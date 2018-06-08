Католики отмечают праздник Пресвятого Сердца Иисуса

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня отмечают праздник, посвященный почитанию Пресвятого Сердца Иисуса Христа.
Этот праздник считается одним из главных в католической церкви. Отмечается он в пятницу, на восьмой день после праздника Тела и Крови Иисуса.
Сердце Иисуса Христа является символом любви Бога к людям. Таким образом, этот праздник отражает благодарность верующих Богу за его любовь и дарованное спасение.
Еще в средневековье во многих монастырях монахи посвящали время размышлению и молитве о ранах Христовых. С XVII века почитание Пресвятого Сердца Иисуса было связано с именем монахини Маргариты Марии Алакок. Ей несколько раз явился Спаситель и выразил желание, чтобы Сердце его почиталось во всем мире.
В литургическом календаре праздник Сердца Иисуса был установлен Папой Пием IX в 1856 году. Это стало особым закреплением уже существовавшей на протяжении столетий традиции почитания Сердца Спасителя.
В праздник Пресвятого Сердца Иисуса католическая церковь напоминает прихожанам те отрывки Священного писания, которые говорят о Христе как о добром пастыре, отогревающем заблудших теплом своего Сердца.-0-
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