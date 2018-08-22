Каждый третий ребенок перевозится с нарушением правил - ГАИ

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси каждый третий ребенок перевозится с нарушением правил. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила старший инспектор по особым поручениям отдела организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения УГАИ МВД Анна Банадык, передает корреспондент БЕЛТА.

В январе-июле этого года на 41% возросло количество ДТП с участием детей - произошло 210 таких аварий, где погибли 15 несовершеннолетних, пострадали 223. "Особо хочу отметить, что в дорожных трагедиях оборвались жизни 12 детей-пассажиров. Эта цифра увеличилась в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также почти на треть выросло количество травмированных в авариях малолетних пассажиров", - сказала Анна Банадык. Она подчеркнула, что каждый третий ребенок перевозится с нарушением правил, а количество выявленных водителей, которые пренебрегли автокреслами, выросло в этом году более чем на 36% - сотрудники ГАИ зафиксировали свыше 23,5 тыс. нарушений.

Анна Банадык отметила, что август-сентябрь - время, когда дети чаще всего попадают в опасные ситуации на дороге. Для профилактики аварий с участием несовершеннолетних с 25 августа по 5 сентября будет проводиться республиканское профилактическое мероприятие ГАИ "Внимание - дети!". Сотрудники милиции общественной безопасности объединят свои усилия для профилактической работы с детьми и взрослыми. Транспортные средства в дни акции должны двигаться с включенным ближним светом фар либо с дневными ходовыми огнями.

Также 1-7 сентября во всех учреждениях общего и среднего образования будет проведена неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники органов внутренних дел вместе с педагогами примут участие в торжественных линейках, проведут классные часы. Запланированы конкурсы, викторины, видеолектории, спортивные обучающие занятия. "Мы будем делать все возможное для того, чтобы напомнить детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге и в транспорте", - подчеркнула Анна Банадык.

В трудовых коллективах милиционеры напомнят взрослым о правилах перевозки детей, об ответственности за нарушения ПДД. С этой целью по всей стране 31 августа пройдет единый день безопасности дорожного движения.

Вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов будет организовано дежурство сотрудников милиции. Они будут помогать детям при переходе проезжей части, проконтролируют соблюдение правил остановки и стоянки, перевозки детей. "Будут пресекаться в том числе нарушения взрослых пешеходов, которые подают неправильный пример маленьким участникам дорожного движения", - добавила представитель ГАИ.-0-