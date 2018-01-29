Картина выходных: улучшенный прогноз от Fitch, белорусская команда прибыла в Пхенчхан и акция в память о Тихановиче

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
29 января 2018, Пн
+2°C
Сплошная облачность EUR 2.4573
USD 1.9722
100 RUB 3.5321
Главное
Во время посещения предприятия Лукашенко поручил взять под жесткий контроль систему производства и оборота в Беларуси лекарств
Президент
Костевич: декрет №1 призван помочь в трудоустройстве тем, кто в этом заинтересован
Общество
Харстед высоко оценивает участие Беларуси в работе ПА ОБСЕ
Политика
Fitch повысило долгосрочный рейтинг Беларуси до уровня "B"
Экономика
Сегодня Ольга Барабанщикова разыграет 33-ю квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей "Хендэ Крета" определят сами покупатели! Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ в 18.20!
Общество
Реклама на сайте
Лента новостей
В Гродненской области ОСВОД активизировал патрулирование водоемов из-за таяния льда
12:17 Регионы
Директора СТО из Витебска подозревают в поджоге автомобиля
12:16 Происшествия
ФОТО: Ghetto Basket одержали победу в турнире по баскетболу Palova. Snowball 3x3
12:15 Заголовки новостей
На Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кг
12:08 Калейдоскоп
Стивен Спилберг снимет новый фильм об Индиане Джонсе
12:07 Калейдоскоп
ФОТО: Победители конкурса "100 идей для Беларуси" встретились с одаренными детьми из Сирии
11:59 Заголовки новостей
Второй этап соревнований юных биатлонистов "Снежный снайпер" пройдет в начале февраля
11:59 Спорт
БЖД в 2018 году направит на инвестиционную деятельность более Br470 млн
11:57 Экономика
Реализация декрета №1 позволит обеспечить равную для всех социальную ответственность - Орда
11:56 Общество
БЖД в 2018 году планирует увеличить на 30% объем контейнерных перевозок в сообщении Китай-ЕС-Китай
11:56 Экономика
"Белтелеком" подключил к технологии GPON 1,7 млн абонентов
11:55 Технологии
Робота-кота и "умные" поверхности представит молодежь Минска на этапе конкурса "100 идей для Беларуси"
11:53 Регионы
Транспортный поток через ПП Гродненской региональной таможни в 2017 году возрос почти на 17%
11:42 Регионы
Автомобиль сбил 15-летнего подростка в Гомеле
11:42 Происшествия
Апелляцию по делу священника из России рассмотрят в Витебске 30 января
11:39 Происшествия
ФОТО: Гомельские охотники закрыли сезон охоты на зайца
11:33 Заголовки новостей
В Турции задержаны более 300 человек за пропаганду терроризма в соцсетях
11:29 В мире
Новые очистные сооружения построят в Жабинке до конца 2020 года
11:27 Регионы
Пилотный проект по строительству жилья для минчан с использованием субсидий реализуют в Смолевичах
11:25 Регионы
Лауреатами премии Grammy стали Шакира, Эд Ширан, Кендрик Ламар и Леонард Коэн
11:24 Культура
Все новости
Сюжеты
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Наплыв мигрантов в Европу Наплыв мигрантов в Европу
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина выходных: улучшенный прогноз от Fitch, белорусская команда прибыла в Пхенчхан и акция в память о Тихановиче

Общество 29.01.2018 | 07:05

ВЧЕРА

Картина выходных. 27-28 января

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте до уровня "B" с "B-" с прогнозом "стабильный".

В Беларуси установили предельный размер годовой процентной ставки по микрозаймам.

Декрет №1 призван помочь в трудоустройстве тем, кто в этом заинтересован, заявила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич. Декретом предусмотрено создание постоянно действующих комиссий, которые будут содействовать в трудоустройстве. Декрет №1 "О содействии занятости" имеет большое гуманитарное звучание, такое мнение высказал председатель РОО "Белая Русь" и председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько.

Ирина Костевич. Фото из архива
Ирина Костевич. Фото из архива

Первая группа белорусской олимпийской команды прибыла в олимпийскую деревню в Пхенчхан. Беларусь будут представлять 28 спортсменов, которые выступят в 6 видах спорта.

Кент Харстед высоко оценивает участие Беларуси в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Белорусский опыт развития цифровой экономики вызывает большой интерес в мире. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Во Дворце Независимости провели экскурсию для работников научной сферы.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Минчане собрали подарки жителям домов-интернатов в память об Александре Тихановиче.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Бал православной молодежи прошел в Минске.

Отмена экзаменов в 5-е классы гимназий обеспечит равнодоступность к качественному общему среднему образованию, заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

В РНПЦ онкологии появится виварий. Он поможет не только вести научные разработки, но и интенсифицировать доклинические испытания. Будут созданы необходимые условия для содержания и разведения лабораторных животных.

Экспорт белорусской сельхозпродукции достиг около $5 млрд по итогам 2017 года, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич.

Крупнейшая природоохранная организация BirdLife International впервые присвоила белорусам звание защитника дикой природы - Nature`sHero, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Фото из архива
Фото из архива

Пропавшие на Эльбрусе белорусские альпинисты нашлись.

В Минском зоопарке медведь проснулся из-за аномально теплой зимы.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Представители БРСМ и пионерской организации встретились с одаренными детьми из Сирии.

Во время встречи. Фото БРСМ
Во время встречи. Фото БРСМ

Охранник игорного клуба в Минске не впустил мужчину с $11 тыс.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Горячий фест" посреди холодной зимы прошел в Могилеве.

РЕПОРТАЖ: Будущих "грунтовых королей" тенниса готовят под Минском.

Бегунья Алина Талай победила на международном турнире VI Indoor ISTAF Berlin 2018 на дистанции 60 м с барьерами.

К Виктории Азаренко вернется ее бывший тренер Вячеслав Коников. Новым тренером белорусской теннисистки Арины Соболенко стал бывший тренер Стэна Вавринки Магнус Норман.

Биатлонисты Украины победили в смешанной эстафете на чемпионате Европы в итальянском Риднау, белорусские стреляющие лыжники финишировали девятыми. Биатлонистка Хло Шевалье из Франции победила в гонке преследования на чемпионате Европы в итальянском Риднау, белоруска Дарья Юркевич заняла 21-е место.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный турнир по баскетболу 3x3 "Palova. Snowball 3x3" прошел в одном из торговых центров Минска.

Роджер Федерер завоевал 20-й титул турниров "Большого шлема", выиграв свой шестой Australian Open. Датская теннисистка Каролин Возняцки впервые в своей карьере стала победительницей турнира серии "Большого шлема".

В результате взрыва в дипломатическом квартале Кабула погибли 103 человека, еще 235 получили ранения.

Основатель корпорации IKEA Ингвар Кампрад умер на 92-м году жизни в своем доме на юге Швеции.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 января

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О развитии лесной отрасли в Республике Беларусь в 2017 году" (Амельянович Михаил Михайлович - министр лесного хозяйства Республики Беларусь). Начало в 12.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Планы и перспективы развития книгоиздательства в цифровую эпоху на примере работы издательства "Беларусь". Участие в мероприятии примут: Пешин Сергей Владимирович - директор издательства "Беларусь"; Суша Александр Александрович - заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси; Садовская Анжела Александровна - ведущий специалист издательства "Беларусь".

По 16 марта в музее истории частного коллекционирования в Витебске пройдет выставка "ROBO ART". Представлены футуристические модели роботов, оружия, автомобилей и космической техники, выполненные в виде дизайнерских произведений ручной работы. Экспозиция насчитывает более 80 экспонатов различного размера, среди которых есть статичные и движущиеся модели.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 января

80 лет назад родился Гурин Валерий Николаевич, белорусский ученый в области физиологии человека и животных, доктор медицинских наук (1974), профессор (1975), академик НАН Беларуси (1994), заслуженный деятель науки Беларуси (1998), иностранный член Российской академии медицинских наук (2001). Лауреат Государственной премии Беларуси (1996) за цикл работ "Механизмы терморегуляции в норме и патологии". Автор более 350 научных работ, в т.ч. 6 монографий. Умер в 2007 г.

95 лет назад родился Гайдай Леонид Иович, российский кинорежиссер, мастер комедийного жанра, народный артист СССР (1989). Поставил фильмы "Пес Барбос и необычный кросс", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию" и др. Лауреат Государственной премии РСФСР (1970). Умер в 1993 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4573 BYN 2.453 BYN 2.46 BYN
USD
1.9722 BYN 1.978 BYN 1.981 BYN
RUB
3.5321 BYN 3.505 BYN 3.52 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко требует организовать жесткий контроль в лекарственной сфере
Все видео

Фотоновости

Ghetto Basket одержали победу в турнире по баскетболу Palova. Snowball 3x3
Все фото

Инфографика

Фармацевтика Беларуси в цифрах и фактах За 2017 год произведено фармацевтической продукции на сумму более Br1 млрд*. В долларовом эквиваленте это в 1,7 раза больше, чем 5 лет назад.
Вся инфографика
Президент
Во время посещения предприятия Лукашенко поручил в перспективе сравнять объемы экспорта и поставок лекарств на внутренний рынок
Лукашенко рассчитывает на развитие сотрудничества с Финляндией в торгово-экономической сфере
Лукашенко поздравил Земана с переизбранием на пост Президента Чехии
Политика
Махмадшариф Махмуд Хакдод и Андрей Кобяков Сотрудничеству Беларуси и Таджикистана будет придан новый импульс - Кобяков
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 2 февраля в Казахстане
Харстед высоко оценивает участие Беларуси в работе ПА ОБСЕ
Экономика
Стоимость техинвентаризации недвижимости и землеустроительных работ для юрлиц снижена на 20%
БЖД в 2018 году направит на инвестиционную деятельность более Br470 млн
БЖД в 2018 году планирует увеличить на 30% объем контейнерных перевозок в сообщении Китай-ЕС-Китай
Происшествия
Двое детей и водитель погибли при столкновении фуры и легковушки в Воложинском районе
Директора СТО из Витебска подозревают в поджоге автомобиля
Автомобиль сбил 15-летнего подростка в Гомеле
Регионы
Фото из архива Пилотный проект по строительству жилья для минчан с использованием субсидий реализуют в Смолевичах
В Гродненской области ОСВОД активизировал патрулирование водоемов из-за таяния льда
Робота-кота и "умные" поверхности представит молодежь Минска на этапе конкурса "100 идей для Беларуси"
Спорт
Виктория Азаренко. Фото из архива Виктория Азаренко получила wild card на турнир в Дохе
Второй этап соревнований юных биатлонистов "Снежный снайпер" пройдет в начале февраля
Рекордное количество участников зимних Игр ожидается в Пхенчхане
Технологии
"Белтелеком" подключил к технологии GPON 1,7 млн абонентов
Китайская частная компания запустит первую в стране коммерческую ракету в июне
Илон Маск хочет продавать огнеметы
Культура
Фото из архива Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 28 февраля по 4 марта
Лауреатами премии Grammy стали Шакира, Эд Ширан, Кендрик Ламар и Леонард Коэн
Картины знаменитых режиссеров представляет проект ретроспективных показов в Минске
В мире
Фото из архива В Турции обнаружили комаров - переносчиков лихорадки Зика
В Турции задержаны более 300 человек за пропаганду терроризма в соцсетях
Свыше 4 тыс. человек эвакуированы из-за снегопада в китайской провинции Аньхой
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля
На Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кг
Стивен Спилберг снимет новый фильм об Индиане Джонсе
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Сергей Вязович,
Александр Василевский,
Алексей Вишневский,
Геннадий Скитов 26 января Итоги выступления команды "МАЗ-СПОРТавто" на "Дакаре" Пресс-конференция Игорь Гончарик,
Юлия Сагайдак,
Игорь Кириленков,
Алла Королюк 15 января Жилищно-коммунальное хозяйство города Минска: итоги и планы Пресс-конференция Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский 21 декабря Настоящее и будущее белорусской энергетики Пресс-конференция Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша 19 декабря Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси Пресс-конференция Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий 6 декабря Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя
Газета 7 дней
Быть собственником – стать хозяином
Шахтер cамая земная и самая внеземная из профессий
Нечужие дети
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия