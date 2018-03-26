Картина выходных: победа Домрачевой, заезд "К потухшей библиотеке" и трагедия в Кемерово

ВЧЕРА

Картина выходных. 24-25 марта

Грузия видит большой ресурс в отношениях с Беларусью, заявил Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили. На официальном ужине во время визита главы белорусского государства Александра Лукашенко подавали выращенную в Грузии белорусскую картошку, рассказал Гиоргий Маргвелашвили.

Гиоргий Маргвелашвили

Министерство здравоохранения Беларуси разрабатывает регламент посещения родственниками молодых мам в роддомах. Разработка документа находится на завершающей стадии. В качестве приемлемого варианта возможно выделение специального помещения, где семья в уютной атмосфере сможет пообщаться и поделиться эмоциями.

Министерство финансов Беларуси разработало Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности "Цифровые знаки (токены)".

В торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) произошел пожар, погибли 37 человек, 43 человека пострадали, 69 числятся пропавшими без вести.

Минское велосипедное общество приурочило к акции "Час Земли" заезд "К потухшей библиотеке".

Аисты после зимовки в теплых краях возвращаются в Беларусь.

Энтузиаст из Гродно мастерит домики для белок из городского парка.

Премьерный спектакль о жизни белорусской деревни Прудок купаловцы покажут ее жителям.

Известные космонавты и астронавты из Беларуси, России, США, Франции и Германии стали почетными гостями финала национального отбора международного конкурса детского рисунка FAI Young Artists Contest 2018 в Минске. Юные белорусские художники в своих конкурсных работах предложили новый взгляд на путешествие во времени и летательные аппараты.

Заболеваемость ОРИ и гриппом в этом году на 20% ниже прошлогоднего уровня , сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.

Минздрав о ситуации с корью в Волковыске: эпидпроцесс завершается.

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси с 25 марта по 20 апреля вводит сезонные ограничения нагрузок от 6 т до 9 т на одиночную ось автомобилей на некоторых участках республиканских дорог.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске прошел Spring Fashion Day.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Обрядовым праздником встретили весну в Ельском районе.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Легкоатлетический пробег "Память" состоялся в Бресте.

Паромная переправа отправилась в путь из Пинска в Житковичский район.

Дарья Домрачева выиграла заключительную гонку с массового старта на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Александр Лукашенко поздравил Домрачеву с блестящим завершением сезона: "Это была красивая победа".

Женская сборная Беларуси по биатлону заняла восьмое место в Кубке наций по итогам сезона-2017/2018.

Белоруска Виктория Азаренко пробилась в 1/8 финала теннисного турнира категории "Премьер" в американском Майами. Первая ракетка мира Роджер Федерер уступил австралийцу, 175-й ракетке мира, Танаси Коккинакису.

Виктория Азаренко. Фото из социальных сетей

Хоккейная команда Президента Беларуси победила в шестом туре в Барановичах соперников из Брестской области и заняла первое место на предварительном этапе соревнований среди любительских команд.

Белорус Игнат Головатюк завоевал золотую награду IV студенческого чемпионата мира по конькобежному спорту в масс-старте, который завершился в Минске.

Велогонщик клуба "Минск" Николай Шумов победил на третьем этапе "Тура Картье" шоссейной велогонки в Турции.

Четыре золотые награды завоевали белорусские самбисты на Кубке мире "Мемориал Анатолия Харлампиева", который завершился в Москве.

Белорусская бегунья Ольга Мазуренок обновила национальный рекорд в полумарафоне на чемпионате мира в испанской Валенсии.

В Екатеринбурге направленным подрывом снесли 220-метровую телебашню. Объект проектной высотой 361 метр начали возводить в 1983 году, но из-за проблем с финансированием остановили строительство в 1991 году на отметке 220 метров.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 марта

Пресс-конференция на тему "Посевная кампания - 2018" состоится в пресс-центре БЕЛТА 26 марта в 12.00. О готовности сельхозорганизаций к весенним полевым работам, о состоянии озимых, структуре посевных площадей и оптимальных сроках сева в различных регионах страны расскажут заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун и начальник главного управления техпрогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода Станислав Карпович.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Театральное искусство Беларуси сегодня: международные фестивали, новые постановки, билетные программы, современный зритель", посвященная Всемирному дню театра (представители Министерства культуры Республики Беларусь, ведущих театров Беларуси). Начало в 12.00.

Интернет-видеобрифинг: "О проведении Международного пасхального фестиваля "Радость", приуроченный к празднованию Пасхи (представители Белорусской православной церкви) пройдет на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by. Начало в 15.00.

Заседание Исполнительного комитета Ассоциации участников космических полетов пройдет по 26 марта в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 марта

Всемирный день театра. Отмечается ежегодно с 1962 года. Учрежден в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 году.

125 лет назад родился Грубин Натан Борисович, дирижер, педагог, профессор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1940). В 1938-41 гг. главный дирижер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Музыкальный руководитель постановок белорусских опер "В пущах Полесья" А.Богатырева, "Цветок счастья" А.Туренкова, "Пиковая дама" П.Чайковского и др. Автор камерно-инструментальных произведений. В 1940-41 гг. преподавал в Белорусской консерватории. Умер в 1945 г.

80 лет назад родился Цвингель Евгений Григорьевич, заслуженный архитектор Беларуси (1998). Основные работы в Минске: торговые комплексы заводов "Горизонт", "Ударник", универсамы "Гродно", "Тракторозаводской" и др.

155 лет назад родился Сэр Фредерик Генри Ройс, британский промышленник, один из основателей британской автомобильной компании "Роллс-Ройс". Умер в 1933 г.

80 лет назад родился Николаев Андрей Николаевич, российский клоун, режиссер, педагог, народный артист РСФСР.

70 лет назад родился Жарков Алексей Дмитриевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Торпедоносцы", "Мой друг Иван Лапшин", "Штрафбат" и др. Умер в 2016 г.

55 лет назад родился Тарантино Квентин, американский кинорежиссер, сценарист, актер. Поставил фильмы "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "От заката до рассвета" и др. Лауреат многих престижных премий в области киноискусства.

50 лет назад родилась Смехова Алика Вениаминовна, российская актриса, эстрадная певица, телеведущая, заслуженная артистка России (2008).

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