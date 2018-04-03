"Карту гостя Минска" в апреле начнут продавать в Национальном аэропорту

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Точка реализации "Карты гостя Минска" появится в Национальном аэропорту до конца апреля, сообщил сегодня журналистам директор УП "Мингорсправка" Борис Васильев, передает корреспондент БЕЛТА.

Пока что карты можно купить в инфоточках УП "Мингорсправка" на железнодорожном вокзале и в Верхнем городе, инфотурцентре "Минск" по ул.Революционной, 13, а также онлайн. "Заканчивается переговорный процесс, в апреле, к началу туристического сезона начнется реализация карт в Национальном аэропорту Минск", - сказал Борис Васильев.

Продажи "Карты гостя" стартовали 17 января 2018 года. К проекту на начальном этапе подключились 37 музеев, из которых 14 находятся за пределами столицы (Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, музей-усадьба М.К.Огинского, музейно-этнографический комплекс "Забродье", замки в Мире и Несвиже и др.), а также 16 гостиниц, 6 объектов питания, 8 торговых сетей. "Интерес к сотрудничеству проявляют и другие учреждения, в том числе в районах. Подробную информацию о стоимости карт, предлагаемых услугах и местах продаж можно узнать на сайте www.minskpass.by .

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