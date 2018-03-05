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Картина выходных: президентский биатлон в Раубичах, рост зарплат в стройотрасли, полуметровые сугробы и "Оскар"

Общество 05.03.2018 | 07:13

ВЧЕРА

Картина выходных. 4 марта

Александр Лукашенко посетил состязания "Снежный снайпер" в Раубичах, а также сам принял участие в биатлонном забеге вместе с известными олимпийцами страны. На лыжную трассу с главой государства вышли его младший сын Николай, пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, победители и призеры Олимпийских игр Дарья Домрачева, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Алексей Айдаров и Ксения Санкович. Президент рассказал, за что любит лыжные виды спорта.

Александр Лукашенко принял участие в церемонии награждения победителей и призеров республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" в Раубичах. "Это мужик, молодец!", - прокомментировал Президент выступление младшего сына на "Снежном снайпере". В Минске хотят построить "снежное" здание для любителей зимних видов спорта, сообщил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен провести принципиальный разговор с руководителями федераций зимних видов спорта. Вопрос о судействе в отношении Кушнира в Пхенчхане могут вынести на заседание Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Провальное межсезонье - основная причина невыхода "Динамо-Минск" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги в десятом сезоне.

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко считает реальным выполнение установленного задания по темпу роста ВВП в среднесрочной перспективе. Строительство Белорусской атомной электростанции идет по графику.

Зарплата в строительной отрасли Беларуси увеличится в среднем на 20%, заявил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. Стоимость квадратного метра жилья, построенного с государственной поддержкой, впервые за пять лет в Беларуси опустилась ниже средней заработной платы. Предприятия Министерства архитектуры и строительства активно подключатся к возведению моста через Припять в Житковичском районе.

Министерство промышленности планирует достичь средней зарплаты в Br1 тыс. в первом полугодии 2018 года, заявил министр промышленности Виталий Вовк. Предприятия Министерства промышленности экспортируют 75-80% продукции.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли констатирует, что отдельные торговые предприятия завышают надбавки на молочную продукцию, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. В Беларуси нет оснований для невыполнения в 2018 году прогнозного уровня инфляции.

Первые ID-карты планируется выдать в 2018 году, сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко. Минсвязи работает с БЖД над технологией по улучшению качества передачи данных в поездах.

Аттестованы 32 предприятия мясо-молочной промышленности для экспорта в Китайскую Народную Республику, сообщил заместитель премьер-министра Михаил Русый.

Министерство внутренних дел в ближайшее время начнет вырабатывать новые меры по минимизации вредных последствий для государства от пьянства и алкоголизма, сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Около 30 тыс. человек посетили XXV Минскую международную книжную выставку-ярмарку, которая проходила с 28 февраля по 4 марта. Такие данные озвучены на церемонии закрытия.

Свыше 900 машин различной снегоуборочной техники работало в минувшие сутки на республиканских автомобильных дорогах. Самая большая высота снежного покрова в 46 см наблюдается в Могилеве, в Минске высота сугробов достигает 41 см.

Небольшой снег прогнозируются 5 марта местами в Беларуси, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Главную награду "Оскара" получил фильм "Форма воды".

Виктория Азаренко и Арина Соболенко провели совместную тренировку в Индиан-Уэллсе.

ФОТОФАКТ: Минское "Динамо" закрыло сезон в "Минск-Арена".

Гандболисты минского СКА одержали первую победу в групповом этапе розыгрыша Кубка ЕГФ.

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Анонсы на 5 марта

Онлайн-конференция на тему "Применение норм декрета №7 в области охраны окружающей среды" пройдет на сайте БЕЛТА 5 марта с 11.00 до 12.00. На вопросы по применению вступивших в силу норм декрета №7 ответят эксперты Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная Дню женщин (представители общественного объединения "Белорусский союз женщин", Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь). Начало в 12.00.

Интернет-видеобрифинг: "Беларусь и Россия: новые геополитические реалии" (Гигин Вадим Францевич - декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета) пройдет на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by. Начало в 15.00.

В 15.00 в СШ №26 (Минск, ул. Льва Сапеги, 15) пройдет городской этап профсоюзного республиканского конкурса профессионального мастерства "Белорусский мастер-2018" в рамках отраслевого Республиканского профсоюзного фестиваля "Трудовые таланты".

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Знаменательные даты 6 марта

135 лет назад родился Белькевич Иван Кондратьевич, белорусский языковед. Учительствовал, работал в Наркомпросе БССР, директором Мстиславского педагогического техникума, с 1927 г. в Инбелкульте. Занимался вопросами культуры белорусского литературного языка. Автор статей по языкознанию, "Областного словаря восточной Могилевщины" - самого полного собрания восточно-белорусской диалектной лексики (около 20 тыс. слов). В 1930 г. репрессирован. Реабилитирован в 1960 г. Умер в 1960 г.

125 лет назад родился Гольц Георгий Павлович, русский и белорусский архитектор и театральный художник, действительный член Академии архитектуры СССР (1939). Среди работ: Государственный банк в Минске (1927, в соавторстве, не сохранился), жилые дома на Ленинском и Кутузовском проспектах, ул.Горького в Москве. В Витебске в БГТ-2 оформил спектакли "Разлом", "Авангард", "Женитьба Фигаро" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941). Умер в 1946 г.

95 лет назад родился Лелявский Анатолий Александрович, белорусский режиссер театра кукол, народный артист Беларуси (1979). В 1956-86 гг. главный режиссер Государственного театра кукол Беларуси. Одновременно с 1975 г. преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. Среди лучших постановок: "Серебряная табакерка" З.Бядули, "Скажи свое имя, солдат" А.Вертинского, "Доктор Айболит" К.Чуковского и др. Умер в 1995 г.

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Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
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