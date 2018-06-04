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Картина выходных: Президент проанонсировал новые коррупционные разоблачения, отставка тренера БАТЭ и Скардино уходит из биатлона

Общество 04.06.2018 | 07:16
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

ВЧЕРА

Картина выходных. 2-3 июня

Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном построении личного состава Брестской пограничной группы и курсантов Института пограничной службы. Президент Беларуси на территории Брестской крепости выступил с резкой критикой попыток приватизировать Победу в Великой Отечественной войне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал задержание инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, который находился в статусе помощника. Президент Беларуси также проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения.

Белорусский республиканский союз молодежи должен наладить живую работу с молодежью, без очковтирательства и формализма. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский республиканский союз молодежи запустит онлайн-площадку для привлечения идей, сообщил первый секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк.

Правительство Беларуси стимулирует потребление электроэнергии в Беларуси, в том числе через использование электротранспорта, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Он особо отметил активное развитие в стране электротранспорта, как электробусов, так и легковых автомобилей: "В планах стоит 40-70 тыс. автомобилей произвести и продать". Подготовлен проект указа, предполагающего меры для увеличения продаж электромобилей.

Фото из архива
Фото из архива

Профилизация в школе наиболее эффективна с 7-8 класса. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко.

Первые элементы проекта "СимбиоСити" будут реализованы в Бресте в 2019 году, сообщил Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Андрей Худык. Фото из архива
Андрей Худык. Фото из архива

Посещение лесов запретили более чем в 50 районах Беларуси. Причина - высокий класс пожарной опасности по условиям погоды. Купание ограничено в водоемах восьми зон отдыха.

Фото из архива
Фото из архива

Неделя белорусской кухни пройдет в Минске с 11 по 17 июня.

ФОТОФАКТ: "Агульная дыктоўка" прошла в Минске.

РЕПОРТАЖ: Международный олимпийский день прошел в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: День Швеции прошел в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Эпоха Рыцарства" прошел под Минском.

Куриные бега и Beer-старты впервые прошли на Августовском канале.

РЕПОРТАЖ: Центр Гродно на несколько дней превратился в одну большую праздничную площадку. Город в 12-й раз принял Республиканский фестиваль национальных культур.

В Минске прошла процессия Божьего Тела, участие в ней принял Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Крестный ход в честь праздника Божьего Тела прошел и по улицам Гродно.

Летательный аппарат упал вблизи деревни Лошаны Минского района, спасатели пришли на помощь пилоту.

Фото МЧС
Фото МЧС

В центре Бреста задержаны двое мужчин, ранивших топором прохожего.

Фото из архива
Фото из архива

Грозы ожидаются 4 июня по северу Беларуси, местами по южной части максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов тепла.

Главный тренер борисовского БАТЭ Олег Дулуб отправлен в отставку со своего поста. Это решение было принято после неудовлетворительных результатов "желто-синих" в последних матчах, а также из-за обеспокоенности клубного руководства состоянием команды перед скорым стартом в еврокубках.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в эстафете Надежда Скардино приняла решение завершить карьеру биатлонистки. Дарья Домрачева в социальных сетях выразила слова поддержки Надежде Скардино.

Надежда Скардино
Надежда Скардино

Три награды завоевали белорусские атлеты на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде. Белоруска Елена Фурман завоевала золото.

Фото Белорусской федерации гребли
Фото Белорусской федерации гребли

Белоруска Екатерина Галкина завоевала бронзовую награду чемпионата Европы по художественной гимнастике в испанской Гвадалахаре. Медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы у белорусских гимнасток первая с 2014 года, когда в Баку также бронзовым призером стала Мелитина Станюта.

Министерство спорта и туризма учредило новую мгновенную лотерею "Мой друг". Соответствующее решение содержится в постановлении ведомства от 16 мая 2018 года №32.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 июня

Вице-президент ЕБРР Алан Пию посетит Беларусь с 4 по 7 июня.

Пресс-конференция министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка состоится в пресс-центре БЕЛТА 4 июня в 10.00. Глава профильного ведомства расскажет о том, как в Беларуси решаются основные задачи в деле охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, в том числе о развитии минерально-сырьевой базы, наведении порядка на земле, совершенствовании работы Белгидромета и др.

Состоится белорусско-индийский бизнес-форум. Подход к прессе в 10.40.

Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар 3-5 июня посетит Беларусь с официальным визитом.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Перспективные направления деятельности Белорусского общества охотников и рыболовов. Итоги II чемпионата мира по лову рыбы фидером среди клубов" (представители Республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов", организаторы и участники соревнований). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников легкой промышленности (10.06) (Ефимчик Николай Васильевич - председатель Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности). Начало в 12.00.

Состоится выездная пресс-конференция, посвященная творческому проекту "Балетное лето в Большом" и премьере балета "Петрушка" (Гридюшко Владимир Павлович - генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, Плоскина Виктор Михайлович - главный дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, Троян Юрий - художественный руководитель балета "Петрушка", Лиепа Андрис - народный артист России, Костель Ольга - балетмейстер-постановщик). Место проведения: камерный зал Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Начало в 14.00.

Дни культуры Татарстана впервые пройдут в Беларуси с 4 по 7 июня.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 июня

В Республике Беларусь - День охраны окружающей среды.

Всемирный день окружающей среды. Установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1972 года в день открытия Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 5-16 июня 1972 года), инициировавшей учреждение Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. Объявлен в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 5 декабря 2017 года.

295 лет назад родился Смит Адам, шотландский экономист и философ, один из крупнейших представителей классической буржуазной философии. Автор "Исследования о природе и причинах богатства народов". Умер в 1790 г.

135 лет назад родился Кейнс Джон Мейнард, английский экономист, публицист и государственный деятель, основоположник кейнсианской политэкономии. Умер в 1946 г.

120 лет назад родился Федерико Гарсия Лорка, испанский народный поэт и драматург. Умер в 1936 г.

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