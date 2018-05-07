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Картина выходных: рост ВВП, юбилей Военной академии и спортивные победы белорусов

Общество 07.05.2018 | 07:35

ВЧЕРА

Картина выходных 5-6 мая

Рост ВВП в 2018 году в Беларуси может быть больше 3,5% при хорошей конъюнктуре на внешних рынках. Об этом заявил в интервью каналу ОНТ министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.

Беларусь рассчитывает подписать соглашения с Китаем по 160 проектам на ноябрьской выставке в Шанхае, сообщил в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" министр экономики Республики Беларусь Владимир Зиновский.

Выставка "СМІ ў Беларусі" позволила значительно укрепить международные связи, заявил заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий во время ее закрытия.

Юные мастера шахмат сразились с одним из сильнейших в мире шахматистов во время XХII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі". Шахматные баталии организованы БЕЛТА.

Мисс Беларусь-2018 посетила выставку "СМІ ў Беларусі".

Мария Василевич на выставке
Мария Василевич на выставке

Военная академия Беларуси отпраздновала 65-летие.

В Военной академии внедрены самые современные технологии по освоению техники и вооружения. Об этом сообщил журналистам начальник Военной академии Виктор Лисовский.

Минск открыл летний музыкально-туристический сезон.

Минск украсили к 9 мая.

Минчане и гости столицы 5 мая смогли стать участниками исторической реконструкции, посвященной истории Полоцкого княжества.

Первый эстрадный концерт лауреатов спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи прошел в Минске.

Министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь
Министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь

Метеорный поток Аквариды, или как их еще называют Майские Аквариды, могли увидеть белорусы в ночь с 5 на 6 мая. Максимум активности звездного дождя пришелся на время после полуночи.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (99-й номер рейтинга WTA) успешно начала выступление на турнире категории "Премьер" в Мадриде.

Белорусская теннисистка Александра Саснович вслед за Викторией Азаренко вышла во второй раунд турнира категории "Премьер" в Мадриде.

Анастасия Прокопенко стала серебряным призером Кубка мира по современному пятиборью в венгерском Кечкемете.

Две награды завоевали белорусские борцы-вольники на чемпионате Европы, который проходит в российском Каспийске.

Три медали завоевали белорусские школьники в первый день Всемирной летней гимназиады в Марокко.

Итогом второго соревновательного дня Всемирной летней гимназиады стали 7 медалей в копилку сборной Беларуси, 3 из которых золотые.

Старший тренер национальной команды по легкой атлетике Сергей Коваленко, Екатерина Будкевич, Екатерина Гражевская, Виталий Стригельский
Старший тренер национальной команды по легкой атлетике Сергей Коваленко, Екатерина Будкевич, Екатерина Гражевская, Виталий Стригельский

Белорусские спортсменки завоевали золото и бронзу в вольной борьбе на Всемирной летней гимназиаде , которая проходит в городе Марракеш (Марокко).

Белоруска Вера Лапко выиграла теннисный турнир в Химках.

Вера Лапко. Фото Белорусской теннисной федерации
Вера Лапко. Фото Белорусской теннисной федерации

Белоруска Алена Омелюсик заняла третье место на престижной велогонке в Великобритании.

Илья Шиманович обновил национальный рекорд на 50 м брассом на чемпионате Беларуси по плаванию.

Белорус Илья Полозков занял второе место на этапе КМ по современному пятиборью в Венгрии.

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 7 мая

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Организация и проведение праздничных мероприятий в Республике Беларусь и городе Минске, приуроченных ко Дню Победы. Социальная защита ветеранов и участников Великой Отечественной войны". Начало в 12.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проведении в г.Минске велокарнавала "VIVA РОВАР 2018". Начало в 14.30.

Музей-бус "Цветы Великой Победы" отправится в путешествие по Беларуси.

Участники пятого сезона патриотического конкурса Минской городской организации "БРСМ" "Мой фильм о войне" презентуют свои работы в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Торжественное открытие Минского городского дворца культуры и праздничный концерт, посвященный Дню Победы, с участием председателя Мингорисполкома А.В.Шорца пройдет в 18.00 (ул.Маяковского, 129).

Патриотический конкурс социальных роликов "Мы помним", посвященный 73-летию Победы в ВОВ, пройдет в 11.00 в Минске (пр.Победителей, 8).

ЗАВТРА

знаменательные даты 8 мая

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. По решению Международной конференции Красного Креста празднуется с 1953 года в день рождения Анри Дюнана, инициатора основания (1863) Международной организации Красного Креста.

8-14 мая - Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН.

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны. Провозглашены по решению 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 ноября 2004 года по инициативе России и стран СНГ в связи с отмечавшимся в 2005 году 60-летием окончания Второй мировой войны.

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