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Картина выходных: присяга в войсках, как прошел британский фестиваль и сенсация ЧМ по футболу

Общество 18.06.2018 | 07:06

ВЧЕРА

Картина выходных. 16-17 июня

В Беларуси есть огромный потенциал для развития цифрового сектора, заявил директор департамента Восточного партнерства Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Лоуренс Мередит.

Локализация на "БЕЛДЖИ" практически достигла 50%, сообщил министр промышленности Виталий Вовк. "Уже более 900 авто в месяц делаем. Задача до конца года приблизиться к 2 тыс.", - резюмировал министр.

Фото из архива
Фото из архива

Серийное производство зарядных станций для электромобилей запустят на "Витязе" в 2020 году. Это предусмотрено Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы.

Государство готово продать ОАО "Красносельскстройматериалы" за $200 млн, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин.

Анатолий Калинин (в центре)
Анатолий Калинин (в центре)

Кондитерская фабрика "Коммунарка" с августа планирует начать поставки новой линейки конфет на рынок Китая, сообщил генеральный директор "Коммунарки" Иван Данченко.

Россельхознадзор с 17 июня снял запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий.

Более 1,1 тыс. военнослужащих внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу. В частности, торжественные ритуалы прошли в Минске в войсковых частях 5448, 5529 и 3214, а также в войсковой части 3310 в мемориальном комплексе "Курган Славы".

Свыше 1,5 тыс. солдат, призванных на срочную военную службу, приняли военную присягу в 72-м объединенном учебном центре в Печах. В этом учебном центре начала работу система видеонаблюдения, сообщил министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков после торжественного мероприятия, посвященного принятию военной присяги новым пополнением.

Рядовой Алексей Шимчук принимает поздравления министра обороны Андрея Равкова
Рядовой Алексей Шимчук принимает поздравления министра обороны Андрея Равкова

РЕПОРТАЖ: Присяга в войсках, или Как прошел первый месяц службы в ОУЦ.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Принятие присяги новобранцами 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады в Витебске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Брестской крепости 574 новобранца приняли военную присягу.

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Белорусская почтовая марка вошла в десятку самых красивых в мире.

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Действующие чемпионы мира футболисты сборной Германии проиграли Мексике на старте планетарного форума в России. Сербы победно стартовали на футбольном ЧМ в России. Хорваты победили нигерийцев на футбольном чемпионате мира.

Во время матча Германия - Мексика. Фото FIFA
Во время матча Германия - Мексика. Фото FIFA

Аргентинские футболисты сыграли вничью с исландцами на ЧМ-2018, Месси не забил пенальти во втором тайме. Футболисты Дании победили команду Перу. Футболисты сборной Франции с помощью двух видеоповторов добились победы над Австралией.

Партнеры по команде поздравляют Поля Погба (№6) с забитым мячом. Фото из соцсетей
Партнеры по команде поздравляют Поля Погба (№6) с забитым мячом. Фото из соцсетей

Мужская сборная Беларуси по волейболу заняла второе место в серебряной Евролиге. В финале белорусская команда уступила соперникам из Хорватии.

Китай с 6 июля введет ответные пошлины на некоторые американские товары. С этой даты будут установлены пошлины на сельскохозяйственные товары, автомобили и морепродукты на общую сумму в $34 млрд.

На юге Казахстана пассажирский поезд сошел с рельсов. Погиб подросток, трое взрослых с различными травмами доставлены в центральную районную больницу. Причиной аварии стало экстренное торможение.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 июня

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 18 июня проведет в Минске международный семинар "Криптовалюты и блокчейн - феномен XXI века: регуляторные вызовы в контексте макроэкономической устойчивости ЕАЭС".

В Бресте пройдет заседание 54-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В программе мероприятий сессии - посещение мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", где состоится церемония возложения цветов к Вечному огню. Начало заседания сессии Парламентского собрания в Брестском облисполкоме в 14.30.

Состоится круглый стол "Учимся управлять финансами сами", на котором будет предложена новая социальная дорожная карта по включению людей с инвалидностью по зрению в сообщество активных пользователей мобильных банковских приложений на базе РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр". Начало в 11.00.

В Фрунзенском районе состоится поздравление ветерана Великой Отечественной войны - Шиманской Веры Ивановны со 100-летним юбилеем. Начало в 13.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 июня

Всемирный день детского футбола. Объявлен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) с целью привлечения внимания мировой общественности к проблемам детей и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. В этот день под эгидой ЮНИСЕФ в разных странах мира проводятся соответствующие спортивные мероприятия.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Объявлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 июня 2015 года.

95 лет назад родился Гончаренко Василий Демьянович, певец, заслуженный артист Беларуси (1964). С 1960 г. солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. С 1980 г. преподавал в Белорусской консерватории. Исполнял партии из опер: Платонов ("Тропою жизни" Г.Вагнера), Онегин ("Евгений Онегин" П.Чайковского), Фигаро ("Севильский цирюльник" Дж.Россини) и др. Вел концертную деятельность. Лауреат Всесоюзного конкурса на лучшее исполнение произведений М. Мусоргского (1956). Умер в 1983 г.

395 лет назад родился Паскаль Блез, французский религиозный деятель, писатель, ученый. Умер в 1662 г.

80 лет назад родился Черкасов Николай Михайлович, российский поэт. Автор книг лирических стихов "Отава", "Ковыли", "Грани", "Малая родина", популярных песен, а также книг "Утро", "Медведь-строитель", адресованных детям. Умер в 1993 г.

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