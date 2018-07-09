Картина выходных: салют в Александрии, Домрачева отправится в путешествие по Беларуси и спасение детей в Таиланде

Картина выходных. 8 июля

Белорусская резолюция о цифровой экономике получила поддержку Постоянного комитета Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и включена в повестку дня 27-й сессии ПА ОБСЕ в Берлине. Беларусь выступает за укрепление взаимодействия в цифровой экономике на Евразийском континенте, заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук. Белорусские парламентарии поддерживают резолюцию спецкомитета ПА ОБСЕ о пресечении терроризма.

Беларусь предлагает Группе поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ обсудить в Минске потенциал сотрудничества в регионе, сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Рабочая группа в МАРТ намерена создать максимально льготные условия для ведения бизнеса на селе, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. Льготами указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" в первом полугодии воспользовались 667 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, рассказал также Владимир Колтович.

Около 24 тыс. семей в первом полугодии 2018 года получили безналичные жилищные субсидии, сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов.

Объем инвестиций в строительство Нежинского горно-обогатительного комбината в следующем году составит 600 млн евро, рассказал председатель совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Музыкальное представление "Малая родина" показали на фестивале в Александрии.

Праздник закончился красочным фейерверком. Сорочинская ярмарка развернулась на празднике "Купалье".

РЕПОРТАЖ: Белорусский комикс. Возрождение. О том, каков сейчас белорусский комикс и каким он может быть, а также чем именно будут удивлять, пугать, вдохновлять и даже просвещать художники и сценаристы читателей "Легенд дремучего леса", корреспонденты БЕЛТА узнавали непосредственно у авторов и участников проекта.

Дарья Домрачева и ее муж Уле-Эйнар Бьорндален планируют посетить достопримечательности Беларуси. Дарья пообещала делиться фотоснимками путешествия под хештегом #НорвежецПоБеларуси.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Джазовые вечера в Минске завершила программа "В джазе только девушки".

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" нашли пропавшего 10-летнего мальчика из Ирана.

ФОТОФАКТ: Театральная постановка "Радио Прудок" представлена в Калинковичах.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Витебске отметили день рождения Марка Шагала.

В Беларуси ограничено купание в 36 зонах отдыха, запрещено - в четырех.

Футболисты Хорватии победили команду России в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2) и вышли в полуфинал чемпионата мира. Футболисты Франции, Бельгии, Хорватии и Англии продолжат борьбу за награды мирового чемпионата в России.

Тестовые соревнования/a> ко II Европейским играм начнутся в августе, рассказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Также министр высказал мнение, что появление Марадоны в Беларуси поспособствует популяризации футбола.

Владислав Гончаров занял первое место на этапе КМ по прыжкам на батуте в Швейцарии.

Виктория Азаренко и Джейми Маррей вышли во 2-й раунд Уимблдона.

Белорусы завоевали золото и бронзу на молодежном Кубке мира по каратэ в Хорватии.

Александр Курган и Иван Коробов. Фото официального сайта Европейских игр

Белорусская сборная завоевала два золота на ЧЕ по плаванию среди инвалидов по слуху.

В Таиланде началась операция по спасению из пещеры детской футбольной команды. Из пещеры Кхао Луанг в Таиланде вывели на поверхность четверых школьников.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 июля

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция пресс-конференция "Сотрудничество между Республикой Беларусь и Государством Израиль в экономической, культурной и туристической сферах. О мероприятиях, запланированных в рамках празднования 70-й годовщины Независимости Государства Израиль" (Алон Шогам - Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь). Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в Беларуси". Участие принимают: Вербовников Александр Владимирович – главный специалист управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь; Павлова Ольга Степановна - заведующий лабораторией артериальной гипертонии государственного учреждения РНПЦ "Кардиология", кандидат медицинских наук, доцент; Астапенко Анна Викторовна - ведущий научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук, доцент, главный внештатный специалист по неврологии Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, врач высшей квалификационной категории. Начало в 15.00.

Главы делегаций стран - участниц ІІ Европейских игр посетят Минск 9-12 июля.

Парламентская делегация Латвии 9-11 июля посетит Беларусь с официальным визитом.

Комплексные учения по гражданской обороне и защите населения от ЧС пройдут в Жодино 9-11 июля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 июля

210 лет назад родился Ястребский Николай Феликсович, белорусский и российский инженер-строитель, механик, профессор (1843). Проводил научные исследования по динамике машин, сопротивляемости и прочности материалов, строительной механике. В 1847-61 гг. начальник отделения Могилевского округа путей сообщений. Под его руководством построены дороги Могилев-Киев, Могилев-Бобруйск, Могилев-Довск, разработаны проекты мостов через реки Днепр в г.Могилев и Западная Двина в г.Витебск. Лауреат Демидовской премии (1839). Умер в 1874 г.

105 лет назад родилась Войтович Нина Трофимовна, белорусский языковед, доктор филологических наук (1966), отличник народного просвещения Беларуси (1946). Автор учебника по белорусской литературе для 6-го класса "Родная літаратура", соавтор "Диалектологического атласа белорусского языка", "Очерков по белорусской диалектологии", "Лингвистической географии и группировки белорусских говоров". Лауреат Государственной премии СССР (1971). Умерла в 1976 г.

100 лет назад родился Олдридж Джеймс, английский писатель. Автор романов "Дело чести", "Горный орел", "Герои пустынных горизонтов" и др. Умер в 2015 г.

65 лет назад родилась Веденеева Татьяна Вениаминовна, российская телеведущая, актриса, журналист.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-