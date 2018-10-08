Картина выходных: школа в ХХI веке, открытие юношеских Олимпийских игр и Соболенко - лучшая теннисистка мира

ВЧЕРА

Картина выходных. 6-7 октября

Состоялся телефонный разговор Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава белорусского государства тепло поздравил российского лидера с днем рождения. Президенты также кратко обсудили текущую повестку дня белорусско-российских отношений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с профессиональным праздником - Днем учителя.

Юношеские Олимпийские игры торжественно открылись в Буэнос-Айресе. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие членам спортивной делегации Беларуси на III летних Юношеских Олимпийских играх. Дзюдоист Артем Колосов победил в весовой категории до 55 кг и завоевал первую золотую награду для белорусской команды на III Юношеских играх.

Белоруска Арина Соболенко признана лучшей теннисисткой мира в сентябре.

Арина Соболенко. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Бюджет Беларуси на 2019 год будет еще более социально направленным, чем в предыдущие годы, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

В Беларуси заинтересованы в сотрудничестве с национальными представительствами агентств ООН, рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Американская сторона отметила то, что в Беларуси на 50% выросло количество приехавших по безвизу туристов из США.

В Беларуси может появиться школа международного бакалавриата, сообщил министр образования Игорь Карпенко.

Игорь Карпенко

Экскурсия для педагогов состоялась во Дворце Независимости.

ИНТЕРВЬЮ. Какими должны быть учитель и школа в ХХI веке.

РЕПОРТАЖ: Научить языку, расписать кабинет, сшить костюм чирлидера - что еще по плечу молодому педагогу.

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне.

Как заявил председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков, поступательное повышение цены на топливо в Беларуси позволяет не увеличивать разрыв с растущей ценой на нефть. Цена нефти достигла $85 за баррель, это плюс 40% к началу года. Также Андрей Рыбаков сообщил, что Беларусь и Россия выходят на активную стадию переговоров по выравниванию условий для нефтеперерабатывающих производств двух стран.

Министерство энергетики смягчило ответственность за самовольное, безучетное потребление электроэнергии.

РЕПОРТАЖ. Самый веселый семейный конкурс, или Как в Слуцке выбирали "Властелина села".

ФОТОРЕПОРТАЖ. Во время празднования 921-летия Пинска, состоялось шоу-велопробег "Невеста на велосипеде".

РЕПОРТАЖ. В поселке Глуша Бобруйского района прошел традиционный региональный фестиваль народного творчества и ремесел "Глушанский хуторок".

ФОТОРЕПОРТАЖ. В Круглянском районе прошла гонка Rainforest Challenge.

РЕПОРТАЖ: Осенние дары к зимнему столу - что почем на минской ярмарке.

В Гомель доставили белорусов, пострадавших при ДТП в Николаевской области Украины.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легком весе. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил отца и сына Нурмагомедовых с победой на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Белорусский боксер Кирилл Релих одолел россиянина Эдуарда Трояновского в весовой категории 63,5 кг и защитил титул чемпион мира по версии WBA.

Три медали завоевали белорусские спортсмены на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в португальском Лоле.

Футболисты "Ислочи" обыграли борисовский БАТЭ в матче 24-го тура чемпионата Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 октября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Онлайн-конференция на тему "Практическое применение законодательства об охране труда" пройдет на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты 8 октября с 11.00 до 12.00. На вопросы, касающиеся применения норм законодательства об охране труда, порядка предоставления работникам компенсаций по условиям труда, обеспечения средствами индивидуальной защиты, ответят заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Иван Карчевский и заместитель начальника этого управления Ирина Каменецкая.

VI Белорусско-германский энергетический форум пройдет в Минске. Эксперты обсудят вопросы цифровой трансформации энергетики, сетевой инфраструктуры, устойчивого городского энергоснабжения и экологии, создания и развития "умных городов", повышения энергоэффективности, развития возобновляемой энергетики.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Белорусский рынок детского питания: вопросы качества, ассортимента и импортозамещения".

Премьера семейного 3D-спектакля состоится на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра. Показ 3D-спектакля "Аднойчы ў вялізным горадзе" станет первым в новом сезоне Семейного инклюзив-театра "i". Постановка создана по мотивам рассказа Федора Достоевского "Мальчик у Христа на елке".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 октября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

105 лет назад родилась Гамулина (по мужу Цурбакова) Людмила Александровна, белорусская актриса, заслуженная артистка Беларуси (1961). В 1937-1941 гг. работала в ТЮЗе, затем в областных драматических театрах - Полесском, Пинском, Могилевском и Гомельском. Среди ролей: Альжбета ("Павлинка" Я.Купалы), Ганна Чихнюк ("Извините, пожалуйста!" А.Макаенка), Глафира ("Егор Булычов и другие" М.Горького). Умерла в 1969 г.

205 лет назад родился Станкевич Николай Владимирович, русский писатель, поэт, публицист, мыслитель. Умер в 1840 г.

130 лет назад родился Бухарин Николай Иванович, советский политический и государственный деятель, экономист, философ, академик АН СССР (1929). Участник революции 1905-07 гг. и Октябрьской революции 1917 г. В 1918-29 гг. редактор газеты "Правда". В 1934-37 гг. редактор газеты "Известия". Отстаивал политику "военного коммунизма", поддерживал основные направления нэпа. В конце 1920-х гг. выступал против применения чрезвычайных мер при проведении коллективизации и индустриализации, что было объявлено "правым уклоном в ВКП(б)". В 1938 г. необоснованно репрессирован по делу "правотроцкистского антисоветского блока". Реабилитирован посмертно. Умер в 1938 г.

85 лет назад родился Мэнсфилд Питер, британский ученый-физик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (2003) за изобретение метода магнитно-резонансной томографии.

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