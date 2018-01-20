Катания на тюбингах и битву снежками устроят в Минске на празднике "Снежный драйв"

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Снежный драйв" пройдет сегодня в Заводском районе Минска, сообщили БЕЛТА в районной администрации.
Мероприятие состоится возле универмага "Беларусь" по ул. Жилуновича рядом со станцией метро "Партизанская", где откроется горка для катания на санках и тюбингах. Юным минчанам предложат опробовать трассу, посоревноваться в парном забеге на лыжах. Также на площадке появились две снежные крепости для игры в снежки.
Кроме того, на зимние развлечения жителей приглашает шестиметровая снежная горка у самого большого в городе мобильного катка "Чижовка". Ширина горы - около 8 м, длина - 35 м. Одновременный заезд могут устраивать 3-4 человека, с обеих сторон съезд огорожен.
Востребован также мобильный каток, он работает по будням с 10.30 до 22.00, в выходные - с 8.30 до 22.00. В субботу и воскресенье, праздничные дни по утрам (до 11.30) площадку занимают любительские хоккейные команды для тренировок. Работают точки общественного питания, пункты проката, заточки коньков, камеры хранения. Можно купить выпечку и горячие напитки, предлагается обучение катанию на коньках с инструктором. Сеанс длится вместо стандартных 45 минут 1,5 часа. -0-
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