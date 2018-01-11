Каждый довод работника о дискриминации нанимателем подлежит тщательной проверке в суде - ВС

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый довод работника о проявлении нанимателем дискриминации в сфере трудовых отношений подлежит тщательной проверке в ходе судебного заседания. Об этом говорится в постановлении Президиума Верховного суда Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ВС.

"При этом следует иметь в виду, что отказ нанимателя в заключении трудового договора по причинам, связанным с компетенцией и деловыми качествами претендента на ту или иную работу, а также обусловленные законодательством предпочтения и ограничения, основанные на свойствах работы либо вызванные необходимостью особой заботы государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, проявлением дискриминации в сфере трудовых отношений не являются", - говорится в документе.

Судам также разъяснено, что предусмотренные законодательством гарантии продления срока действия контракта с беременными женщинами и запрет на расторжение с ними трудового договора по инициативе нанимателя применяются при рассмотрении трудовых споров независимо от того, было ли известно нанимателю о беременности женщины на момент прекращения с ней трудовых отношений и сохранилась ли беременность к моменту рассмотрения дела в суде.

На Президиуме обсуждались итоги обобщения практики применения судами норм законодательства, регулирующих труд женщин и работников, имеющих семейные обязанности. По результатам было принято соответствующее постановление. В нем, в частности, говорится, что суды в основном обеспечивают своевременное и правильное рассмотрение этой категории трудовых споров. Вместе с тем внимание судов было обращено на некоторые упущения и недостатки, которые не способствуют своевременному и полному восстановлению нарушенных прав работников.

При обобщении судебной практики изучено 298 трудовых дел, истцами по которым являлись женщины и работники, имеющие семейные обязанности. Из них по 73 делам (24,4% от общего числа изученных дел) истцами являлись беременные женщины, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, одинокие матери и другие работники, которым законодательство о труде предоставляет дополнительные гарантии трудовых прав.-0-