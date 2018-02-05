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Каждое СМИ в Беларуси должно стать мультимедийным центром - Карлюкевич

Общество 05.02.2018 | 11:39
Александр Карлюкевич. Фото из архива
Александр Карлюкевич. Фото из архива

5 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Каждое СМИ в Беларуси должно стать мультимедийным центром. Об этом сегодня журналистам заявил министр информации Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Мининфом уже провел ряд областных семинаров, связанных с ролью местных СМИ в социально-экономическом развитии разных регионов. "Считаем, что каждая редакция, даже районная газета должна стать своего рода медийным, мультимедийным центром, где будут использоваться различные технологии в отношениях с читателем", - подчеркнул министр.

Сегодня в Минске проходит коллегия Мининфома об итогах работы в 2017 году и задачах на 2018-й. Александр Карлюкевич отметил, что основные посылы для развития отрасли прозвучали из уст главы государства. Так, Президент обратил внимание на большое количество вызовов, связанных с электронным технологиями, и призвал медиа использовать их во благо.-0-

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Карлюкевич, Министерство информации, СМИ
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