Картина выходных: присяга в войсках, как прошел британский фестиваль и сенсация ЧМ по футболу

ВЧЕРА

Картина выходных. 16-17 июня

В Беларуси есть огромный потенциал для развития цифрового сектора, заявил директор департамента Восточного партнерства Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Лоуренс Мередит.

Локализация на "БЕЛДЖИ" практически достигла 50%, сообщил министр промышленности Виталий Вовк. "Уже более 900 авто в месяц делаем. Задача до конца года приблизиться к 2 тыс.", - резюмировал министр.

Фото из архива

Серийное производство зарядных станций для электромобилей запустят на "Витязе" в 2020 году. Это предусмотрено Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы.

Государство готово продать ОАО "Красносельскстройматериалы" за $200 млн, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин.

Анатолий Калинин (в центре)

Кондитерская фабрика "Коммунарка" с августа планирует начать поставки новой линейки конфет на рынок Китая, сообщил генеральный директор "Коммунарки" Иван Данченко.

Россельхознадзор с 17 июня снял запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий.

Более 1,1 тыс. военнослужащих внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу. В частности, торжественные ритуалы прошли в Минске в войсковых частях 5448, 5529 и 3214, а также в войсковой части 3310 в мемориальном комплексе "Курган Славы".

Свыше 1,5 тыс. солдат, призванных на срочную военную службу, приняли военную присягу в 72-м объединенном учебном центре в Печах. В этом учебном центре начала работу система видеонаблюдения, сообщил министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков после торжественного мероприятия, посвященного принятию военной присяги новым пополнением.

Рядовой Алексей Шимчук принимает поздравления министра обороны Андрея Равкова

РЕПОРТАЖ: Присяга в войсках, или Как прошел первый месяц службы в ОУЦ.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Принятие присяги новобранцами 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады в Витебске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Брестской крепости 574 новобранца приняли военную присягу.

"Беларусьфильм" и China Film Group Corporation договорились о продвижении фильма "Тум-Паби-Дум".

Белорусская почтовая марка вошла в десятку самых красивых в мире.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Большой британский фестиваль прошел в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: День отца отпраздновали в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: День йоги отпраздновали в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Восточноевропейский кубок по дрифтингу в Минске.

РЕПОРТАЖ: Большая привлекательность малой родины.

Действующие чемпионы мира футболисты сборной Германии проиграли Мексике на старте планетарного форума в России. Сербы победно стартовали на футбольном ЧМ в России. Хорваты победили нигерийцев на футбольном чемпионате мира.

Во время матча Германия - Мексика. Фото FIFA

Аргентинские футболисты сыграли вничью с исландцами на ЧМ-2018, Месси не забил пенальти во втором тайме. Футболисты Дании победили команду Перу. Футболисты сборной Франции с помощью двух видеоповторов добились победы над Австралией.

Партнеры по команде поздравляют Поля Погба (№6) с забитым мячом. Фото из соцсетей

Мужская сборная Беларуси по волейболу заняла второе место в серебряной Евролиге. В финале белорусская команда уступила соперникам из Хорватии.

Китай с 6 июля введет ответные пошлины на некоторые американские товары. С этой даты будут установлены пошлины на сельскохозяйственные товары, автомобили и морепродукты на общую сумму в $34 млрд.

На юге Казахстана пассажирский поезд сошел с рельсов. Погиб подросток, трое взрослых с различными травмами доставлены в центральную районную больницу. Причиной аварии стало экстренное торможение.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 июня

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 18 июня проведет в Минске международный семинар "Криптовалюты и блокчейн - феномен XXI века: регуляторные вызовы в контексте макроэкономической устойчивости ЕАЭС".

В Бресте пройдет заседание 54-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В программе мероприятий сессии - посещение мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", где состоится церемония возложения цветов к Вечному огню. Начало заседания сессии Парламентского собрания в Брестском облисполкоме в 14.30.

Состоится круглый стол "Учимся управлять финансами сами", на котором будет предложена новая социальная дорожная карта по включению людей с инвалидностью по зрению в сообщество активных пользователей мобильных банковских приложений на базе РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр". Начало в 11.00.

В Фрунзенском районе состоится поздравление ветерана Великой Отечественной войны - Шиманской Веры Ивановны со 100-летним юбилеем. Начало в 13.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 июня

Всемирный день детского футбола. Объявлен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) с целью привлечения внимания мировой общественности к проблемам детей и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. В этот день под эгидой ЮНИСЕФ в разных странах мира проводятся соответствующие спортивные мероприятия.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Объявлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 июня 2015 года.

95 лет назад родился Гончаренко Василий Демьянович, певец, заслуженный артист Беларуси (1964). С 1960 г. солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. С 1980 г. преподавал в Белорусской консерватории. Исполнял партии из опер: Платонов ("Тропою жизни" Г.Вагнера), Онегин ("Евгений Онегин" П.Чайковского), Фигаро ("Севильский цирюльник" Дж.Россини) и др. Вел концертную деятельность. Лауреат Всесоюзного конкурса на лучшее исполнение произведений М. Мусоргского (1956). Умер в 1983 г.

395 лет назад родился Паскаль Блез, французский религиозный деятель, писатель, ученый. Умер в 1662 г.

80 лет назад родился Черкасов Николай Михайлович, российский поэт. Автор книг лирических стихов "Отава", "Ковыли", "Грани", "Малая родина", популярных песен, а также книг "Утро", "Медведь-строитель", адресованных детям. Умер в 1993 г.

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