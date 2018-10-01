Картина выходных: встреча Президентов Беларуси и Таджикистана, победа Арины Соболенко и как прошли "Дажынкi"

ВЧЕРА

Картина выходных. 29-30 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном подтвердил готовность белорусской стороны принять активное участие в плане индустриализации Таджикистана. Президенты двух стран посетили виноградные хозяйства "Боги сомон" и "Ватан" в Турсунзадевском районе. Завершился визит Президента Беларуси в Таджикистан 29 сентября.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Два сада дружбы с таджикскими плодовыми деревьями заложат в Беларуси осенью, сообщил посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Ухане с призовым фондом более $2,7 млн. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку с блестящей победой.

Арина Соболенко. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Предприятия Минпрома в январе-августе увеличили объемы производства на 14%, сообщил министр промышленности Беларуси Павел Утюпин. При экспорте в $2,7 млрд по предприятиям Минпрома положительное сальдо составляет $1,2 млрд.

Беларусь и Вьетнам планируют увеличить товарооборот до $0,5 млрд, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

"Беллесбумпром" прорабатывает вопрос создания еще одного производства целлюлозно-бумажной промышленности, сообщил председатель концерна Юрий Назаров.

В Беларуси с 30 сентября изменились розничные цены на автомобильное топливо.

От медицины до космических технологий: как молодые ученые продвигают науку.

Первый этап репетиционного тестирования в Беларуси будет проводиться в октябре-декабре.

Призванные из запаса военнослужащие приняли присягу на верность Республике Беларусь. В Вооруженных Силах продолжается второй этап комплексной проверки готовности и способности соединений и воинских частей Вооруженных Сил.

ФОТОФАКТ: Осень в Минске.

ФОТОФАКТ: В Минске открылся космический парк приключений.

ФОТОРЕПОРТАЖ: День машиностроителя отметили в Гомеле.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Дажынкi-2018" в Мяделе.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Вязынке отметили праздник окончания сбора урожая.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Копыси открыли и освятили храм Преображения Господня.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Историческая реконструкция боевых действий "Поставский рубеж".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Останки 106 солдат Первой мировой войны перезахоронили в Поставском районе.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник вкусной еды и хорошего настроения "Драник-фест" в Могилеве.

Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли омскому "Авангарду" в домашнем матче КХЛ.

Борисовский БАТЭ победил минское "Динамо" в чемпионате Беларуси.

Анна Сола победила в гонке с массового старта на открытом чемпионате Беларуси по биатлону, который завершился в спорткомплексе "Раубичи".

Более 1,2 тыс. человек погибли в Индонезии при землетрясения и цунами. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями и цунами в Индонезии.

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