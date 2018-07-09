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Картина выходных: салют в Александрии, Домрачева отправится в путешествие по Беларуси и спасение детей в Таиланде

Общество 09.07.2018 | 07:27

Картина выходных. 8 июля

Белорусская резолюция о цифровой экономике получила поддержку Постоянного комитета Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и включена в повестку дня 27-й сессии ПА ОБСЕ в Берлине. Беларусь выступает за укрепление взаимодействия в цифровой экономике на Евразийском континенте, заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук. Белорусские парламентарии поддерживают резолюцию спецкомитета ПА ОБСЕ о пресечении терроризма.

Беларусь предлагает Группе поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ обсудить в Минске потенциал сотрудничества в регионе, сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

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Анонсы на 9 июля

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция пресс-конференция "Сотрудничество между Республикой Беларусь и Государством Израиль в экономической, культурной и туристической сферах. О мероприятиях, запланированных в рамках празднования 70-й годовщины Независимости Государства Израиль" (Алон Шогам - Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь). Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в Беларуси". Участие принимают: Вербовников Александр Владимирович – главный специалист управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь; Павлова Ольга Степановна - заведующий лабораторией артериальной гипертонии государственного учреждения РНПЦ "Кардиология", кандидат медицинских наук, доцент; Астапенко Анна Викторовна - ведущий научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук, доцент, главный внештатный специалист по неврологии Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, врач высшей квалификационной категории. Начало в 15.00.

Главы делегаций стран - участниц ІІ Европейских игр посетят Минск 9-12 июля.

Парламентская делегация Латвии 9-11 июля посетит Беларусь с официальным визитом.

Комплексные учения по гражданской обороне и защите населения от ЧС пройдут в Жодино 9-11 июля.

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Знаменательные даты 10 июля

210 лет назад родился Ястребский Николай Феликсович, белорусский и российский инженер-строитель, механик, профессор (1843). Проводил научные исследования по динамике машин, сопротивляемости и прочности материалов, строительной механике. В 1847-61 гг. начальник отделения Могилевского округа путей сообщений. Под его руководством построены дороги Могилев-Киев, Могилев-Бобруйск, Могилев-Довск, разработаны проекты мостов через реки Днепр в г.Могилев и Западная Двина в г.Витебск. Лауреат Демидовской премии (1839). Умер в 1874 г.

105 лет назад родилась Войтович Нина Трофимовна, белорусский языковед, доктор филологических наук (1966), отличник народного просвещения Беларуси (1946). Автор учебника по белорусской литературе для 6-го класса "Родная літаратура", соавтор "Диалектологического атласа белорусского языка", "Очерков по белорусской диалектологии", "Лингвистической географии и группировки белорусских говоров". Лауреат Государственной премии СССР (1971). Умерла в 1976 г.

100 лет назад родился Олдридж Джеймс, английский писатель. Автор романов "Дело чести", "Горный орел", "Герои пустынных горизонтов" и др. Умер в 2015 г.

65 лет назад родилась Веденеева Татьяна Вениаминовна, российская телеведущая, актриса, журналист.

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