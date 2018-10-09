Карточки Беларусбанка могут не работать в ночь на 12 октября

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" предупреждает о возможных перерывах в обслуживании карточек в ночь на 12 октября. Такая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.
Кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек Беларусбанка возможны 12 октября в период с 3.00 до 7.00 в связи с проведением Банковским процессинговым центром технологических работ.
В этот период времени вероятны перерывы в обслуживании держателей банковских карточек в сети организаций торговли и сервиса, обслуживание которых обеспечивает Беларусбанк. Карточки могут не работать в пунктах выдачи наличных, банкоматах, устройствах самообслуживания и каналах дистанционного обслуживания.
Беларусбанк приносит извинения за возможные неудобства.-0-
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