Витебск вновь засыпало снегом.

Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 2 апреля.

Команда "Грифоны" победила в хоккейном турнире "Олимпийские надежды", который проводился среди игроков 2003/2004 годов рождения в Минске на малой площадке "Чижовка-Арены". В торжественной церемонии закрытия турнира "Олимпийские надежды" приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, а также известные белорусские игроки Андрей Мезин, Сергей Стась, Олег Антоненко и Андрей Михалев. Лучшим голкипером признан Никита Вольский ("Грифоны"), лучшим защитником - Александр Ярохович ("Олимп"), лучшим нападающим - Даниил Поздняков ("Медведь"), лучшим бомбардиром соревнований стал Николай Лукашенко.

Александр Лукашенко с командой "Грифоны"

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу над соперниками из Брестской области в полуфинальном матче XI Республиканских соревнований по хоккею среди любителей.

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" представил новый логотип, который будет использоваться в следующем сезоне 2018/2019.

Белорусский боксер Дмитрий Асанов стал чемпионом Европы среди молодежи до 22-х лет в весовой категории до 60 кг. Турнир завершился в румынском Таргу-Жиу.

Американская теннисистка Слоан Стивенс впервые стала победительницей турнира категории "Премьер" в американском Майами (призовой фонд - $8 млн).

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он также назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона вице-губернатора Сергея Цивилева.

Владимир Путин

В Кембридже попрощались со Стивеном Хокингом. Проститься с известным ученым пришли многие знаменитые люди, среди которых исполнитель главной роли в фильме "Вселенная Стивена Хокинга" Эдди Редмэйн, бизнесмен и глава SpaceX и Tesla Илон Маск, гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй и многие другие. Присутствовали на церемонии и близкие великого физика - первая супруга Джейн Хокинг и его дети Люси, Роберт и Тимоти.

США и Республика Корея начали совместные военные учения "Молодой орел", которые были отложены на время Олимпийских игр в Пхенчхане. В маневрах, которые продлятся около месяца, принимают участие более 10 тыс. американских военных и около 290 тыс. военных Республики Корея.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 апреля

Пресс-конференция "Туристический сезон-2018" состоится 2 апреля в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. С 4 по 7 апреля в Минске пройдет международная весенняя ярмарка туристских услуг "Отдых-2018". Об особенностях предстоящего международного форума, тенденциях нового туристического сезона, планах по развитию въездного и внутреннего туризма, совершенствованию туриндустрии и повышению качества обслуживания туристов расскажет заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной.

Девять законопроектов планируется рассмотреть 2 апреля на открытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания шестого созыва.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню единения народов Беларуси и России (02.04) (Рапота Григорий Алексеевич - Государственный секретарь Союзного государства; Суриков Александр Александрович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь; Карлюкевич Александр Николаевич - министр информации Республики Беларусь; Дрига Ирина Владимировна - первый заместитель министра культуры Республики Беларусь; представители Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН). Начало в 12.00.

В 12.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к открытию и проведению выставки "Арт-комбинаты".

По случаю 20-летия творческого сотрудничества виолончельных школ Франции и Республики Беларусь в Большом зале Белгосфилармонии (пр. Независимости 50) в 19.00 состоится концерт Концертного оркестра Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки под управлением дирижера Владимира Перлина.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 апреля

80 лет назад родилась Бартошевич Людмила Николаевна, белорусская актриса. В 1959-1985 гг. работала в Белорусском республиканском театре юного зрителя. Исполнительница ролей травести.

75 лет назад родился Роговцов Владимир Митрофанович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1980). С 1964 г. работает в Национальном академическом театре им.Я. Купалы. Исполнитель драматических и характерных ролей. Наиболее значительные роли: Андрей ("Бездна" Н.Матуковского), Злотник ("Звон - не молитва" И.Чигринова), Большов ("Свои люди - сочтемся" А.Островского). Снялся в фильмах "Люди на болоте", "Тревожное счастье", "Плач перепелки", "Помни имя свое".

235 лет назад родился Ирвинг Вашингтон, американский писатель, один из создателей жанра романтического рассказа в США. Автор сборников рассказов "Книга эскизов", "Альгамбра", жизнеописаний Х.Колумба, Дж. Вашингтона, О.Голдсмита. Умер в 1859 г.

70 лет назад родился Носик Владимир Бенедиктович, российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Ты и я", "Чистые ключи" и др.

60 лет назад родился Болдуин Алек, американский актер кино. Снимался в фильмах "Перл Харбор", "Пленники небес", "Авиатор" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-