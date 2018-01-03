Картина выходных: температурный рекорд, новогодние традиции, салют и как снеговика запустили в космос

ВЧЕРА

Картина выходных. 30-31 декабря и 1-2 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2018 год". Планируется существенно увеличить бюджетные ассигнования на образование, здравоохранение, а также на повышение зарплат. Президент Беларуси также подписал указ "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2018 год". Рост ВВП 3,5%, инфляция не более 6% - Александр Лукашенко подписал указ о задачах развития Беларуси на 2018 год.

Экономика Беларуси в 2018 году должна быть растущей, заявил премьер-министр Андрей Кобяков.

Новогоднее обращение Президента к белорусскому народу.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Новогодний салют в Минске.

Изменения с 1 января в Беларуси.

В Беларуси 31 декабря родилось около 250 малышей. За первые часы нового года (до 12.00 1 января) на свет появилось около 90 детей. Первый родившийся в 2018 году в Минске малыш появился на свет в семье педиатра. Нового жителя столицы в Городском клиническом родильном доме №2 Минска посетили представители Минздрава. В первую минуту 2018 года в Витебске у Ирины Волковой родилась дочка.

В Бресте 1 января встретили первых безвизовых туристов - семью Юфимук из польской Бяла-Подляски. Они воспользовались правом безвизового въезда в Брест по указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Дальнейшая либерализация визового режима для иностранных граждан важна для Беларуси. Такое мнение высказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Депутаты предлагают ввести "пасведчанне суайчынніка" для живущих за рубежом выходцев из Беларуси и их потомков.

Концепцию развития экспорта образовательных услуг разработали в Беларуси, сообщил министр образования Игорь Карпенко. Документ будет согласован с Министерством иностранных дел. Все учебники для общего среднего образования в Беларуси обновят до 1 сентября 2019 года. В Беларуси с 2018 года активизируют работу по материальному оснащению учреждений образования.

Температурный рекорд побит 29 декабря в Минске и ряде других городов.

Любители здорового образа жизни в Минске встретили Новый год на беговой дорожке. Старт состоялся у Дворца спорта 31 декабря в 23.30. Финиш - у новогодней елки у Дворца спорта в 0.30 минут 1 января.

В НАН рассказали о новогодних традициях белорусов.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Детская программа "Волшебные часы" прошла в ТЦ "Столица". Новогодний праздник состоялся в Лошице.

РЕПОРТАЖ: пробег трезвости в Гродно собрал рекордное число участников. На старт 4-километровой дистанции в лесопарке Пышки 1 января вышли около 260 бегунов.

РЕПОРТАЖ: В Гродно снеговика запустили в космос. В городе прошли запуски новогодних шоу-моделей ракет ручной работы.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гродно встретили Новый год.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Витебчане встретили Новый год.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Новогодний праздник для жителей социального дома в Витебске провели сотрудники ГАИ.

В Гродно прошла акция в поддержку детей, чья мама неожиданно умерла в Египте.

ФОТОФАКТ: В первый день 2018 года жители Беларуси могли наблюдать суперлуние, случившееся в ночь на 2 января.

Магистратура для подготовки IT-специалистов открыта в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины.

В Национальном аэропорту Минск встретили 3-миллионного пассажира "Белавиа".

Четырем редакциям печатных СМИ вынесено предупреждение Мининформа.

Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Шэньчжэне. В поединке за право сыграть в полуфинале соревнований Shenzhen Open Арина Соболенко сразится либо с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, либо с китаянкой Дуань Йин-Йин (91).

Чешский специалист Радослав Латал в новом сезоне будет главным тренером футболистов брестского "Динамо". Он сменит на этом посту белорусского наставника Владимира Журавеля.

Гонщики "МАЗ-СПОРТавто" приступили к заключительному этапу подготовки к седьмому для себя ралли-рейду "Дакар", который пройдет с 6 по 20 января.

Аномальные холода в некоторых частях США привели к тому, что Ниагарский водопад частично покрылся льдом.

ВИДЕО: Лазерное шоу на Бурдж-Халифе побило мировой рекорд.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 января

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О работе правоохранительных органов и специальных служб в период проведения новогодних праздников" (представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 14.00.

В Миорах конкурс католической рождественской песни "Зорка Бэтлеема".

Хоккей. Матчи чемпионата КХЛ: "Металлург" (Магнитогорск) - "Динамо" (Минск).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 января

70 лет назад родился Иванов Валерий Кириллович, белорусский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1988), народный артист Беларуси (1998). Среди произведений: симфонии, кантаты, концерты, музыка к кино- и телефильмам и др. Основные достижения композитора - в жанре песни. Среди них: "Пахне чабор", "Тапаліны звон", "Гуляць дык гуляць", "Каханая" и др. на стихи белорусских поэтов. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1978).

55 лет назад родился Астапкович Игорь Вячеславович, белорусский спортсмен (легкая атлетика, метание молота), заслуженный мастер спорта СССР (1991), заслуженный мастер спорта Беларуси (1995). Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992), бронзовый призер XXVII Олимпийских игр (2000). Чемпион Европы (1990). Обладатель Кубка Европы (1991). Чемпион открытого чемпионата России (1996). Победитель Игр доброй воли (1990). Победитель Всемирных универсиад (1987, 1989). Победитель турнира Гран-при (1992). 6-кратный чемпион СССР.

375 лет назад родился Исаак Ньютон, английский физик и математик, создавший теоретические основы классической механики и астрономии. Открыл закон всемирного тяготения. Умер в 1727 г.

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