Картина выходных: визит заместителя председателя КНР, скульптуры героев "Белых Рос" и победитель Лиги чемпионов

ВЧЕРА

Картина выходных. 26-27 мая

Заместитель председателя КНР Ван Цишань прибыл с первым официальным визитом в Беларусь. Как заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с Ван Цишанем, белорусско-китайские отношения построены на взаимоуважительной и равноправной основе. Беларусь предлагает создать особый правовой режим торговли между Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень" и Китаем. "Великий камень" будет определяющим проектом в успешной реализации "Одного пояса и одного пути", заявил Ван Цишань.

Проекты нормативно-правовых актов, разработанных в развитие декрета №7, внесены на рассмотрение в Совет Министров.

Готовящиеся изменения в ЦТ коснутся вступительной кампании 2019 года, сообщил министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Беларусь удовлетворена ходом переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию, сообщил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.

В Беларуси установлены надбавки юрлицам за реализованное в 2018 году кобылье, козье и овечье молоко. Это следует из постановления Совета Министров от 22 мая 2018 года №379.

ФОТОРЕПОРТАЖ: 100-летие пограничной службы отпраздновали в минском парке Горького.

На месте съемок фильма "Белые Росы" установили фигуры героев известной кинокартины. В скульптурную композицию включили и верного пса по кличке Валет.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гродно заработали первые речные такси.

ИНТЕРВЬЮ. Светлана Аникей: "Не нужно зацикливаться на разочарованиях".

В Ботаническом саду в рамках фестиваля "Сердце из цветов", приуроченного к цветению рододендронов, возле главной оранжереи прошли модные показы Национальной школы красоты.

В Могилеве наградили победителей финала фестиваля "Арт-вакацыі - 2018".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Жители деревни Хмелево отпраздновали "Хмелевские Семухи".

Белорусский бизнесмен Сергей Кленцов решил создать генеалогическое древо рода, восстанавливая при этом секреты семейной кухни.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошел мотопарад.

Минчанин из-за экстремального селфи на ЛЭП попал в реанимацию, сообщили в "Минскэнерго".

Мадридский "Реал" третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.

Фото UEFA

Андриан Цибульский переизбран председателем Белорусской федерации биатлона.

Легкоатлет Дмитрий Набоков установил новый рекорд Беларуси в прыжках в высоту, предыдущий держался 25 лет.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Цмокi-Мiнск" и могилевский "Борисфен" провели третий матч финальной серии чемпионата Беларуси.

Во время матча. Фото Галины Гаврилович, "Могилевские ведомости"

Мужская сборная Беларуси по волейболу выиграла у Венгрии в серебряной Евролиге.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Грузия рассчитывает вступить в НАТО в 2021 году.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 мая

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню защиты детей (представители Министерства образования Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь). Начало в 12.00.

В Минске пройдут мероприятия, посвященные празднованию 100-летия пограничной службы Беларуси. Состоится церемония возложения венков и цветов к обелиску на площади Победы (начало в 10.00), шествие на остров Мужества и Скорби, возложение венков и цветов к памятнику (начало в 10.30).

По 30 мая с официальным визитом в Республике Беларусь будет находиться делегация Оренбургской области Российской Федерации во главе с губернатором - председателем правительства Оренбургской области Юрием Бергом. Программой визита 28 мая предусмотрено заседание совместной рабочей группы в концерне "Беллегпром", подписание протокола заседания, соглашения о сотрудничестве между Копыльским районом Минской области и Оренбургским районом Оренбургской области. Подход к прессе в 16.30.

В Минской городской ратуше пройдут переговоры представителей Минского горисполкома с делегацией Новосибирска. Начало в 15.00.

В Минской городской ратуше пройдут переговоры заместителя председателя Минского горисполкома Игоря Юркевича с делегацией из Краснодара. На мероприятии пройдет церемония подписания Плана двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях на 2018-2021 годы. Начало в 12.00.

В 16.00 в художественной галерее "Университет культуры" Белорусского государственного университета культуры и искусств (Дворец Республики) состоится церемония награждения участников выставки творческих достижений учащихся детских школ искусств Беларуси в рамках Международной недели художественного образования ЮНЕСКО.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 мая

Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Провозглашен решением Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2002 года. 29 мая 1948 года Совет Безопасности ООН своей резолюцией учредил первую операцию ООН по поддержке мира.

145 лет назад родился Бауман Николай Эрнестович, революционер. В 1896-97 гг. - член Петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса". Участвовал в издании газеты "Искра". Умер в 1905 г.

65 лет назад родился Абдулов Александр Гаврилович, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снялся в фильмах "Поминальная молитва", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" и др. Умер в 2008 г.

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