Картина выходных: жара в Минске, победитель ЧМ по баскетболу U-17 и рекордный сом бард-рыбалки

ВЧЕРА

Картина выходных. 28-29 июля

В Беларуси рассчитывают создать на основе государственной собственности компанию, функционирующую по принципам китайской корпорации CITIC Group. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином. Одна из задач корпорации CITIC Group - реализовать на практике отношения всепогодной дружбы между Беларусью и Китаем, заявил журналистам председатель правления китайской компании Чан Чжэньмин.

Во время встречи

По инициативе армянской стороны 28 июля состоялся телефонный разговор между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили развитие отношений в торгово-экономической сфере, с удовлетворением отметив рост товарооборота между Беларусью и Арменией.

Объемы строительства жилья в Минске и областных центрах предлагается сократить в два раза, сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. Приоритет будет отдаваться развитию городов-спутников. В Беларуси в 2020 году намечено строительство 5 млн кв.м жилья.

В Беларуси предлагается ввести дополнительные льготы для бизнеса на селе, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

МВД планирует организовать регистрацию иностранцев в ОВД через интернет с 2019 года, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Жара в Минске.

Министр обороны Беларуси Андрей Равков принял участие в открытии Армейских международных игр, которое прошло в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот". Белорусские танкисты показали лучший результат в своем заезде на АрМИ-2018.

РЕПОРТАЖ: Как в Беларуси создают кино о Янке Купале. Съемки будут проходить в Вильнюсе, Москве, Санкт-Петербурге, но в основном - в Минске и под Минском. Завершить планируется в мае следующего года.

ФОТОФАКТ: Белорусы могли наблюдать полное лунное затмение и великое противостояние Марса.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник греческой культуры "Калимера" прошел в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль #Пронебо прошел на Боровой.

"Большая бард-рыбалка": Быховский район превратился в "клевое" место для встреч. На бард-рыбалке пойман рекордный сом, его вес более 40 кг.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Брест отметил День города.

Екатерина Дубаневич из Минска собирается совершить кругосветное путешествие на мотоцикле. Весь маршрут - 100 тыс. км. За 500 дней белоруска планирует объехать около 50 стран.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Биг-мини-фестиваль уличного искусства прошел в Гродно.

У Беларуси большие шансы стать хозяйкой крупных турниров по баскетболу, заявил генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Патрик Бауманн.

Баскетболистки США завоевали золотые медали чемпионата мира среди девушек до 17 лет, который завершился в Минске. Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на ЧМ.

Брестское "Динамо" только в серии пенальти одолело "Клецк" в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу.

Футболисты ЦСКА под началом Виктора Гончаренко выиграли Суперкубок России.

Мисс СНГ-2018 стала Татьяна Акуленко из Украины.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 июля

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Пресс-конференция о новом антимонопольном законе пройдет 30 июля в пресс-центре БЕЛТА в 14.00. Подробнее о новых нормах и их применении расскажут на пресс-конференции представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли: начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции Ольга Королькова и начальник юридического управления Татьяна Парейко.

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве с Viber, главная цель которого - информирование граждан Беларуси о проблеме торговли людьми, а также о безопасном выезде и пребывании за границей, состоится в 12.00 в офисе представительства МОМ в Республике Беларусь (Минск, пер. Горный, 3). Выступят глава представительства МОМ в Республике Беларусь Зейнал Гаджиев и глава центра разработки Viber в Беларуси Вероника Кесова.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Проблемы и перспективы развития национальной сборной Республики Беларусь по хоккею с шайбой" (Сидоренко Андрей Михайлович - главный тренер национальной сборной Республики Беларусь по хоккею с шайбой, Кравченко Дмитрий Александрович - тренер молодежной (до 20 лет) сборной Республики Беларусь по хоккею с шайбой). Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 июля

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120 лет назад родился Палеес Сендер (Александр) Давидович, белорусский искусствовед. Автор статей и очерков по истории белорусского изобразительного искусства, о белорусских художниках и архитекторах. Издал книги "Художественные промыслы Беларуси", "По родной Беларуси" и др. Итогом его многолетней кропотливой работы стала уникальная картотека имен деятелей искусств Беларуси, которая насчитывает около десяти тысяч карточек. Умер в 1964 г.

250 лет назад родилась Жемчугова Прасковья Ивановна, актриса домашнего крепостного театра графов П.Б. и Н.П. Шереметевых. Умерла в 1803 г.

170 лет назад родился Планкетт Робер, французский композитор. Автор оперетт, из которых наиболее известны "Корневильские колокола" и "Рип Ван Винкль". Умер в 1903 г.

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