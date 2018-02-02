КГБ пресек деятельность 11 агентов и кадровых сотрудников иностранных спецслужб в 2017 году

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности пресек деятельность 11 агентов и кадровых сотрудников иностранных спецслужб в 2017 году, сообщил сегодня в интервью журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик по итогам состоявшейся 1 февраля встречи с Президентом, передает корреспондент БЕЛТА.

Обстановка в мире сегодня непростая. В этой связи Беларусь представляет интерес для иностранных государств, в том числе в плане разведки. "Поэтому работы хватает. В 2017 году мы выявили и пресекли деятельность 11 агентов и кадровых сотрудников иностранных спецслужб. В отношении четверых из них были возбуждены уголовные дела. В прошлом году состоялись также суды над белорусскими гражданами, шпионившими в пользу других государств. Все приговорены к серьезным срокам, самый маленький - 8 лет. Бывший высокопоставленный военнослужащий получил 14 лет. Еще один фигурант подобного дела приговорен к 11 годам", - рассказал Валерий Вакульчик.

Он подчеркнул, что за время своей деятельности белорусская контрразведка накопила серьезный опыт. "Можно говорить о существенном профессиональном росте наших контрразведчиков. Дела, связанные со шпионажем, - это очень тонкая работа, которая требует большой выдержки. Результата порой приходится ждать годами. Одно из шпионских преступлений, например, начали документировать еще в 2008 году, а задержали шпиона, иностранного разведчика лишь спустя восемь лет", - отметил председатель КГБ.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-