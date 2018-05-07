Картина выходных: рост ВВП, юбилей Военной академии и спортивные победы белорусов

ВЧЕРА

Картина выходных 5-6 мая

Рост ВВП в 2018 году в Беларуси может быть больше 3,5% при хорошей конъюнктуре на внешних рынках. Об этом заявил в интервью каналу ОНТ министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.

Беларусь рассчитывает подписать соглашения с Китаем по 160 проектам на ноябрьской выставке в Шанхае, сообщил в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" министр экономики Республики Беларусь Владимир Зиновский.

Выставка "СМІ ў Беларусі" позволила значительно укрепить международные связи, заявил заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий во время ее закрытия.

Юные мастера шахмат сразились с одним из сильнейших в мире шахматистов во время XХII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі". Шахматные баталии организованы БЕЛТА.

Мисс Беларусь-2018 посетила выставку "СМІ ў Беларусі".

Мария Василевич на выставке

Военная академия Беларуси отпраздновала 65-летие.

В Военной академии внедрены самые современные технологии по освоению техники и вооружения. Об этом сообщил журналистам начальник Военной академии Виктор Лисовский.

Минск открыл летний музыкально-туристический сезон.

Минск украсили к 9 мая.

Минчане и гости столицы 5 мая смогли стать участниками исторической реконструкции, посвященной истории Полоцкого княжества.

Первый эстрадный концерт лауреатов спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи прошел в Минске.

Министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь

Метеорный поток Аквариды, или как их еще называют Майские Аквариды, могли увидеть белорусы в ночь с 5 на 6 мая. Максимум активности звездного дождя пришелся на время после полуночи.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (99-й номер рейтинга WTA) успешно начала выступление на турнире категории "Премьер" в Мадриде.

Белорусская теннисистка Александра Саснович вслед за Викторией Азаренко вышла во второй раунд турнира категории "Премьер" в Мадриде.

Анастасия Прокопенко стала серебряным призером Кубка мира по современному пятиборью в венгерском Кечкемете.

Две награды завоевали белорусские борцы-вольники на чемпионате Европы, который проходит в российском Каспийске.

Три медали завоевали белорусские школьники в первый день Всемирной летней гимназиады в Марокко.

Итогом второго соревновательного дня Всемирной летней гимназиады стали 7 медалей в копилку сборной Беларуси, 3 из которых золотые.

Старший тренер национальной команды по легкой атлетике Сергей Коваленко, Екатерина Будкевич, Екатерина Гражевская, Виталий Стригельский

Белорусские спортсменки завоевали золото и бронзу в вольной борьбе на Всемирной летней гимназиаде , которая проходит в городе Марракеш (Марокко).

Белоруска Вера Лапко выиграла теннисный турнир в Химках.

Вера Лапко. Фото Белорусской теннисной федерации

Белоруска Алена Омелюсик заняла третье место на престижной велогонке в Великобритании.

Илья Шиманович обновил национальный рекорд на 50 м брассом на чемпионате Беларуси по плаванию.

Белорус Илья Полозков занял второе место на этапе КМ по современному пятиборью в Венгрии.

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 7 мая

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Организация и проведение праздничных мероприятий в Республике Беларусь и городе Минске, приуроченных ко Дню Победы. Социальная защита ветеранов и участников Великой Отечественной войны". Начало в 12.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проведении в г.Минске велокарнавала "VIVA РОВАР 2018". Начало в 14.30.

Музей-бус "Цветы Великой Победы" отправится в путешествие по Беларуси.

Участники пятого сезона патриотического конкурса Минской городской организации "БРСМ" "Мой фильм о войне" презентуют свои работы в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Торжественное открытие Минского городского дворца культуры и праздничный концерт, посвященный Дню Победы, с участием председателя Мингорисполкома А.В.Шорца пройдет в 18.00 (ул.Маяковского, 129).

Патриотический конкурс социальных роликов "Мы помним", посвященный 73-летию Победы в ВОВ, пройдет в 11.00 в Минске (пр.Победителей, 8).

ЗАВТРА

знаменательные даты 8 мая

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. По решению Международной конференции Красного Креста празднуется с 1953 года в день рождения Анри Дюнана, инициатора основания (1863) Международной организации Красного Креста.

8-14 мая - Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН.

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны. Провозглашены по решению 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 ноября 2004 года по инициативе России и стран СНГ в связи с отмечавшимся в 2005 году 60-летием окончания Второй мировой войны.

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