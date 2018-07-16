Картина выходных: победа сборной Франции, "Славянский базар" в ночных лучах и мини-торнадо в Лиде

ВЧЕРА

Картина выходных. 14-15 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву, где посетил по приглашению Президента России церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу. Церемония закрытия футбольного чемпионата мира прошла в Москве. Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу.

Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу после 20-летнего перерыва, победив в решающем поединке в Москве хорватов со счетом 4:2. Хорват Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира в России, "Золотой мяч" полузащитнику вручил президент ФИФА Джанни Инфантино. Футболисты Бельгии впервые завоевали бронзовые награды чемпионата мира, обыграв в матче за третье место команду Англии со счетом 2:0.

После первого дня финала белорус вошел в тройку промежуточных лидеров 27-го конкурса исполнителей эстрадной песни "Славянского базара". Наибольшее количество баллов (156) в сумме за два дня набрали Марчел Рошка из Румынии и Амре из Казахстана.

РЕПОРТАЖ: Дождь подождет - Витебск фестивалит.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Витебск днем и в ночных лучах, а также молодежный арт-парад на "Славянском базаре".

Наталию Орейро впечатлила организация Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", об этом она рассказала на "Звездном часе" в Международном пресс-центре фестиваля. Балканский рок в моде: доказано Бреговичем и Кустурицей на "Славянском базаре". "Славянский забег" в Витебске собрал более 3 тыс. участников.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Юбилейный концерт Александра Морозова прошел на "Славянском базаре".

Выпускники в Беларуси смогут перераспределиться на военную службу по контракту. Внесены изменения и дополнения в порядок распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих.

Ситуация с ценами на потребительском рынке Беларуси стабильна. Это отмечает Национальный банк в своем ежемесячном обзоре динамики изменения потребительских цен и тарифов.

Беларусь и Германия в 2018 году могут выйти на $3 млрд товарооборота, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в ФРГ Денис Сидоренко.

ОАО "Беларуськалий" планирует строительство Дарасинского рудника для поддержания сырьевой базы третьего рудоуправления предприятия.

Фрагменты деревянного замка времен Великого княжества Литовского обнаружили в деревне Березовец Кореличского района.

Первый контейнерный поезд из Чунцина прибыл в Минск. Церемония встречи состава состоялась на терминале Колядичи.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске открылись Дни культуры и туризма города Чунцин.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "У-летный фэст" прошел под Минском.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкция событий первой мировой войны Выгонощанская фортеция-2018"".

ФОТОФАКТ: Мини-торнадо наблюдали очевидцы в Лиде.

Фото из твиттер-аккаунта "Блiзкi космас"

Под Одессой легковушка с белорусскими номерами попала в ДТП, погиб ребенок.

В Минске легковушка насмерть сбила мужчину на проспекте Независимости.

В Фаниполе Дзержинского района разбился 21-летний мотоциклист.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей пробились в финал соревнований смешанных пар Уимблдонского турнира. Однако уступили в финале микста Александру Пейя (Австрия) и Николь Меличар (США).

Сербский теннисист Новак Джокович в четвертый раз победил в Уимблдоне, обыграв в решающем матче за почетный титул Кевина Андерсона. Немецкая теннисистка Анжелика Кербер впервые выиграла Уимблдонский турнир.

Белоруска Карина Таранда завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на молодежном чемпионате мира (U-20) по легкой в Тампере (Финляндия).

Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) завоевали путевку в " target="_blank">элитный дивизион чемпионата Европы.

В Париже прошел военный парад в честь Дня взятия Бастилии.

Спасенных в Таиланде школьников выпишут из больницы 19 июля.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 июля

Национальный пресс-центр проводит выездное мероприятие - пресс-тур: Слет юных экологов Беларуси и России "Экология без границ" (представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Республики Беларусь, Республиканского центра экологии и краеведения, участники слета) в ГПУ "Березинский биосферный заповедник". Начало слета в 11.00. Отъезд из пресс-центра в 8.00.

Заседание круглого стола, посвященного сотрудничеству Союза писателей Беларуси и Общественной палаты Союзного государства в области литературы состоится в Доме литератора. Начало в 14.00.

Пресс-конференция председателя правления футбольного клуба "Динамо-Брест" Диего Марадоны в отеле "Эрмитаж" (Брест, ул. Чкалова, 7). Начало в 18.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 июля

День памяти преподобного Андрея Рублева, иконописца, святых царственных мучеников: Николая, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княгинь Ольги, Татианы, Марии, Анастасии.

75 лет назад родился Пархимович Виталий Михайлович, белорусский спортсмен (стрелковый спорт, стрельба пулевая), заслуженный мастер спорта СССР (1970). Бронзовый призер Олимпийских игр (1968) в личном зачете. Чемпион мира в командном (шестикратный) и личном (1970, 1974) зачетах, семикратный серебряный (1970, 1974) и бронзовый (1970) призер в отдельных упражнениях. Пятнадцатикратный чемпион Европы в командном зачете, семикратный серебряный и трехкратный бронзовый призер в личном зачете в отдельных упражнениях. Обладатель абсолютных рекордов мира, Европы, СССР. Умер в 1995 г.

110 лет назад родилась Маркова Ольга Ивановна, российская писательница. Автор книг "Варвара Потехина", "В некотором царстве" и др. Умерла в 1976 г.

105 лет назад родился Уилсон Митчел, американский писатель. Автор романов "Живи среди молний", "Брат мой, враг мой" и др. Умер в 1973 г.

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