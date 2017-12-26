Казахстанские ткани появятся в Беларуси и Узбекистане

26 декабря, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстанский консорциум предприятий легкой промышленности "Жасампаз" планирует поставлять ткани в Беларусь и Узбекистан.

"В этом году мы плодотворно поработали с Узбекистаном, Беларусью, в частности с представителями бизнес-сообществ этих государств. У нас в планах готовить ткани для силовых структур Республики Узбекистан. Есть у нас в планах поставлять суравью в Беларусь - это грубая ткань, без декоративной отделки. Они закупали ее в течение последних лет в Узбекистане и в Китае. А у нас в ЮКО есть предприятие, которое может производить аналогичный материал из казахстанского хлопка - его мы можем успешно поставлять как в Узбекистан, так и в Беларусь", - рассказала председатель исполнительного комитета консорциума "Жасампаз" Гульмира Уахитова во время круглого стола по результатам в отрасли легкой промышленности за 2017 год.

По ее словам, помимо оборонного заказа в планах консорциума реализация других проектов. "В нашей стране достаточно много направлений, где казахстанские производители могли бы быть полезными для изготовления той или иной продукции. Мы бы хотели освоить поставки спецодежды для недропользователей, форменного обмундирования для крупных нацкомпаний", - отметила Гульмира Уахитова.

Также "Жасампаз" намерен уделять больше внимания изготовлению продукции для гражданского населения.-0-