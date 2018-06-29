Католики празднуют День торжества святых апостолов Петра и Павла

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католическая церковь сегодня празднует День торжества святых апостолов Петра и Павла.

Апостолы Петр и Павел особо почитаются как ученики Иисуса Христа, которые после смерти и воскресения Спасителя начали проповедовать и распространять учение Евангелия по всему миру.

Петр, первоначальное имя которого было Симон, родился в галилейской Вифсаиде. Он и его брат Андрей были рыбаками. Именно за ловлей рыбы встретил их Иисус и позвал следовать за собой, чтобы сделать их "ловцами людей". Симон получил от Иисуса имя Петр (от еврейского имени Кифа, что означает камень) и стал одним из ближайших учеников Христа. Однако в самый решительный момент жизни Иисуса Петр трижды отрекся от него. Раскаявшись в содеянном, он получил прощение от воскресшего Христа.

Впоследствии Петр своей деятельностью оказал огромное влияние на судьбу христианства. В Деяниях апостолов говорится, что Петр проповедовал с такой силой, что разом обращал к Христу до пяти тысяч человек, исцелял больных и воскрешал умерших. Люди выносили больных прямо на улицы, чтобы хоть тень апостола Петра осенила их.

Павел (еврейское имя Саул) родился в киликийском городе Тарса в фарисейской семье и с рождения имел римское гражданство. Когда ему было около 19 лет, он приехал учиться в Иерусалим. В то время он являлся непримиримым врагом христиан, поскольку считал их отступниками от веры Моисея. Однако встреча Павла с Иисусом полностью перевернула его жизнь. Из яростного гонителя христиан он превратился в великого проповедника христианских идей.

Святой апостол путешествовал по Малой Азии и Греции, переходя из города в город, подвергаясь опасностям и гонениям. Он написал 14 посланий, систематизирующих Христово учение, включенных в Новый Завет. Его воззрения сыграли огромную роль в формировании христианства как самостоятельной религии. Павла называют Апостолом народов и считают первым христианским теологом.

Святые апостолы Петр и Павел были казнены в Риме во время правления императора Нерона около 65 года. Петр был распят вниз головой. Он сам попросил об этом, поскольку не считал себя достойным умереть так же, как Христос. Павел перенес много страданий и, как римский гражданин, был не распят, а обезглавлен.

Католическая церковь считает святых апостолов Петра и Павла основателями Костела, Папу Римского - наместником Петра.-0-