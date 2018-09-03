Картина выходных: школьные воспоминания Президента, День письменности и "Тбилисоба"

ВЧЕРА

Картина выходных. 1-2 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района, где поделился воспоминаниями и рассказал о ценностях школьной поры. Президент подарил Александрийской школе комплекс спортивных тренажеров.

Александр Лукашенко

Также воспоминаниями о Президенте Беларуси поделилась его классный руководитель учитель математики Татьяна Карпеченко. Она рассказала, что Александр Лукашенко, будучи школьником, учился хорошо, но случались и шалости. В классе Александр Лукашенко был одним из лучших учеников и имел хороший авторитет среди других ребят.

Александр Лукашенко со своими учителями

ФОТО. В Беларуси отметили День знаний. В школах прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года.

День белорусской письменности отпраздновали в Иваново. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление участникам и гостям торжеств Дня белорусской письменности. В честь праздника в городе установлен памятный знак "Янава слова".

В Иваново прошло чествование победителей республиканского конкурса "Национальная литературная премия".

Движение по мосту через Припять в Житковичском районе откроется в срок, сообщил премьер-министр Сергей Румас во время рабочей поездки в Гомельскую область.

Министерство образования Беларуси проработало поэтапные шаги повышения зарплат педагогов на 2019-2020 годы, заявил глава министерства Игорь Карпенко.

Новый министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич рассказал о стоящих перед отраслью задачах.

Новый министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган видит одной из приоритетных задач в новой должности совершенствование качества обслуживания населения.

Шесть проектов дополнили перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси. Соответствующее постановление Совета Министров №623 от 29 августа 2018 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале .

Зарплаты бюджетников вырастут, подорожает мобильная связь и интернет - что изменяется в Беларуси с 1 сентября.

Топливо на АЗС в Беларуси подорожало с 2 сентября на копейку.

ИНТЕРВЬЮ: Режиссер Дарья Жук в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказала о своей работе над фильмом "Хрусталь".

РЕПОРТАЖ: Вся Грузия за один день. В Минске прошел праздник "Тбилисоба".

Скульптурная композиция "Преемственность белорусской науки" появилась в Минске перед зданием Президиума НАН Беларуси.

Факультативы по программированию на языке Scratch для учеников вторых классов белорусских школ начнутся с сентября. Это стало возможным благодаря обновленной учебной программе "Творческая деятельность в среде программирования Scratch" для учащихся начальной школы, которая была разработана в Парке высоких технологий.

Следим за зрением, осанкой и весом рюкзака: о чем нужно помнить родителям школьников.

Строительство нового корпуса Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии начнется в октябре 2018 года, сообщил доктор медицинских наук, директор центра Олег Руммо. Перекрестное донорство в Беларуси расширит возможности оказания помощи тем, кто нуждается в пересадке органов и тканей, отметил Олег Руммо.

РЕПОРТАЖ: Первые погоны и клятва суворовцев.

ФОТОРЕПОРТАЖ: День города в Полоцке.

Филиал Национального художественного музея "Музей В.К.Бялыницкого-Бирули" открыли после капремонта и реставрации в Могилеве.

Милиция в ночь с 31 августа на 1 сентября задержала 18 человек за распитие спиртного на набережной Свислочи вблизи Зыбицкой.

Олимпийские чемпионы провели открытый урок в НОК Беларуси.

Арина Соболенко победила пятую ракетку мира и вышла в 1/8 финала US Open.

Восемь наград завоевали белорусские атлеты на молодежном чемпионате Европы (U-23) по академической гребле в Бресте.

Церемония прощания с певцом Иосифом Кобзоном прошла в Москве.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 сентября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

3-4 сентября в Минске при поддержке секретариата ВТО и ЕБРР состоится национальный семинар по госзакупкам. Ожидается участие экспертов из стран, присоединившихся к соглашению ВТО по госзакупкам. Они поделятся своим опытом, расскажут, какие преимущества дает участие в соглашении о госзакупках ВТО и какие угрозы несет для местного рынка. На семинар будут приглашены представители государственных органов и бизнес-сообщества.

Белорусская делегация во главе с заместителем министра связи и информатизации Натальей Гордеенко примет участие во внеочередном конгрессе Всемирного почтового союза, который пройдет 3-7 сентября в Аддис-Абебе (Эфиопия).

Выездная пресс-конференция на тему "Обращение с водой: в природных условиях и городской среде. Ждать ли подтоплений Минска осенью?" состоится около ТРЦ "Экспобел". Сбор прессы в 9.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Актуальные вопросы обеспечения биологической безопасности в Республике Беларусь. Идентификация генетически модифицированных организмов как обязательная часть процесса сертификации продуктов питания" (представители Национальной академии наук Беларуси). Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

65 лет назад родилась Поплавская Екатерина Георгиевна, белорусская художница. Работает в области живописи, графики, художественной керамики. Автор серий "Браславские озера", "Памятники истории и культуры Беларуси", "Замки Франции", "Старый Минск" и др.

105 лет назад родился Кэндзо Тангэ японский архитектор, теоретик искусства, создатель современной архитектуры Японии. Автор архитектурных проектов Мемориального парка мира в Хиросиме, спортивного комплекса для проведения Олимпийских игр в Токио 1964 года, футуристического здания телекомпании "Фудзи тэрэби". Лауреат многих международных премий. Умер в 2005 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-