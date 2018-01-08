Картина выходных: рождественское богослужение, новая методика обработки результатов ЦТ и победитель турнира любителей хоккея

ВЧЕРА

Картина выходных. 6-7 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе. Главным событием 2017 года в Беларуси стало преодоление негативных тенденций в экономике, заявил Президент Беларуси во время посещения Свято-Духова кафедрального собора. В деле сохранения мира в Беларуси большой вклад церкви.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси и Александр Лукашенко

ФОТОРЕПОРТАЖ: Митрополит Павел провел рождественское богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

Заседание Священного синода РПЦ планируется провести в Беларуси в 2018 году, сообщил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Команда Беларуси победила соперников из России со счетом 6:1 (4:0, 1:1, 1:0) в финале XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Участники Рождественского турнира по хоккею вручили подарки воспитанникам минского детдома №5.

Президент Александр Лукашенко поздравил победителей и призеров республиканских соревнований "Золотая шайба" во время церемонии закрытия XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Николай Лукашенко ("Грифоны") стал лучшим бомбардиром турнира "Золотая шайба".

Команда Московского района Минска "Медведь" обыграла в финале со счетом 4:3 столичных "Грифонов" и стала победителем республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе.

Тарифную ставку первого разряда в Беларуси планируется заменить базовой, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. В 2018 году тарифная ставка первого разряда будет повышаться дважды.

Новые стандарты в области пожарной безопасности утверждены в Беларуси. Изменения вступят в силу с 1 марта 2018 года.

Республиканский институт контроля знаний начнет применять новую методику обработки результатов ЦТ в 2019 году, сообщил директор РИКЗ Юрий Миксюк. Он коснулся также новаций в проведении репетиционного тестирования. Так, с февраля в Беларуси будет еще один вид РТ - дистанционное.

В Минске определены места для предвыборной агитации при проведении выборов в Минский городской Совет депутатов 28-го созыва, соответствующее решение №21 от 4 января 2018 года принял Мингорисполком. Участковые избирательные комиссии на выборах в местные Советы депутатов 28-го созыва на 47% сформированы из членов общественных объединений, такие сведения размещены на сайте Центризбиркома.

РЕПОРТАЖ: Самая необычная гостиница Минска, где останавливались Цезарь, Блэйд и Паддингтон.

ФОТОФАКТ: В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта отпраздновали Рождество.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Рождественские гулянья "Віцебскія каляды".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник духовной музыки в Витебске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Городской конкурс "Могилевская уха-2018".

Новый главный тренер футболистов борисовского БАТЭ Олег Дулуб определился с тренерским штабом.

Белорусская федерация футбола объявила конкурс комментаторов. В конкурсе предусмотрено несколько этапов отбора, первый их которых продлится до 26 января.

Антон Кушнир выиграл этап Кубка мира по фристайлу. Белоруска Александра Романовская взяла серебро.

Биатлонисты Швеции стали победителями мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Биатлонистки женской сборной Франции выиграли эстафетную гонку 4х6 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Французские биатлонистки. Фото Дениса Костюченко

Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась мужская гонка преследования на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Белоруска Дарья Домрачева финишировала шестой в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла стать победительницей турнира категории "Премьер" в австралийском Брисбене, уступив украинке Элине Свитолиной.

Гонщики "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович и Алексей Вишневский вошли в десятку сильнейших по итогам первого этапа "Дакара-2018", который стартовал в Перу.

Белорусские волейболисты (U-18) победили сверстников из Сербии со счетом 3:0 (25:9, 25:21, 25:16) в отборочном матче чемпионата Европы и вышли в решающий этап континентального первенства.

Штраф почти Br2 тыс. назначен безбилетнику, который брызнул в глаза контролеру "Минсктранса" перцовым баллончиком.

В Гомельском цирке с высоты сорвалась гимнастка, девушка в больнице.

До минус 7 градусов и гололедица ожидается в Беларуси 8 января.

Скончался астронавт Джон Янг, ступавший на поверхность Луны.

В Стокгольме возле станции метро "Ворбю" прогремел взрыв.

В Сиднее зафиксировали рекордную за почти 80 лет жару - 47,3 градуса.

Национальное общество американских кинокритиков назвало лучший фильм 2017 года.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 января

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Анализ погодных условий, сложившихся на территории Республики Беларусь в 2017 году. Результаты мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, радиационного мониторинга" (Герменчук Мария Григорьевна - первый заместитель начальника ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды", Журавович Людмила Николаевна - начальник службы гидрологии и агрометеорологии ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды"). Начало в 12.00.

В администрации Центрального района Минска (ул. Мельникайте, 6) пройдет пресс-мероприятие в формате общественного обсуждения проекта "Голосуем в Центральном!". Проект направлен на широкомасштабную работу по информационному сопровождению выборов в местные Советы депутатов 28-го созыва. В мероприятии примут участие представители Центра социологических исследований БГУ, Академии управления при Президенте Беларуси, общественных организаций, молодежи и др. Начало в 14.00.

Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн посетит с благотворительной акцией Брестский областной родильный дом, где поздравит младенцев, рожденных в праздник Рождества Христова. Начало акции в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 января

75 лет назад родилась Королькова Галина Александровна, белорусская актриса, заслуженная артистка Беларуси (1992). С 1963 г. работала в Национальном академическом драматическом театре им.Я.Коласа. Среди ролей: Инга ("Четыре креста на солнце" А.Делендика), Настя ("Третья патетическая" Н.Погодина), Фекла Ивановна ("Женитьба" Н.Гоголя) и др. Умерла в 2001 г.

70 лет назад родился Никольский Леонид Владимирович, белорусский певец, заслуженный артист Беларуси (1997). В репертуаре произведения композиторов преимущественно военно-патриотической тематики. Автор и исполнитель песен "Ты весна моя", "Осенняя любовь", "Поезд разлуки".

65 лет назад родился Солтан Владимир Евгеньевич, белорусский композитор. Среди произведений: опера "Дикая охота короля Стаха" по повести В.Короткевича, 2 симфонии, 2 концерта для виолончели с оркестром, лирическая кантата "Моя Беларусь" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1990). Умер в 1997 г.

110 лет назад родилась Симона де Бовуар, французская писательница. Автор романов "Гостья", "Мандарины" и др. Умерла в 1986 г.

95 лет назад родился Колмановский Эдуард Савельевич, российский композитор, народный артист СССР. Автор оперы "Белоснежка", оркестровых сочинений, музыкальных комедий, музыки к спектаклям, кинофильмам, мультфильмам, песен "Я люблю тебя, жизнь", "Алеша", "Журавленок". Лауреат Государственной премии СССР (1984). Умер в 1994 г.

90 лет назад родился Модуньо Доменико, итальянский эстрадный певец, композитор. Автор популярных песен, оперетты "Черный дракон, или Ренальдо идет в бой". Умер в 1994 г.

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