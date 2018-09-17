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Картина выходных: закрытие мотосезона, притяжение малой родины Климука и юбилей Гродно

Общество 17.09.2018 | 07:05

ВЧЕРА

Картина выходных. 15-16 сентября

Госкорпорация "Росатом" подтверждает планы по вводу в эксплуатацию первого блока БелАЭС до конца 2019 года. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018 прошел в Минске. Сын Че Гевары Эрнесто прилетел из Гаваны на мотофестиваль и принял участие в мотопараде. Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко на закрытии мотосезона отметил, что Беларусь в очередной раз объединила друзей с Запада и Востока.

Причин для невыполнения в 2018 году прогноза по инфляции в 6% нет. Такое мнение высказал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

СЗАО "БЕЛДЖИ" презентовало новый кроссовер Geely Еmgrand X7 (NL4). "БЕЛДЖИ" планирует в 2019 году увеличить производство до 120 автомобилей за смену.

Авторизация в интернете дисциплинирует общество. Такое мнение высказал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Министр здравоохранения Валерий Малашко в интервью журналистам рассказал о подходах Министерства здравоохранения по обеспечению прозрачности и чистоты при проведении государственных закупок.

В Беларуси с 16 сентября топливо на автозаправочных станциях подорожало на 1 копейку.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Гродно ярко отметил 890-летие.

РЕПОРТАЖ: Космическое притяжение малой родины Петра Климука.

Гран-при IX Международного фестиваля хореографического искусства "Сожскi карагод" завоевал коллектив образцовой студии "Дети Магнитки" из российского Магнитогорска.

Турнир по спортивным бальным танцам "Золотая Рысь" прошел в Гомеле.

Легковой автомобиль въехал в подземный переход на станции метро "Академии наук", никто не пострадал.

Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович победил в зачете грузовиков ралли-рейда Turkmen Desert Race "Амуль-Хазар-2018".

Белоруска Арина Соболенко победила в номинации "Прорыв месяца" в августе по версии Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

Российский форвард Денис Казионов перешел в ХК "Динамо-Минск".

Российские теннисисты победили команду Беларуси в матче Кубка Дэвиса.

Финальный турнир "МЭТА'18. Dota 2" по киберспорту в Минске завершился сенсационной победой Real Noobs, сообщили в Белорусской федерации киберспорта.

На Филиппинах в провинции Бенгет 30 шахтеров погибли из-за оползня, который стал следствием тайфуна "Мангхут" и проливных дождей в регионе. В США из-за урагана "Флоренс" погибли 13 человек.

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Парламентская делегация Индонезии посетит Беларусь по 20 сентября. Возглавит делегацию председатель двусторонней парламентской группы дружбы Совета народных представителей Индонезии Аданг Судраджат.

Пресс-конференция о Европейской неделе мобильности в Беларуси и акции "День без автомобиля" состоится в 11.00.

Творческий проект "Культурная дипломатия. Москвичи в Беларуси, белорусы в Москве" пройдет 17-23 сентября в Минске.

15-й сезон фестиваля "Тэатральный куфар, БДУ-2018" откроется в БГУ (ул.Бобруйская, 5а). Начало в 15.00. В этот день пройдет фотовыставка, посвященная юбилею одного из самых масштабных культурных проектов БГУ. Архивные материалы отразят историю, географию, главные акции фестиваля за 15 лет.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 сентября

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В Республике Беларусь - День мира. Отмечается в третий вторник сентября.

Йом Кипур (День Искупления) - иудейский праздник. Он завершает "десять дней раскаяния", начинающиеся в Судный День - Рош-а-Шана. В Йом-Кипур утверждается приговор, вынесенный каждому на предстоящий год.

120 лет назад родился Захаров Иван Антонович, государственный деятель Беларуси. С 1926 г. был на партийной и хозяйственной работе в Московской области. С 1937 г. в Витебске: директор льнопрядильной фабрики, председатель горисполкома. С 1938 г. заместитель председателя СНК БССР. В годы Великой Отечественной войны выполнял поручения ЦК КП(б)Б и БШПД по руководству партизанским движением в Беларуси. Умер в 1944 г.

105 лет назад родился Волчецкий Леонид Павлович, белорусский театральный деятель, заслуженный деятель культуры Беларуси (1963). С 1931 г. в Белорусском театре им.Я.Коласа, в 1951-74 гг. возглавлял Брестский областной драматический театр им.Ленинского комсомола Беларуси. Автор книги "Годы, спектакли, роли...", статей по проблемам театра. Умер в 1991 г.

100 лет назад родился Талалихин Виктор Васильевич, летчик-истребитель, Герой Советского Союза (1941). В Великую Отечественную войну командир звена, заместитель командира эскадрильи. 7 августа 1941 г. одним из первых произвел таран в ночном воздушном бою, уничтожил бомбардировщик врага на подступах к Москве. В последующих боях сбил еще 5 самолетов противника. Погиб в бою в 1941 г.

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Мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018 прошел в столице
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