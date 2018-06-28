КГБ пообещал представить новые подробности по делу о коррупции в сфере здравоохранения

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности пообещал представить новые подробности по делу о коррупции в сфере здравоохранения. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопросы журналистов, Валерий Вакульчик отметил, что следствие продолжается. "Сейчас, по сути дела, вся работа, следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия направлены, как и предусмотрено законодательством, на всестороннее разбирательство по всем этим материалам", - сказал он.

По словам председателя КГБ, это займет достаточно длительное время, два-три месяца в лучшем случае. "То, что было, как и обещано, представлено общественности, не носит исчерпывающего характера, информация будет дополняться, и по мере возможности мы будем ее представлять", - подчеркнул Валерий Вакульчик.-0-