Каждое СМИ в Беларуси должно стать мультимедийным центром - Карлюкевич

5 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Каждое СМИ в Беларуси должно стать мультимедийным центром. Об этом сегодня журналистам заявил министр информации Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Мининфом уже провел ряд областных семинаров, связанных с ролью местных СМИ в социально-экономическом развитии разных регионов. "Считаем, что каждая редакция, даже районная газета должна стать своего рода медийным, мультимедийным центром, где будут использоваться различные технологии в отношениях с читателем", - подчеркнул министр.

Сегодня в Минске проходит коллегия Мининфома об итогах работы в 2017 году и задачах на 2018-й. Александр Карлюкевич отметил, что основные посылы для развития отрасли прозвучали из уст главы государства. Так, Президент обратил внимание на большое количество вызовов, связанных с электронным технологиями, и призвал медиа использовать их во благо.-0-