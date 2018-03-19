Кастинг моделей на участие в Belarus Fashion Week пройдет 24 марта в Минске

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кастинг моделей на участие в проекте Belarus Fashion Week AW18/19 пройдет 24 марта в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе республиканской общественной организации "Белорусская палата моды".

Кастинг на участие в Неделе моды в Беларуси начнется в 10.00 в пространстве "ОК16". К участию приглашают парней и девушек модельных параметров. Жюри обратят внимание на внешние данные, профессиональную походку и рост - от 173 см у девушек и выше, 185 см у парней. Желательно иметь опыт участия в показах. С собой необходимо взять туфли на высоком каблуке (для девушек), обтягивающую одежду и портфолио.

На мероприятии будут присутствовать дизайнеры-участники Belarus Fashion Week, которые смогут самостоятельно выбрать моделей для своих показов.

Кастинг моделей для работы на Неделе Моды ежесезонно предвещает начало нового модного сезона и скорое начало показов Belarus Fashion Week, которые пройдут с 11 по 15 апреля. Неделя моды в Беларуси - международный профессиональный форум, ориентированный на популяризацию отечественной дизайнерской одежды, который проходит в столице на регулярной основе с осени 2010 года.-0-