Картина выходных: закрытие Олимпийских игр, тракторный биатлон и посещения в палатах роддомов

ВЧЕРА

Картина выходных. 24-25 февраля

РЕПОРТАЖ: Церемония закрытия Олимпийских игр состоялась в Пхенчхане.

Норвежские спортсмены выиграли медальный зачет Олимпиады-2018, Беларусь заняла 15-е место. После трех наград Пхенчхана-2018 в активе сборной Беларуси в суверенной истории стало 18 медалей зимних Олимпийских игр. Олимпийский флаг передан Пекину во время церемонии закрытия зимних Игр в Пхенчхане

Российские хоккеисты завоевали золотые награды Олимпиады в Пхенчхане. Российский хоккеист Павел Дацюк вошел в "Тройной золотой клуб", куда попадают хоккеисты, победившие на Олимпийских играх, чемпионате мира, а также выигравшие Кубок Стэнли (трофей, вручаемый за победу в Национальной хоккейной лиге). Хоккеист Илья Ковальчук признан наиболее ценным игроком (MVP) олимпийского турнира в Пхенчхане. Составлена и символическая сборная турнира.

Фото Getty Images

Родственники смогут посещать молодых мам в палатах родильных домов. Об этом сообщила главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Савочкина. Новшество коснется родовспомогательных учреждений всех уровней.

Специализированную роту по информационной безопасности создадут в Беларуси, рассказал министр обороны Андрей Равков.

РЕПОРТАЖ: На поле танки грохотали: на "Линии Сталина" отпраздновали День защитников Отечества.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Забег настоящих мужчин прошел в Минске.

Праздничные салюты отгремели в областных центрах и Минске в честь 100-летия ВС Беларуси.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Военно-спортивный праздник прошел в Бресте к 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Тракторный биатлон прошел в Сморгонском районе.

День белорусской экономики состоится 28 февраля в Бонне (Германия).

Частицу мощей святой Матроны Московской доставили в Минск. Икона святой блаженной Матроны Московской с частицей мощей будет находиться в храме святого благоверного князя Александра Невского в Минске с 25 февраля по 13 мая.

Гравюры Сальвадора Дали к "Божественной комедии" привезли в Минск.

Водители междугородних маршруток должны соблюдать правила регулярных перевозок в целях безопасности пассажиров, сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко, комментируя обновленный закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках". Он опроверг информацию о том, что водители частных маршруток в связи с принятием новых правил перевозок окажутся без работы. Они просто должны заключить договоры на регулярные перевозки на маршрутах, по которым работают.

Унифицированные тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом увеличены в Беларуси на 10,2%, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

В Минске в 2018 году планируется ввести новые виды проездных на наземные виды транспорта. Новые проездные будут действовать на 30 и 60 минут. В течение этого времени пассажиры смогут совершать пересадки, используя разные виды наземного транспорта.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Кубок мира по кордовым авиамоделям прошел в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Гуканне вясны" в Молодечненском районе.

Девушка погибла в одном из торговых центров в Минске. Следователи выясняют обстоятельства смерти 28-летней девушки.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил одну из сильнейших команд мира французский "Пари Сен-Жермен" и пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Белорус Илья Ивашко не смог выйти в финал теннисного турнира в Марселе.

Илья Ивашко. Фото организаторов турнира

До 28 градусов мороза и небольшой снег ожидается в Беларуси 26 февраля.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии. Временный мораторий продолжительностью 30 дней необходим для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых.

Фото Reuters

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 февраля

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки" (28.02-04.03.2018) (Карлюкевич Александр Николаевич - министр информации Республики Беларусь). Начало в 12.00.

В Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь состоится встреча заместителя председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Пирштука Б.К. с заместителем министра иностранных дел Украины Боднаром В.М. В ходе беседы стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и торгово-экономического сотрудничества. Начало в 14.45, к. 235.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 февраля

Международный день белого медведя. Учрежден по инициативе американской некоммерческой организации Polar Bears International, которая борется за сохранение популяции белых медведей.

120 лет назад родился Рутковский Бронислав, органист, дирижер, педагог, публицист, общественный деятель, профессор. Умер в 1964 г.

105 лет назад родился Ирвин Шоу, американский писатель. Автор романов "Богач, бедняк", "Нищий, вор" и др. Умер в 1984 г.

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