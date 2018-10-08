Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
8 октября 2018, Пн
+7°C
Сплошная облачность EUR 2.4791
USD 2.1556
RUB 3.2386
Главное
Александр Лукашенко "Это не пиаровщина" - Лукашенко объяснил потребность Беларуси в современном отечественном вооружении
Президент
Лукашенко лично поздравил Путина с днем рождения и обсудил белорусско-российскую повестку дня
Президент
Социальная направленность бюджета в 2019 году вырастет - Андрейченко
Экономика
Дзюдоист Артем Колосов завоевал первую золотую награду белорусов на Юношеской Олимпиаде
Спорт
Арина Соболенко признана лучшей теннисисткой мира в сентябре
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Более 10 тыс. человек пострадали на Шри-Ланке из-за ливней
08:50 В мире
Арина Соболенко в шаге от топ-10 мирового теннисного рейтинга
08:47 Спорт
Футболисты минского "Динамо" и жодинские торпедовцы выиграли в матчах чемпионата Беларуси
08:20 Спорт
Конкурс инвестпроектов для малого бизнеса объявлен в Могилевской области
08:14 Регионы
Беларусь стала лучшей страной для агротуризма по версии National Geographic
08:01 Общество
Ученые из девяти стран обсудят состояние растительного мира на конференции в Беловежской пуще
07:57 Регионы
В Бразилии назначен второй тур президентских выборов
07:37 В мире
В Брестском районе женщина погибла под поездом
07:34 Происшествия
Онлайн-конференция по вопросам охраны труда пройдет сегодня на сайтах Минтруда и БЕЛТА
07:28 Общество
Миссия МАГАТЭ по оценке аварийной готовности начинает работу в Беларуси 8 октября
07:17 Общество
Картина выходных: школа в ХХI веке, открытие юношеских Олимпийских игр и Соболенко - лучшая теннисистка мира
07:15 Общество
Билеты на музыкальный фестиваль в британском Гластонбери раскупили за рекордно короткое время
00:59 Культура
Пьяные птицы стали причиной беспорядков в США
00:33 Калейдоскоп
Глава Интерпола ушел в отставку
00:01 В мире
В Китае автомобиль врезался в толпу - есть жертвы
23:33 В мире
В Болгарии убили журналистку
23:00 В мире
В Беларуси заинтересованы в сотрудничестве с нацпредставительствами агентств ООН - Макей
22:36 Общество
Американская сторона отмечает увеличение на 50% количества туристов из США в Беларуси
22:35 Общество
Курс Беларуси на IT-страну может поспособствовать укреплению белорусско-швейцарских отношений - Ломбарди
22:05 Общество
Дзюдоист Артем Колосов завоевал первую золотую награду белорусов на Юношеской Олимпиаде
22:01 Спорт
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Молодежная политика Беларуси Молодежная политика Беларуси
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина выходных: школа в ХХI веке, открытие юношеских Олимпийских игр и Соболенко - лучшая теннисистка мира

Общество 08.10.2018 | 07:15

ВЧЕРА

Картина выходных. 6-7 октября

Состоялся телефонный разговор Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава белорусского государства тепло поздравил российского лидера с днем рождения. Президенты также кратко обсудили текущую повестку дня белорусско-российских отношений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с профессиональным праздником - Днем учителя.

Юношеские Олимпийские игры торжественно открылись в Буэнос-Айресе. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие членам спортивной делегации Беларуси на III летних Юношеских Олимпийских играх. Дзюдоист Артем Колосов победил в весовой категории до 55 кг и завоевал первую золотую награду для белорусской команды на III Юношеских играх.

Белоруска Арина Соболенко признана лучшей теннисисткой мира в сентябре.

Арина Соболенко. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Арина Соболенко. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Бюджет Беларуси на 2019 год будет еще более социально направленным, чем в предыдущие годы, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

В Беларуси заинтересованы в сотрудничестве с национальными представительствами агентств ООН, рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Американская сторона отметила то, что в Беларуси на 50% выросло количество приехавших по безвизу туристов из США.

В Беларуси может появиться школа международного бакалавриата, сообщил министр образования Игорь Карпенко.

Игорь Карпенко
Игорь Карпенко

Экскурсия для педагогов состоялась во Дворце Независимости.

ИНТЕРВЬЮ. Какими должны быть учитель и школа в ХХI веке.

РЕПОРТАЖ: Научить языку, расписать кабинет, сшить костюм чирлидера - что еще по плечу молодому педагогу.

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне.

Как заявил председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков, поступательное повышение цены на топливо в Беларуси позволяет не увеличивать разрыв с растущей ценой на нефть. Цена нефти достигла $85 за баррель, это плюс 40% к началу года. Также Андрей Рыбаков сообщил, что Беларусь и Россия выходят на активную стадию переговоров по выравниванию условий для нефтеперерабатывающих производств двух стран.

Министерство энергетики смягчило ответственность за самовольное, безучетное потребление электроэнергии.

РЕПОРТАЖ. Самый веселый семейный конкурс, или Как в Слуцке выбирали "Властелина села".

ФОТОРЕПОРТАЖ. Во время празднования 921-летия Пинска, состоялось шоу-велопробег "Невеста на велосипеде".

РЕПОРТАЖ. В поселке Глуша Бобруйского района прошел традиционный региональный фестиваль народного творчества и ремесел "Глушанский хуторок".

ФОТОРЕПОРТАЖ. В Круглянском районе прошла гонка Rainforest Challenge.

РЕПОРТАЖ: Осенние дары к зимнему столу - что почем на минской ярмарке.

В Гомель доставили белорусов, пострадавших при ДТП в Николаевской области Украины.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легком весе. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил отца и сына Нурмагомедовых с победой на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Белорусский боксер Кирилл Релих одолел россиянина Эдуарда Трояновского в весовой категории 63,5 кг и защитил титул чемпион мира по версии WBA.

Три медали завоевали белорусские спортсмены на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в португальском Лоле.

Футболисты "Ислочи" обыграли борисовский БАТЭ в матче 24-го тура чемпионата Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 октября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Онлайн-конференция на тему "Практическое применение законодательства об охране труда" пройдет на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты 8 октября с 11.00 до 12.00. На вопросы, касающиеся применения норм законодательства об охране труда, порядка предоставления работникам компенсаций по условиям труда, обеспечения средствами индивидуальной защиты, ответят заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Иван Карчевский и заместитель начальника этого управления Ирина Каменецкая.

VI Белорусско-германский энергетический форум пройдет в Минске. Эксперты обсудят вопросы цифровой трансформации энергетики, сетевой инфраструктуры, устойчивого городского энергоснабжения и экологии, создания и развития "умных городов", повышения энергоэффективности, развития возобновляемой энергетики.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Белорусский рынок детского питания: вопросы качества, ассортимента и импортозамещения".

Премьера семейного 3D-спектакля состоится на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра. Показ 3D-спектакля "Аднойчы ў вялізным горадзе" станет первым в новом сезоне Семейного инклюзив-театра "i". Постановка создана по мотивам рассказа Федора Достоевского "Мальчик у Христа на елке".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 октября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

105 лет назад родилась Гамулина (по мужу Цурбакова) Людмила Александровна, белорусская актриса, заслуженная артистка Беларуси (1961). В 1937-1941 гг. работала в ТЮЗе, затем в областных драматических театрах - Полесском, Пинском, Могилевском и Гомельском. Среди ролей: Альжбета ("Павлинка" Я.Купалы), Ганна Чихнюк ("Извините, пожалуйста!" А.Макаенка), Глафира ("Егор Булычов и другие" М.Горького). Умерла в 1969 г.

205 лет назад родился Станкевич Николай Владимирович, русский писатель, поэт, публицист, мыслитель. Умер в 1840 г.

130 лет назад родился Бухарин Николай Иванович, советский политический и государственный деятель, экономист, философ, академик АН СССР (1929). Участник революции 1905-07 гг. и Октябрьской революции 1917 г. В 1918-29 гг. редактор газеты "Правда". В 1934-37 гг. редактор газеты "Известия". Отстаивал политику "военного коммунизма", поддерживал основные направления нэпа. В конце 1920-х гг. выступал против применения чрезвычайных мер при проведении коллективизации и индустриализации, что было объявлено "правым уклоном в ВКП(б)". В 1938 г. необоснованно репрессирован по делу "правотроцкистского антисоветского блока". Реабилитирован посмертно. Умер в 1938 г.

85 лет назад родился Мэнсфилд Питер, британский ученый-физик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (2003) за изобретение метода магнитно-резонансной томографии.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Картина выходных: школа в ХХI веке, открытие юношеских Олимпийских игр и Соболенко - лучшая теннисистка мира
Онлайн-конференция по вопросам охраны труда пройдет сегодня на сайтах Минтруда и БЕЛТА
Беларусь стала лучшей страной для агротуризма по версии National Geographic
"Белнефтехим" объяснил небходимость поступательного дорожания топлива
Миссия МАГАТЭ по оценке аварийной готовности начинает работу в Беларуси 8 октября
Белорусский боксер Релих победил россиянина Трояновского и защитил титул ЧМ по версии WBA
Пострадавших при аварии в Украине белорусов доставили в Гомель
Дубль Дмитрия Комаровского принес "Ислочи" сенсационную победу над БАТЭ в 24-м туре чемпионата Беларуси
В Беларуси у граждан становится меньше поводов обращаться в милицию - Шуневич
В Беларуси заинтересованы в сотрудничестве с нацпредставительствами агентств ООН - Макей
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4791 BYN 2.472 BYN 2.48 BYN
USD
2.1556 BYN 2.15 BYN 2.155 BYN
RUB
3.2386 BYN 3.22 BYN 3.237 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Властелина села" выбрали в Слуцке
Все видео

Фотоновости

Экскурсия для учителей состоялась во Дворце Независимости
Все фото

Инфографика

Вакцинация против гриппа В 2018 году планируется привить около 40% населения (75% среди групп риска), в том числе за счет местных бюджетов и личных средств граждан - 19%, собственных средств предприятий и организаций - 8%, республиканского бюджета - 13%.
Вся инфографика
Президент
Фото из архива Лукашенко откровенно высказался о ситуации в армии и фактах дедовщины
Лукашенко поздравил отца и сына Нурмагомедовых с победой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Лукашенко лично поздравил Путина с днем рождения и обсудил белорусско-российскую повестку дня
Политика
Сергей Румас Кочанова представила депутатам парламента премьер-министра
В Минске обсудят подготовку к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ
Беларусь и Латвия обсудили межпарламентское сотрудничество
Экономика
Фото из архива Социальная направленность бюджета в 2019 году вырастет - Андрейченко
"Белнефтехим" объяснил небходимость поступательного дорожания топлива
Переговоры о равных условиях для нефтепеработки Беларуси и России вступают в активную фазу
Происшествия
Фото из архива В Брестском районе женщина погибла под поездом
Пострадавших при аварии в Украине белорусов доставили в Гомель
В Минске байкер врезался в автомобиль и перелетел через капот
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Круглянском районе прошла гонка Rainforest Challenge
Конкурс инвестпроектов для малого бизнеса объявлен в Могилевской области
Ученые из девяти стран обсудят состояние растительного мира на конференции в Беловежской пуще
Спорт
Фото НОК Дзюдоист Артем Колосов завоевал первую золотую награду белорусов на Юношеской Олимпиаде
Арина Соболенко в шаге от топ-10 мирового теннисного рейтинга
Футболисты минского "Динамо" и жодинские торпедовцы выиграли в матчах чемпионата Беларуси
Технологии
Фото из архива Проект "Электронная школа" к 2020 году заработает в 80% учреждений общего среднего образования Беларуси
ВС заинтересован в зарубежном опыте правового регулирования электронного правосудия
Правительство Японии одобрило генное редактирование человеческих эмбрионов
Культура
На празднике РЕПОРТАЖ: "Глушанский хуторок": колорит традиций и обрядов сельской глубинки
Билеты на музыкальный фестиваль в британском Гластонбери раскупили за рекордно короткое время
Памятный знак Владимиру Высоцкому открыли в Санкт-Петербурге
В мире
Фото Синьхуа В Китае автомобиль врезался в толпу - есть жертвы
Более 10 тыс. человек пострадали на Шри-Ланке из-за ливней
В Бразилии назначен второй тур президентских выборов
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября
Пьяные птицы стали причиной беспорядков в США
Городские слоны исчезнут с улиц Нью-Дели
Газета 7 дней
#ЛюблюГеографию
Жизнь на окраине, или Как корреспондент «7 дней» на рыбалку ходила
...И пусть зазвучит музыка!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия