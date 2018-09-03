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Картина выходных: школьные воспоминания Президента, День письменности и "Тбилисоба"

Общество 03.09.2018 | 07:30

ВЧЕРА

Картина выходных. 1-2 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района, где поделился воспоминаниями и рассказал о ценностях школьной поры. Президент подарил Александрийской школе комплекс спортивных тренажеров.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Также воспоминаниями о Президенте Беларуси поделилась его классный руководитель учитель математики Татьяна Карпеченко. Она рассказала, что Александр Лукашенко, будучи школьником, учился хорошо, но случались и шалости. В классе Александр Лукашенко был одним из лучших учеников и имел хороший авторитет среди других ребят.

Александр Лукашенко со своими учителями
Александр Лукашенко со своими учителями

ФОТО. В Беларуси отметили День знаний. В школах прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года.

День белорусской письменности отпраздновали в Иваново. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление участникам и гостям торжеств Дня белорусской письменности. В честь праздника в городе установлен памятный знак "Янава слова".

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3-4 сентября в Минске при поддержке секретариата ВТО и ЕБРР состоится национальный семинар по госзакупкам. Ожидается участие экспертов из стран, присоединившихся к соглашению ВТО по госзакупкам. Они поделятся своим опытом, расскажут, какие преимущества дает участие в соглашении о госзакупках ВТО и какие угрозы несет для местного рынка. На семинар будут приглашены представители государственных органов и бизнес-сообщества.

Белорусская делегация во главе с заместителем министра связи и информатизации Натальей Гордеенко примет участие во внеочередном конгрессе Всемирного почтового союза, который пройдет 3-7 сентября в Аддис-Абебе (Эфиопия).

Выездная пресс-конференция на тему "Обращение с водой: в природных условиях и городской среде. Ждать ли подтоплений Минска осенью?" состоится около ТРЦ "Экспобел". Сбор прессы в 9.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Актуальные вопросы обеспечения биологической безопасности в Республике Беларусь. Идентификация генетически модифицированных организмов как обязательная часть процесса сертификации продуктов питания" (представители Национальной академии наук Беларуси). Начало в 12.00.

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65 лет назад родилась Поплавская Екатерина Георгиевна, белорусская художница. Работает в области живописи, графики, художественной керамики. Автор серий "Браславские озера", "Памятники истории и культуры Беларуси", "Замки Франции", "Старый Минск" и др.

105 лет назад родился Кэндзо Тангэ японский архитектор, теоретик искусства, создатель современной архитектуры Японии. Автор архитектурных проектов Мемориального парка мира в Хиросиме, спортивного комплекса для проведения Олимпийских игр в Токио 1964 года, футуристического здания телекомпании "Фудзи тэрэби". Лауреат многих международных премий. Умер в 2005 г.

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