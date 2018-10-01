Картина выходных: встреча Президентов Беларуси и Таджикистана, победа Арины Соболенко и как прошли "Дажынкi"

ВЧЕРА
Картина выходных. 29-30 сентября
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном подтвердил готовность белорусской стороны принять активное участие в плане индустриализации Таджикистана. Президенты двух стран посетили виноградные хозяйства "Боги сомон" и "Ватан" в Турсунзадевском районе. Завершился визит Президента Беларуси в Таджикистан 29 сентября.
Два сада дружбы с таджикскими плодовыми деревьями заложат в Беларуси осенью, сообщил посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Ухане с призовым фондом более $2,7 млн. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку с блестящей победой.
Предприятия Минпрома в январе-августе увеличили объемы производства на 14%, сообщил министр промышленности Беларуси Павел Утюпин. При экспорте в $2,7 млрд по предприятиям Минпрома положительное сальдо составляет $1,2 млрд.
Беларусь и Вьетнам планируют увеличить товарооборот до $0,5 млрд, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
"Беллесбумпром" прорабатывает вопрос создания еще одного производства целлюлозно-бумажной промышленности, сообщил председатель концерна Юрий Назаров.
В Беларуси с 30 сентября изменились розничные цены на автомобильное топливо.
От медицины до космических технологий: как молодые ученые продвигают науку.
Первый этап репетиционного тестирования в Беларуси будет проводиться в октябре-декабре.
Призванные из запаса военнослужащие приняли присягу на верность Республике Беларусь. В Вооруженных Силах продолжается второй этап комплексной проверки готовности и способности соединений и воинских частей Вооруженных Сил.
ФОТОФАКТ: Осень в Минске.
ФОТОФАКТ: В Минске открылся космический парк приключений.
ФОТОРЕПОРТАЖ: День машиностроителя отметили в Гомеле.
ФОТОРЕПОРТАЖ: "Дажынкi-2018" в Мяделе.
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Вязынке отметили праздник окончания сбора урожая.
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Копыси открыли и освятили храм Преображения Господня.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Историческая реконструкция боевых действий "Поставский рубеж".
ФОТОРЕПОРТАЖ: Останки 106 солдат Первой мировой войны перезахоронили в Поставском районе.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник вкусной еды и хорошего настроения "Драник-фест" в Могилеве.
Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли омскому "Авангарду" в домашнем матче КХЛ.
Борисовский БАТЭ победил минское "Динамо" в чемпионате Беларуси.
Анна Сола победила в гонке с массового старта на открытом чемпионате Беларуси по биатлону, который завершился в спорткомплексе "Раубичи".
Более 1,2 тыс. человек погибли в Индонезии при землетрясения и цунами. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями и цунами в Индонезии.
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