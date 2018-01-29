Картина выходных: улучшенный прогноз от Fitch, белорусская команда прибыла в Пхенчхан и акция в память о Тихановиче

ВЧЕРА

Картина выходных. 27-28 января

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте до уровня "B" с "B-" с прогнозом "стабильный".

В Беларуси установили предельный размер годовой процентной ставки по микрозаймам.

Декрет №1 призван помочь в трудоустройстве тем, кто в этом заинтересован, заявила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич. Декретом предусмотрено создание постоянно действующих комиссий, которые будут содействовать в трудоустройстве. Декрет №1 "О содействии занятости" имеет большое гуманитарное звучание, такое мнение высказал председатель РОО "Белая Русь" и председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько.

Ирина Костевич. Фото из архива

Первая группа белорусской олимпийской команды прибыла в олимпийскую деревню в Пхенчхан. Беларусь будут представлять 28 спортсменов, которые выступят в 6 видах спорта.

Кент Харстед высоко оценивает участие Беларуси в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Белорусский опыт развития цифровой экономики вызывает большой интерес в мире. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Во Дворце Независимости провели экскурсию для работников научной сферы.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Минчане собрали подарки жителям домов-интернатов в память об Александре Тихановиче.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Бал православной молодежи прошел в Минске.

Отмена экзаменов в 5-е классы гимназий обеспечит равнодоступность к качественному общему среднему образованию, заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

В РНПЦ онкологии появится виварий. Он поможет не только вести научные разработки, но и интенсифицировать доклинические испытания. Будут созданы необходимые условия для содержания и разведения лабораторных животных.

Экспорт белорусской сельхозпродукции достиг около $5 млрд по итогам 2017 года, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич.

Крупнейшая природоохранная организация BirdLife International впервые присвоила белорусам звание защитника дикой природы - Nature`sHero, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Фото из архива

Пропавшие на Эльбрусе белорусские альпинисты нашлись.

В Минском зоопарке медведь проснулся из-за аномально теплой зимы.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Представители БРСМ и пионерской организации встретились с одаренными детьми из Сирии.

Во время встречи. Фото БРСМ

Охранник игорного клуба в Минске не впустил мужчину с $11 тыс.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Горячий фест" посреди холодной зимы прошел в Могилеве.

РЕПОРТАЖ: Будущих "грунтовых королей" тенниса готовят под Минском.

Бегунья Алина Талай победила на международном турнире VI Indoor ISTAF Berlin 2018 на дистанции 60 м с барьерами.

К Виктории Азаренко вернется ее бывший тренер Вячеслав Коников. Новым тренером белорусской теннисистки Арины Соболенко стал бывший тренер Стэна Вавринки Магнус Норман.

Биатлонисты Украины победили в смешанной эстафете на чемпионате Европы в итальянском Риднау, белорусские стреляющие лыжники финишировали девятыми. Биатлонистка Хло Шевалье из Франции победила в гонке преследования на чемпионате Европы в итальянском Риднау, белоруска Дарья Юркевич заняла 21-е место.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный турнир по баскетболу 3x3 "Palova. Snowball 3x3" прошел в одном из торговых центров Минска.

Роджер Федерер завоевал 20-й титул турниров "Большого шлема", выиграв свой шестой Australian Open. Датская теннисистка Каролин Возняцки впервые в своей карьере стала победительницей турнира серии "Большого шлема".

В результате взрыва в дипломатическом квартале Кабула погибли 103 человека, еще 235 получили ранения.

Основатель корпорации IKEA Ингвар Кампрад умер на 92-м году жизни в своем доме на юге Швеции.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 января

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О развитии лесной отрасли в Республике Беларусь в 2017 году" (Амельянович Михаил Михайлович - министр лесного хозяйства Республики Беларусь). Начало в 12.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Планы и перспективы развития книгоиздательства в цифровую эпоху на примере работы издательства "Беларусь". Участие в мероприятии примут: Пешин Сергей Владимирович - директор издательства "Беларусь"; Суша Александр Александрович - заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси; Садовская Анжела Александровна - ведущий специалист издательства "Беларусь".

По 16 марта в музее истории частного коллекционирования в Витебске пройдет выставка "ROBO ART". Представлены футуристические модели роботов, оружия, автомобилей и космической техники, выполненные в виде дизайнерских произведений ручной работы. Экспозиция насчитывает более 80 экспонатов различного размера, среди которых есть статичные и движущиеся модели.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 января

80 лет назад родился Гурин Валерий Николаевич, белорусский ученый в области физиологии человека и животных, доктор медицинских наук (1974), профессор (1975), академик НАН Беларуси (1994), заслуженный деятель науки Беларуси (1998), иностранный член Российской академии медицинских наук (2001). Лауреат Государственной премии Беларуси (1996) за цикл работ "Механизмы терморегуляции в норме и патологии". Автор более 350 научных работ, в т.ч. 6 монографий. Умер в 2007 г.

95 лет назад родился Гайдай Леонид Иович, российский кинорежиссер, мастер комедийного жанра, народный артист СССР (1989). Поставил фильмы "Пес Барбос и необычный кросс", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию" и др. Лауреат Государственной премии РСФСР (1970). Умер в 1993 г.

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